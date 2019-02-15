Takılarla hayata bağlandı

Akbay, daha sonra gümüş sanatı ile uğraşan Kadir Öğün’ün yanında işe başladı. Akbay, 5 yıl burada çalıştıktan sonra Altındağ Saman Pazarı’nda kendi atölyesini açtı. Atölyede doğal taşlar ve gümüşlere, çeşitli motifler işleyerek yüzük, kolye, küpe, bilezik gibi takılar yapan Akbay, bunları satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Bir çocuk babası olan Erdal Akbay, engelli olmasına rağmen hayata küsmediğini, 28 yıldır gümüş sanatı ile uğraştığını söyledi. Takıların her çeşidini yapabildiğini anlatan Akbay, “Yüzük, kolye, küpe, bilezik, broş olmak üzere hepsi el yapımıdır. Doğal taşlarla çalışıyorum. Ancak, el işçiliğinin ne yazık ki değeri yok, değerini bilen az. Çok sayıda değerli sanatçımız, ustamız vardı, hepsi gittiler. Çünkü para kazandırmıyor bu meslek, artık çıraklar da yetişmiyor. Ben sırf mesleği sevdiğim için bu işe devam ediyorum. Sanatı, estetiği seviyorum” dedi.

KUŞLAR ÖZGÜRLÜĞÜMÜ ÇAĞRIŞTIRIYOR

Yaptığı tasarımlarda genellikle kuş motiflerini kullanan Akbay, kuşlara karşı aşırı bir sevgisinin olduğunu vurguladı. Akbay, “Kuşları çok seviyorum. Bana özgürlüğü çağrıştırıyor. Bu yüzden işlerimde kuş motiflerini çok kullanırım. Bütün hayvanları severim, kuşları ayrı bir severim. Toplumumuz da özgürlüğüne düşkün olduğu için kuşlar daha dikkati çekiyor. Kadınlarımız gelip kuş motifli küpeleri, kolyeleri alıyorlar” diye konuştu.