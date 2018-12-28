Yemen'e Cansuyu

Özellikle kıtlık sebebiyle zor günler geçiren 14 bin Yemenli’ye gıda yardımı gönderildi.

Yemen’de insanlık dramı yaşandığını hatırlatan Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, “İç savaşın devam ettiği bölgedeki kıtlık giderek artıyor ve en çok da çocuklar etkileniyor. Her gün yüzlerce çocuk hastanelere kaldırılıyor. Cansuyu Derneği olarak bölgedeki muhtaçlar için gıda takviyesinde bulunduk. 14 bin muhtaca gıda yardımı yaptık” dedi. Bölgedeki yardım çalışmalarının devam edeceğini belirten Yaşar, “İç savaş ve kıtlığa ek olarak kış şartlarının etkisini artırması Yemen’de daha vahim olayların yaşanmasına neden oluyor. Yemenli muhtaçların yanındayız. İnşallah bölgedeki çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edecek” diye konuştu.