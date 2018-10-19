Veterinerlere taze kan geldi 

6 yıldır aralıksız sürdürdüğü başkanlık görev süresini tamamlayan Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, bayrağı Veteriner Hekim Tanrıverdi’ye devretti. Devir teslim töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Tanrıverdi, ayrım yapmadan yeni dönemde tüm meslektaşlarına eşit mesafede yaklaşacağını belirterek; “Gönlümüz de telefonlarımız da herkese 7/24 açık olacak” dedi. Tanrıverdi, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın dertlerini ve sorunlarını biliyoruz. Bunları çözebilmek için gerekli adımları atmaya başladık. Devleti yöneten yetkililerle sık sık görüşme halinde olacağız. Biz her ne kadar belirli bir mesleği temsil eden sivil toplum kuruluşu olsak da kamusal niteliğimizin de gereği olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumlara duyarsız kalmayacağız. Ve görüşlerimizi kamuoyuyla sık sık paylaşacağız” diye konuştu.