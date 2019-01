Günlük burç yorumları 20 Ocak 2019 Astroloji burçları ve burç yorumu oku

Günlük burç yorumları 20 Ocak 2019 Pazar günü neler yazıyor? Burçlar ve burç yorumu en güncel tedayları nereden okunur? Günün en güncel günlük burç yorumları neler? Bugün burçları neler bekliyor? sorularına ilişkin araştırma yapanlar için detaylar haberimizde. 21 Ocak'ta yaşanacak ay tutulması öncesi milyonlarca kişi günlük burç yorumlarında neler yazdığını merak ediyor. Aynı zamanda ay tutulmasının burçlara etkisini merak eden vatandaşlar günün burç yorumlarını araştırıyor. Burçlara ilişkin en güncel bilgiler ve değerlendirmeler burç yorumları bu haberimiz üzerinde yer alıyor. Online burç yorumları haberleri son dönemlerde yoğun ilgi görmektedir. İnternet ortamı üzerinde yer alan online burç yorumları içerikleri sayesinde ister günlük isterse de yıllık periyotlarda burç yorumlarını öğrenebilir gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İşte 20 Ocak Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

AY TUTULMASI BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?



Aslan burcunda Tam Ay Tutulması etkileri ile 18-30 Ocak tarihlerinde tazeleniyoruz:

KOÇ BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 22 Nisan)

Koç: Aşk, flört, yaratıcılık, çocuklar



Harekete geçmek istediğiniz konu hakkında sürpriz gelişmeler olacak. Kendinize olan güveninizin yüksek olduğu bir gün. Maddi açıdan rahatlamasanız bile gelişmelerin olumlu olduğunu anlayacak ve giderek güçleneceksiniz. Baş ağrılarınız için bir doktora görünmenizde fayda var.



Lidersin, sakin kal, odaklan! Mars’ın bize verdiği güçle durumları yönetmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bu sene finansal olarak güçlü olmanın ve güçlü kalmanızın sinyalleri geldi. Aynı zamanda lider başlatıcı Koç olarak bu gücü realize etmemizin tam zamanı. İç dünyamızı ve köklerimiz etkileyecek bu Ay tutulması, sakin kalmayı bize öğretmek üzere gerçekleşiyor. Sakin ve huzurlu kalırsak tüm ilişkilerimizi yönetip gücümüze tekrar kavuşabiliriz. Küçük not: Bu tutulma aşkı getirecek olabilir, hazır olalım.

BOĞA BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Boğa: Ev, aile düzeni, özel hayat



Parasal konulara yönelik yeni atılımlar yapabilirsiniz. Ancak, aceleci davranmayın ve isteklerinizi bir kez daha gözden geçirin. Heyecanınızı kontrol etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bu durum gerilim yaratabilir. Aşk hayatınızda yeni ve heyecanlı gelişmelere hazır olun.



Duygularını kabul et! Zaten Uranüs ile birlikte bir hayati değişim sürecindeyiz. Problem olarak gördüklerimizi problem olmaktan çıkarma ve çözme dönemindeyiz. Bu Ay tutulması ise günlük tüm konuları güzelleştirmek için bir işaret, bir fırsat olarak karışımıza çıkıyor. Aynı konular ve ilişkiler biraz duygusallık yaratabilir. Ancak o duygusallığa kapılmadan, doğru iletişim kurmaya devam edelim. Duygusallığa kapılmama yolunda kural 1: “Duygularını kabul et!”

İKİZLER BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

İkizler: İletişim, komşular, kardeşler



Biraz gergin ve dikkatsiz olabileceğiniz bir gün. Olaylardan çok fazla etkilenebilir, olmayacak düşünceler içine girebilirsiniz. Olabileceklerin üzerinde beklentiler içinde bulunmaktan kaçının. Sabırlı olun. Parasal konuları bugün gündeminize almayın.



Adım at, hayata geçir! Yoksa ideal yol arkadaşımız, partnerimiz, ortağımız mı gelecek hayatımıza bu dönemde? Bu duygusal yalnızlık sona mı erecek? Tüm bunlar için önce hayattan almamız gerekeni almalıyız. Bir önceki tutulmada gelen mesajları hayata geçirmeli ve atmamız gereken adımları atmalıyız. Şu ana kadar kurduğunuz iletişim ve ilişkiler size yol gösterecektir.



