Üniversiteler sigaraya savaş açtı 

Hacettepe, Bilkent ve Başkent üniversiteleri arasında tütün kullanımının önlenmesine dair iş birliğini kapsayan ‘Tütünsüz Üniversite İçin Adım Adım’ tanıtıldı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, projenin kampüslerde sigara içilen alanları daraltmaya ve sigaranın cazibesini azaltmaya yönelik olduğunu söyledi. Projeyle üniversitelerde bütün bireylerin sağlık haklarını korumayı amaçladıklarını belirten Özen, “Tütünsüz Üniversite, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek için de ulaşılması gereken bir hedef olarak kabul edilmelidir. Proje tütün kullanan ve kullanmayan herkesin sağlık hakkının korunması için önemli bir uygulamadır” diye konuştu.

2020’DE TAMAMEN YASAK

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da insanların büyük bir kısmının üniversite yıllarında sigaraya başladığını belirterek, şöyle devam etti: “Tabii ki lisede başlayanlar da var ama üniversitede sigaraya başlama oranı yüksek. İnsanlar üniversitede başlamazsa ondan sonra kolay kolay içmiyor. Onun için üniversitenin sigara içilmeyen, sigara içilmeyi zorlaştıran, çekici olmaktan çıkaran bir şey olması gerekiyor. Bu yüzden üniversitemizin sigara içilmeyen alanlarını adım adım genişletecek ve 2020 Eylül’de tamamen kampüsü sigarasız hale getireceğiz”

SAĞLIKLI VE KOKUSUZ BİR YAŞAM

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise sigaranın kötü bir alışkanlık olduğunu ve öğrencileri bundan korumak için kampüste tedbirler aldıklarını ve sigara bıraktırmaya dönük poliklinik hizmeti sunduklarını söyledi.