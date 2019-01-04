YHT seferleri Eryaman’dan yapılıyor
TCDD Taşımacılık AŞ’den yapılan açıklamaya göre, YHT seferleri, altyapı çalışmaları dolayısıyla 1 Şubat tarihlerine Ankara’ya geliş-gidişlerde Eryaman YHT Garı’ndan gerçekleştirilecek.
Daha önce 2-13 Ocak tarihleri için bilet alan yolcuların, Ankara YHT Garı ile Eryaman YHT Garı arasındaki karşılıklı seyahatleri, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından temin edilecek otobüslerle sağlanacak. Ayrıca aynı dönemde Kayaş’tan Sincan yönüne ve Sincan’dan Kayaş yönüne son Başkentray treni, karşılıklı olarak saat 19.45’de hareket edecek.
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