YENGEÇ BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Yengeç: Maddi birikimler, kazanç, güvence



Bir yakınınızdan alacağınız tekliften çok hoşlanacaksınız. Konu üzerine yoğunlaşabilir, yeni planlar yapabilirsiniz. Dostlarınız sizi destekleyecek. Parasal konulara yönelik sıkıntılarınız olabilir. Bunları büyütmeyin. Akşam saatlerinde beklenmedik bir telefon canınızı sıkabilir.

Meditasyon yapmaya, sabırsızlığı azaltmaya ne dersin?



Birkaç gündür içimizde farklı duygular hissediyorduk. Bizi minnoş bir gerginliğe itebilir bu tutulma. Zaten Ay bizi fazlasıyla yönetiyor ve üzerine bir de bu tutulma gelince iç dünyamız biraz karışabilir. Meditasyon yapmaya ne dersin sevgili Yengeç? Şimdiden sabırsızlığını azaltıp bu hayati değişim için hazırlık yaparsan yıl ortasındaki tutulmayla gelecek değişikliğe de hazırlanmış olursun. Yeni hayat yolunla ilgili karşına fırsatlar gelecek ve sonunda yüzünün gülmesini sağlayacak, onları değerlendir lütfen.







ASLAN BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan: Fiziksel güç, yeni bir hayat felsefesi



Büyük istekler ve yoğun bir çalışma ortamı içine girebilirsiniz. Bazı olaylara çok fazla tepki göstermeniz mümkün. Dikkatinizin dağınık olduğu bir dönem. Tartışmacı ve kırıcı bir tavır içine girmekten kaçınmalısınız. Özel hayatınızda gergin halleriniz anlamsız tartışmalara neden oluyor.

“Canım kendim” olarak içindeki gücü seyirciyle paylaş



Evet, biliyoruz “canım kendim” mottosuyla hayatını yaşıyorsun. Son iki senedir çok çalıştın, çok uğraştın. Bu da senin hayatındaki son değişim. Eğer sadece “canım kendim” der, sana söylenenleri duymaz ve değerlendirmezsen bu hayati değişimi kaçırırsın. O halde bu hayat çabasının ne anlamı kalır? Vakit, kendini baştan yazma vakti ve içindeki gücü seyircilere mütevazı bir şekilde yansıtma zamanı. Değişimi başlat, yeni yoluna ilerle ve tadını çıkar.

BAŞAK BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Başak: Hayaller, iç dünya, gizli işler

Duygusal açıdan gergin olabilirsiniz. Gereksiz harcamalar yapmaktan kaçının. Aslında tedbirli ve dikkatli davranabilirsiniz. Sevdiğinizin sizi anlamadığını düşünebilir ve ilgisizliğinden yakınabilirsiniz. Ancak sizi anlamanın kolay olmadığını da kabul etmelisiniz.



Seni zorlayan ilişkileri bitirme zamanı! Geçmişe bakmamak ve geleceğe doğru gitmek için doğru zaman. Özellikle toplumsal konularda kapına fırsatlar gelebilir. Hatta arkadaşlarından ve sosyal ortamlardan bekleyebilirsin bu fırsatları. Hadi onlara gözünü aç. Şanslısın çünkü bu tutulma seni direkt etkilemeyecek ama etkisini göz ardı etmeden fırsatları yakalaman için güzel bir zaman dilimi. İçini sıkan, daraltan ilişkileri bitirmek için de doğru zaman.

TERAZİ BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi: Sosyal hayat, dostlar, idealler

Yeni yatırımlarda bulunmak için büyük bir istek duyabilirsiniz. Üstelik, gelişmeler tam beklediğiniz gibi oluyor. Biraz sabırlı davranmanız ve olayları gözlemeniz şart. Zaman zaman karamsar ve endişeli olabilirsiniz. Stres sağlığınızı olumsuz etkiliyor, biraz rahatlayın.



