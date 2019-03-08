Yeni rota uzak doğu
ATO Başkanı Gürsel Baran, Türk Hava Yolları’ndan uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere Ankara’daki direkt uçuş sayısını artırmasını istedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başkent’ten direkt yurt dışı uçuşlarda yüzde 85’lere ulaşan doluluk oranı olduğunu belirterek, “Türk Hava Yolları’ndan (THY) ABD ve Uzak Doğu’ya da direkt uçuş istiyoruz” dedi.
Göreve geldikleri günden bu yana yurt dışına direkt uçuşların artması için çaba harcadıklarını hatırlatan Baran, Ankara’nın savunma sanayisi, medikal ve bilim gibi birçok alanda Türkiye’nin merkezi olduğunu, turizm anlamında da bir hazine niteliği taşıdığını söyledi.
YENİ HATLARA İHTİYAÇ VAR
Ankara’nın 5,5 milyon nüfusu bulunduğunu, etrafındaki illerde de 5,8 milyon insanın yaşadığını belirten Baran, “İstanbul’dan günde 500’e yakın yurt dışı uçuşu varken Ankara’dan 7-8 uçuş vardı. Başkent’in hak ettiğinin bu olmadığını her yerde anlattık ve THY ile bir aylık çalışmamızdan sonra 4 yeni hattı açtık. Bunlar Frankfurt, Viyana, Berlin ve Paris’ti. Sonrasında geçen yıl Roma, Tiflis ve Londra hatları açıldı. Şimdi Ankara’dan uçuşlar 17 ülke ve 29 destinasyona ulaştı. Bu da yeterli değil. THY’den Ankara’dan direkt, ABD ve Uzak Doğu’ya uçuş istiyoruz. Bizim bu konudaki mücadelemiz devam edecek. Ankara’nın Avrupa’nın en önemli aktarma merkezlerinden birisi olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
ÜYELERİN İHRACATI DÜŞÜK
Girişimcilik ve ihracatın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, KOSGEB ile ortak ‘uygulamalı girişimcilik kursları’ verdiklerini söyledi. Baran, “2018’de 460 kişiye girişimcilik eğitim verdik. Bunların yüzde 25’i kendi iş yerini açtı. Hem girişimciliği hem de ihracatı teşvik etmemiz lazım” diye konuştu. ATO’ya üye bir buçuk milyon kişiden 10 bininin ihracat yaptığını ve bu rakamın çok düşük olduğunu vurgulayan Baran, “Türkiye’nin geleceği dış ticarette, katma değerli ihracatta. Bu anlamda biraz eksikliğimiz var. İnsanlara ihracatı sevdirememişiz ya da ürkmüşler ihracattan. İhracat yapmak isteyenlerin önünde ne gibi engeller var, bu engelleri nasıl kaldırabiliriz, neler yapabiliriz, bu anlamda gayretimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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