Turizm ödülleri katkı sağladı

Ankara’nın turizm açısından öneminin istenilen noktaya gelmediğini belirten TUADER Başkanı Tuna, “Ödül töreniyle, ilgili kamu kurum ve kuruluş ile yerel yöneticiler ve halkta Ankara turizmine yönelik bir farkındalık oluşturdu” dedi.

MOTİVASYONU ARTIRDI

Başarılı otel, restoran, akademisyen gibi farklı kategorilerde ödüllerin sahiplerini bulduğunu belirten Tuna, ödüllerin Ankaralı turizmcilerin motivasyonunu arttırma noktasında da önem taşıdığını dile getirdi. Ödül töreninin Ankara turizmine katkısının da büyük olduğunu vurgulayan Tuna, “Ankara’nın turistik bir kent imajı kazanması önemli. Ankara’nın çok ciddi değerleri ve turizm zenginlikleri bulunuyor. Organizasyonumuz ile Başkent’in kültür, tarih, gelenek ve gastronomi değerleriyle turistik bir kent olduğuna dikkat çekmeyi istedik” diye konuştu.