Yumurta kabuğundan ‘yemeni’

Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Hamit Hayran, yaklaşık 30 yıl önce gerilim hattında geçirdiği iş kazası sebebiyle yürüme yetisini kaybetti. Hayran, yaşadığı kazanın ardından tanıştığı yumurta oyma sanatında birbirinden güzel eserler üretmeye başladı. Bu konuda yıllar içinde kendini geliştiren Hayran, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi’nde ilk Türk olarak yer aldı. Hayran, Eskişehir’de katıldığı festivalde Gaziantepli Yemenici Mikail Usta’yla tanışınca “Neden yumurtadan yemeni olmasın” diyerek kolları sıvadı.

GÜNDE BİR ÇİFT ÜRETİYOR

Tavuk yumurtasının kabuğunu ortadan ikiye ayırarak iki günde bir çift minik yemeni yapan Hayran, son derece dikkat ve sabır gerektiren işte ortaya koyduğu başarısıyla adından söz ettiriyor. Hayran, yemeninin tabanının deriden, üstünün yumurta kabuğundan olduğunu söyledi. Yumurta sanatında sınır olmadığını belirten Hayran, “Yemenici Mikail Usta’yla beraber yemeni ile yumurtayı birleştirip bu güzel eseri meydana getirelim dedik. Aldığımız bir tavuk yumurtasını ikiye bölüp çizimini yaptık. Yemeninin altı Mikail Usta’nın yaptığı gerçek deri, üst tarafı tavuk yumurtası” dedi.

AMACIM ESER BIRAKMAK

Her zaman insanlara güzel eserler bırakmayı hedeflediğini belirten Hayran, “Amacımız, yaşadığımız güncel olayları ve farklı sanat dallarını bu sanatla birleştirip bir harman oluşturup ortaya bir eser çıkarmak. Fikrimiz de oradan doğdu. Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Yumurta sanatıyla yemeni yaptık. İnşallah bundan sonra da sadece yemeniyle değil, daha güzel eserler çıkartmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Yumurta kabuğu kolay kırılabildiği için üzerinde çalışmanın titizlik gerektirdiğine dikkati çeken Hamit Hayran, ortaya çıkan eserlerin işin zorluğuna değdiğini sözlerine ekledi.