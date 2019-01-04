Teknolojiye direnen kasetçi

Koçoğlu, müziğe ve koleksiyonculuğa tutkusuyla piyasadan silinmeye başlayan kaset kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Kasetlerle duygusal bir bağ oluşturan Koçoğlu, dükkanındaki 150 bini aşkın kasetle işini kültür hizmeti olarak görüyor.

Türkiye’nin farklı illerinden 25 yıllıkTeknolojideki gelişmelerle birlikte, müzik piyasasında da kasetler yerini CD, flaş bellek, hafıza kartı, telefon ve internete bıraktı. müdavimleri bulunan ve neredeyse her müzik türünden kaset serisini biriktiren Koçoğlu, müzikseverlerden yoğun ilgi görüyor. Koçoğlu’nun dükkanında kasetlerin yanı sıra, plak, makaralı kaset, teyp, radyo gibi ürünler de bulunuyor. Kasetlerin türünden ve sayısından çok içeriğine önem veren Koçoğlu, 90’lı yıllarda seyyar satıcılıkla başladığı işini şimdilerde dükkanında sürdürdüğünü anlattı. Geçmişte Ulus’taki kasetçilere gittiğini, oralarda Zeki Müren, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Müzeyyen Senar gibi sanatçıları beğeniyle dinlediğini anlatan Koçoğlu, şunları kaydetti: Gittiğimiz dükkanlarda bizi kovarlardı, ‘Kalabalık yapıyorsunuz’ diyerek... O da benim içimde kalınca kaset biriktirmeye başladım. Evde kasetler birikince, kasetçilik yapmaya karar verdim. Önce seyyar satıcılık yaptım, ardından dükkan açtım.

KASETTE DOĞAL SES VAR

Kasetlerine ilişkin bilgi veren Koçoğlu, 1960’lı yıllardan bugüne kadar kullanılabilen en sağlıklı malzemenin kaset olduğunu söyledi. CD ve flaş bellek gibi şeylerin çabuk bozulduğunu kaydeden Koçoğlu, bu ürünlerin formatının düştüğünü veya çizilip kırıldığını ifade etti. Koçoğlu, “Kasette öyle bir şey yok. Kaset kırılsa bile açıp tamir edebiliyorsunuz, tarihi bakımından en çok kullanılabilen, en sağlıklı ürünler. Kaseti saklamak çok kolay. Ayrıca kasetten gelen sesle dijital ortamdan gelen ses çok farklı. Kasette doğal, klasik bir ses var. Diğer bir deyişle, kaset hormonsuzdur. Müziğin dijital ortamda değil de direkt el emeği ile büyük uğraşılarla yapılan halidir. Daha zahmetli ama daha kalıcı bir şey. O yüzden kasete çok önem verdim ve bu işi seviyorum” diye konuştu. Kasetlerin de kendisine göre bir piyasası olduğunu vurgulayan Koçoğlu, “Benim 25 yıllık müşterim var, sadece kaset alır başka hiçbir şey almaz. Kasete çok meraklıdır. Aldığı kaset de yerinde sağlam bir şekilde duruyor. Mesela 20 yıllık kaset elinde duruyor” dedi.