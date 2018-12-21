‘Temassız’ ulaşım 1 Ocak’ta başlıyor
Dünyanın kozmopolit şehirlerinde kullanılan ‘temassız banka ve kredi kartı’ ile yolculuk kolaylığı, 1 Ocak 2019’dan itibaren, Başkent’te her gün yaklaşık 3 buçuk milyon kişiye hizmet veren Ankaray, Metro ve EGO’da da sağlanacak.
Başkent sakinleri ve ziyaretçileri artık banka ve kredi kartları ile otobüs, metro ve teleferiği kullanabilecek. Londra, Chicago, St. Petersburg gibi dünyanın kozmopolit şehirlerinde kullanılan toplu taşımada temassız kart uygulaması Ankara’da da başlıyor. Uygulama sayesinde, Başkent’te toplu taşıma araçlarını kullananlar, yoğun şehir yaşantısı içinde vakit harcayıp ‘Ankarakart’ dolumu ile uğraşmadan cüzdanlarında bulunan temassız kredi ve banka kartlarını raylı sistemler (Ankaray ve Metro), EGO ve özel halk otobüslerinde ‘validatör cihazı’na okutarak ödemelerini yapabilecek. Ayrıca bu sistemle Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de kısa süre için ‘AnkaraKart’ almalarına gerek kalmayacak.
AMAÇ TURİZME KATKI
Göreve geldiği günden itibaren teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek halkın hayatını kolaylaştıran hizmetler sunduklarını belirten Başkan Tuna, “Bu uygulama ile Başkent turizmine de katkı sağlamayı amaçladık. Aktarmasız ve 24 saat kesintisiz ulaşımdan sonra Başkent’te tek kart uygulamasını başlattık. Şimdi de Başkent turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sadece Ankaralılar değil kente gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin ‘Ankarakart’ almalarına gerek kalmadan temassız kredi kartı veya bankamatik kartı ile seyahat edebilecek. Başkent’te ulaşım hizmetinden yararlanacak olan yolcular, tek binişte 3 TL ödeyecek. Uygulama validatör cihazının olduğu tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak” dedi.
PRATİK BİR UYGULAMA
‘Akıllı Şehir Ankara’ sloganından hareketle Başkent’te hayatı kolaylaştırmak ve pratik bir uygulamayı halkla buluşturmak istediklerine dikkati çeken Başkan Tuna, “Ankara’da temassız kredi kartları ile toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek olması halkımız için büyük kolaylık sağlayacak. Ankara’mızı akıllı şehirler uygulamalarında ön planda görmekten de büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.
YETERSİZ BAKİYE SORUNUNA ÇÖZÜM
Dünyanın birçok ülkesinde toplu taşıma ödemelerinin temassız kredi kartları ile yapıldığını belirten Tuna, yapılan çalışmalarla halkın seyahat konforunu üst seviyede tutmayı hedeflediklerini söyledi. Tuna, “Başkent’te toplu taşıma yepyeni bir seviyeye taşınıyor. Bu uygulama sayesinde halkımız yoğun şehir yaşantısı içinde Ankarakart’larına dolum yapma fırsatı bulamadığı durumlarda bu ödeme sistemini kullanabilecek. Bu sistemin tüm Türkiye’de yaygınlaşmasıyla beraber başka şehirlere seyahat edecek olan kart sahipleri, gittikleri yerdeki sisteme yabancılık çekmeden ceplerindeki kart ile toplu taşıma araçlarından yararlanabilecek” ifadelerini kullandı. ‘Temassız ulaşım’ 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak. Test çalışmaları yapılan sistem, özellikle de yetersiz bakiye sorununa çözüm bulacak.
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