Tiyatrocu cerrahlar, gündüz ameliyathanede gece sahnede

Sahnenin tozunu yutan doktorlar, perde açıldığında bambaşka rollere büründü ve bu sevda onları yepyeni oyunlara taşıdı. Projeyi başlatan kişi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Tarhun Yosunkaya.Dr. Yosunkaya, bu projeye başlama kararı aldığında gördüğü büyük heyecan karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Yosunkaya, “Bir duyuru yaptım, ‘Kim tiyatro aşkıyla yanıyor, kim tiyatro sevdalısı’ diye. Birçok arkadaşım da gerçekten buna olumlu cevap verdi ve bir tiyatro grubu kurduk, hepsi sevdalı hepsi aşık, hepsi oynamak isteyen arkadaşlarım” dedi.

OYUN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlk oyunları büyük ilgi görünce ‘İkincisi niye olmasın’ diyen Yosunkaya, ‘Handa’nın Kısmeti’ isimli oyunu sahneye taşıdı. Doktorlar, uzun bir çalışma sonunda yeni oyun hazırlayarak yine ‘perde’ dedi. İlk gösterimi yapılan ‘Handa’nın Kısmeti’ büyük ilgi gördü. Doktor Tarhun Yosunkaya, bir Osmanlı komedisi olan oyunla ilgili gelen tepkilerden çok mutlu. Yosunkaya, “Geçen seferde komediydi, yine Osmanlı komedisi olsun istedik. Seyircilerin de çok keyifle seyrettiği bir komedi oldu. Daha doğrusu biz çok eğleniyoruz, bunu seyrederken ben bazen oynayamıyorum gülmekten. İzleyiciler de bundan çok büyük keyif aldı” diye konuştu.

MESLEĞİNİ DUYAN ŞAŞIRIYOR

Op. Dr. Yosunkaya, ‘Handa’nın Kısmeti’nde sahnede külhanbeyi gibi tespih sallıyor ama izleyenler aslında onun bir cerrah olduğunu öğrenince şaşırıyor. Doktorların sahnelediği ‘Handa’nın kısmeti’ oyununa Ankara Devlet Tiyatrosu’nun çok büyük desteği var. Sanatçı doktorlar, bin bir emekle hazırladıkları oyunları için tüm Başkentliler’i Ankara Devlet Tiyatrosu 75. Yıl Sahnesi’ne bekliyor.