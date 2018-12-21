‘Temassız’ ulaşım 1 Ocak’ta başlıyor

Başkent sakinleri ve ziyaretçileri artık banka ve kredi kartları ile otobüs, metro ve teleferiği kullanabilecek. Londra, Chicago, St. Petersburg gibi dünyanın kozmopolit şehirlerinde kullanılan toplu taşımada temassız kart uygulaması Ankara’da da başlıyor. Uygulama sayesinde, Başkent’te toplu taşıma araçlarını kullananlar, yoğun şehir yaşantısı içinde vakit harcayıp ‘Ankarakart’ dolumu ile uğraşmadan cüzdanlarında bulunan temassız kredi ve banka kartlarını raylı sistemler (Ankaray ve Metro), EGO ve özel halk otobüslerinde ‘validatör cihazı’na okutarak ödemelerini yapabilecek. Ayrıca bu sistemle Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de kısa süre için ‘AnkaraKart’ almalarına gerek kalmayacak.

AMAÇ TURİZME KATKI

Göreve geldiği günden itibaren teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek halkın hayatını kolaylaştıran hizmetler sunduklarını belirten Başkan Tuna, “Bu uygulama ile Başkent turizmine de katkı sağlamayı amaçladık. Aktarmasız ve 24 saat kesintisiz ulaşımdan sonra Başkent’te tek kart uygulamasını başlattık. Şimdi de Başkent turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sadece Ankaralılar değil kente gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin ‘Ankarakart’ almalarına gerek kalmadan temassız kredi kartı veya bankamatik kartı ile seyahat edebilecek. Başkent’te ulaşım hizmetinden yararlanacak olan yolcular, tek binişte 3 TL ödeyecek. Uygulama validatör cihazının olduğu tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak” dedi.

PRATİK BİR UYGULAMA

‘Akıllı Şehir Ankara’ sloganından hareketle Başkent’te hayatı kolaylaştırmak ve pratik bir uygulamayı halkla buluşturmak istediklerine dikkati çeken Başkan Tuna, “Ankara’da temassız kredi kartları ile toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek olması halkımız için büyük kolaylık sağlayacak. Ankara’mızı akıllı şehirler uygulamalarında ön planda görmekten de büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.