Turizmde Ankara Konya işbirliği
Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), çözüm ortağı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Konya Yöre Temsil Kurulu işbirliğiyle Ankara’daki otelciler ile Konya’daki seyahat acentelerini bir araya getirdi.
Anadolu ve Ankara turizmine katkı sağlanmayı amaçlayan toplantıda, işbirliklerini geliştirmek istediklerini belirten ATİD Başkanı Birol Akman, iç turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Akman, Ankara ile Konya arasındaki turizme yönelik ilişkilerin gelişmesi adına toplantının önemli olduğunu dile getirdi. Konya acenteleri ile Ankara otelcileri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi istediklerini belirten Akman, Konyalı acentelerin Ankara’ya hafta sonu konaklamalı turlar düzenlemesine imkan sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ve Ankara’ya yönelik paket turları tanıttıklarını anlattı.
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