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Zam yapanlar indirimde yok   

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki artışla beraber ürünlerine hızla zam yapanların, yaşanan düşüşte indirim için aynı hassasiyeti göstermediği söyledi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarının yükselişiyle ürünlerine hızla zam yapanların, yaşanan düşeşle birlikte indirim için aynı duyarlılığı göstermemesini sert bir dille eleştirdi. Palandöken, “Dövizin ateşinin yükseldiği dönemde tüm ürünlere jet hızıyla yüzde 50 zam yapanların, şimdi indirim yapmak için neyi beklediğini anlamış değiliz. Maliyetleri bahane ederek zam üstüne zam yapanlar, indirim için neden aynı şekilde acele etmiyor? Dövizin yükselişine göre zam yapanlar, düşüşüne göre indirime gitmelidir. Bu iş ranta çevirmemeliler” dedi.  Palandöken, “Dolar 7.21 seviyelerine çıktığında hemen etiketleri değiştirip tüm ürünlerin fiyatını yüzde 50’nin üzerinde artıranlar, şimdi yalnızca belli kalemdeki ürünler için yüzde 10 indirim yapıyor. Enflasyonla gerçekten mücadele etmek için tüm ürünlerde indirim yapılmalı” dedi.

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