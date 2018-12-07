Vali Şahin muhtarlarla buluştu   

Muhtarların, vatandaşın sorun ve taleplerini ilgili mercilere taşıma noktasında önemli bir görevi ifa ettiğini vurgulayan Şahin, kendileri açısından da vatandaşa ulaşmanın en pratik ve kestirme yollarından birinin muhtarlar olduğuna değindi. Devletin sağladığı imkânları olabildiğince sorun ve taleplerin karşılanması için seferber etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Şahin, “Gayemiz, vatandaşımızın ve her bir insanımızın mutluluğudur. O mutluluğu sağlamak için elimizdeki fırsatları, imkanları kullanmak durumdayız. Yoksa vatandaşa üstünlük taslamak, üstten, tepeden bakma imkanı elde etmek için bu makamlarda durulmaz. Hedef bir, gaye bir. Bu gaye de insanımızın mutluluğu” dedi.