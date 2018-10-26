Türk sanayisinin çarkları durmadı

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere rağmen Türk iş adamlarının üzerine düşen görevi yaptığını dile getiren Altındağ, Türk sanayisinin çarklarının hiç durmadan döndüğünü vurguladı.

% 6,6 ARTIŞ YAŞANDI

Ağustos ayıyla birlikte ilk 8 ayda sanayi üretimindeki artışın yüzde 6,6 olduğunu hatırlatan Altındağ, ülkenin yaşadığı ekonomik belirsizlikte sanayi üretiminden gelen verilerin Türk sanayisinin gücünü gösterdiğine dikkati çekti. Altındağ, “Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor durumda kalan sanayimiz, hiçbir zaman üretimini durdurmadan ülkenin kalkınması için çalıştı. Bundan sonra da çalışmaya devam edecektir” dedi.

ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPTI

Hem küresel piyasalarda yaşanan sıkıntılar hem de ülkenin içinde bulunduğu döviz belirsizliğine rağmen Türk sanayicisinin yatırımlardan vazgeçmeyerek üstüne düşen görevi yaptığına inandığını belirten Altındağ, yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde payının arttığını söyledi. Yüksek teknolojik ürünlerde aylık yüzde 9 bir artış yaşandığını belirten Altındağ, yüksek katma değerli üretimi desteklemenin önemini vurguladı. ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’yla da ülkenin zor günleri geride bırakmkaya başladığının altını çizen ANGAD Başkanı Emre Altındağ, belirlenecek politikalar ve uygulanacak teşviklerle sanayi güçlendiren, üretim, istihdam ve ihracatı arttıran, aynı zamanda AR-GE faaliyetlerine önem veren bir yaklaşımın olması gerektiğini anlattı. Altındağ, böylelikle Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin daha da ileriye taşınacağını söyledi.