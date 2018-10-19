Turizmde Ankara Konya işbirliği

Anadolu ve Ankara turizmine katkı sağlanmayı amaçlayan toplantıda, işbirliklerini geliştirmek istediklerini belirten ATİD Başkanı Birol Akman, iç turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Akman, Ankara ile Konya arasındaki turizme yönelik ilişkilerin gelişmesi adına toplantının önemli olduğunu dile getirdi. Konya acenteleri ile Ankara otelcileri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi istediklerini belirten Akman, Konyalı acentelerin Ankara’ya hafta sonu konaklamalı turlar düzenlemesine imkan sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ve Ankara’ya yönelik paket turları tanıttıklarını anlattı.