TÜGİAD başkanlık koltuğu Yıldırım’ın  

Divan Başkanlığı’nı Altan Palabıyıkoğlu’nun yaptığı toplantıda, TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanlığı’na Zafer Yıldırım seçildi. Görevi Yıldırım’a devreden Ercan Kahraman, “Yeni yönetimin bu görevi layığıyla yerine getireceğini ve bu zor dönemde TÜGİAD’ı başarılara ulaştıracağını düşünüyorum” dedi. Yeni Başkan Zafer Yıldırım da “Ankaralı iş adamları Türkiye’nin geleceğidir. Ankaralı iş adamları bu zamana kadar yaptığı çalışmalarla Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Bundan sonra atacağımız adımlarla da daha ileri gitmeyi hedefleyeceğiz. TÜGİAD’a olan sorumluluklarımızı yerine getirmek için tüm enerjimiz ile çalışacağız” diye konuştu.