Türk el sanatları dünyada ilgi odağı

Dokumacılıktan çiniye, ahşap işçiliğinden cam sanatına Türk kültürünün izlerini taşıyan el sanatları ürünleri, dünya vitrinindeki yerini genişletti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, görsel sanatlar, mimarlık, tasarım ve el sanatları ürünleri gibi kalemlerden oluşan Türkiye’nin kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı geçen yıl yüzde 4,3 oldu. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 72,7’yi buldu. El sanatlarını, yüzde 24 ile görsel ve işitsel medya ihracatı, yüzde 3 ile kitap ve yazılı basın ihracatı takip etti.

UNESCO ÇALIŞMALARI İHRACATI ARTIRDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürü Gülnur İz Yılmaz, 2009’dan bu yana sanal mağazalarından dünyanın her yerine geleneksel el sanatı ürünlerinin satışını yaptıklarını söyledi. Son yıllarda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası kapsamında yapılan çalışmaların da kültürel mal ihracatını artırdığına dikkati çeken Yılmaz, bu ve benzeri çalışmalar devam ettikçe kültürel kimliklerin yansıtıcısı olan el sanatlarının uluslararası platformda daha çok yer alacağını dile getirdi.