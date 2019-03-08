Yeni rota uzak doğu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başkent’ten direkt yurt dışı uçuşlarda yüzde 85’lere ulaşan doluluk oranı olduğunu belirterek, “Türk Hava Yolları’ndan (THY) ABD ve Uzak Doğu’ya da direkt uçuş istiyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana yurt dışına direkt uçuşların artması için çaba harcadıklarını hatırlatan Baran, Ankara’nın savunma sanayisi, medikal ve bilim gibi birçok alanda Türkiye’nin merkezi olduğunu, turizm anlamında da bir hazine niteliği taşıdığını söyledi.

YENİ HATLARA İHTİYAÇ VAR

Ankara’nın 5,5 milyon nüfusu bulunduğunu, etrafındaki illerde de 5,8 milyon insanın yaşadığını belirten Baran, “İstanbul’dan günde 500’e yakın yurt dışı uçuşu varken Ankara’dan 7-8 uçuş vardı. Başkent’in hak ettiğinin bu olmadığını her yerde anlattık ve THY ile bir aylık çalışmamızdan sonra 4 yeni hattı açtık. Bunlar Frankfurt, Viyana, Berlin ve Paris’ti. Sonrasında geçen yıl Roma, Tiflis ve Londra hatları açıldı. Şimdi Ankara’dan uçuşlar 17 ülke ve 29 destinasyona ulaştı. Bu da yeterli değil. THY’den Ankara’dan direkt, ABD ve Uzak Doğu’ya uçuş istiyoruz. Bizim bu konudaki mücadelemiz devam edecek. Ankara’nın Avrupa’nın en önemli aktarma merkezlerinden birisi olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.