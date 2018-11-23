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Tek dekorda iki oyun   

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, her ay yeni bir oyun ile seyirciyle buluşuyor.

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Kasım ayında ‘Dikkat Trafik’ adlı oyunla sanatseverlere ziyafet sunan tiyatro ekibi, Aralık ayında da Anton Çehov’un iki perdelik güldürüsü olan ‘Bir Evlenme Teklifi’ ve ‘Ayı’ adlı oyunlarla perde diyecek. Anton Çehov’un yaşadığı dönemde hem kadın-erkek çatışması gibi evrensel bir konuyu gündeme getiriyor. Oyunda Smirnov’un kendisini ayıya benzeten Elena’ya düelloları esnasında âşık olmasıyla ortaya çıkan komik durum anlatılıyor. Kent Tiyatrosu’nun sahneleyeceği diğer oyun ise, ‘Bir Evlenme Teklifi’. Oyun, Natalia’ya evlenme teklifi etmek üzere olan Lomov’un kendisini bir türlü içinden çıkamadığı birbirinden alakasız hikâyeleri anlatırken bulmasını konu alıyor. İki oyun da Aralık ayı boyunca her Cumartesi günü saat 15.00’de Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyi selamlayacak. 

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