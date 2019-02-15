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Yenimahalle’de esnaf da kazanacak 

Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, İvedik Caddesi esnafı ile kucaklaştı.

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Tiryaki, adaylığının açıklandığı günden beri ziyaret edip, hal hatır sorduğu İvedik esnafı ile Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde buluştu.15 yıllık Altındağ Belediye Başkanlığı sürecinde hayata geçirdiği projeleri ve dönüşümü esnaf ile paylaşan Tiryaki, “Ankara’nın yok olmaya yüz tutan bölgesinde tarihi ayağa kaldırdık. Ankara’nın en önemli cazibe merkezlerini oluşturduk. Yerli ve yabancı turizmin en önemli noktalarını Ankara’ya kazandırdık ve yüzlerce esnafa destek verdik. Esnafımızın yanan işyerini tekrar yaptık, iki yıl kira almadık. Belediyemizin tüm ihtiyaçlarını kendi bölgemizin esnafından karşıladık, Yenimahalle’de de kendi esnafımız ile çalışacağız” diye konuştu. Tiryaki, “Onların her zaman yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı hissettirmek istiyoruz. Huzurlu bir çalışma ortamında bol kazançlı işlere imza atmalarına yardımcı olacağız” dedi. 

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