Toplumda yükselişe geçiyorsun! İş hayatında ve toplumsal konularda kendimizi ifade ediş biçimimizde değişiklikler meydana gelebilir. Kendine güvenerek kendini bu yumuşak değişimi yaşamaya bırakırsan iç huzuru yakalayacak fırsatlar edinebilir ve toplumda yükselişe geçebilirsin. Bu yükseliş sırasında sana eşlik edecek insanlar da bu dönemde yanına gelebilir. Onlarla güzel iletişimler kurabilirsin. Not: Hep başkalarını düşünüyorsun. Tutulma günü iç dünyana gelen mesajı dinle ve kendini zirveye taşı!

AKREP BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)



Akrep: Kariyer, iş hayatı, kişisel imaj

Bugün alacağınız bir haber sizi keyiflendirecek. Olaylar karşısında duygusal bir tavır ortaya koyabilirsiniz. Ancak, bu tutumunuz kısa sürecek. Olayların gelişmesini sakin bir şekilde izleyip bekleyebilirsiniz. Yakın dostlarınızdan birinin sürprizi bugün keyfinizi yerine getirecek.

Yeni yolun hayırlı olsun! Geçen sene birçok değişimin başlangıcını yaşadın ve hissettin. Gökyüzü seni “Doğru yola gir, doğru insanlarla doğru işleri yap” diye çok zorladı. Zorlandıysan ve geçmişi geçmişte bırakıp içindeki güçle hareket ettiysen yeni yolun hayırlı olsun! Henüz geçmişi geçmişte bırakamadıysan son fırsat belki de. Bu tamamlanış senin bir kartal gibi uçman için son uyarı, son teşvik dersek az olmaz. İç dünyanda bir konuya sinirlendiysen bugünlerde temizlemen gereken o önemli konuyu buldun işte! Onu temizlersen kartal gibi zirveye çıkmak için tüm engelleri aşmış olacaksın. Yeteneklerinle donanmış yeni kariyerin hayırlı olsun!

YAY BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



Yay: Uzaklar, seyahatler, hayata olan inanç

Dikkatli ve kararlı davranmanız mümkün. Tabii bu arada gereken sabrı göstermeyi başaracaksınız. Kendinize olan güveniniz ve dikkatli davranışlarınızla çevrenizi etkileyecek, dostlarınızın desteğini alacaksınız. Aşk hayatınızda gereksiz kuşkular sizin tarzınız değil.

Tesadüflere kapını aç! Yeni tesadüfler kapını çalabilir, hadi kapıyı aç! O tesadüfler seni özellikle uluslararası platformlara taşımak için geliyor. Seyahatler bu senenin gündemi ve meyvesi olabilir. Doğru seyahatler planladığından emin olursan Jüpiter’in etkisinden faydalanmak senin için kaçınılmaz ve güzelliklerle dolu olacak. Bu tutulmada geleceğine odaklan, o kapılara odaklan ve Jüpiter’in gücünü içinde hisset.

OĞLAK BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 22 Ocak)



Oğlak: Ortaklaşa maddi ve manevi yatırımlar, paylaşımlar, miras

Duygularınızı harekete geçirecek durumlarla karşılaşmanız mümkün. Ancak, fazla tepki göstermeyecek ve sakin bir biçimde izlemeyi tercih edeceksiniz. Karar verdiğiniz konularla ilgili çalışmalarınızı sürdüreceksiniz.

Zorlu yıl bitiyor, güzelliklerin gelmesine az kaldı! Ah, senin bir senedir yaşadıkların… Gerçekten zorlandın ama az kaldı. Özellikle ilişkilerinde, ortaklık konularında son tamamlanışlarını yaşıyorsun. İçindeki gücü keşfetmek ve daha da yukarı çıkmak için güzel bir fırsat ve güzel bir dönem. Satürn’ün zorlayıcı değil, güçlendirici etkisinden faydalanman ve bitirmen gerekenleri bitirmen için doğru zaman bu zaman. Bazı maddi getiriler bekliyordun, gelebilirler, hazırlıklı ol!

KOVA BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 22 Şubat)



Kova: Özel ve iş hayatındaki ilişkiler

Hayatınıza anlam kazandıracak gelişmeler olmaya başlıyor. Arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkiler daha da sıcak ve yoğun olacak. Çok hoş organizasyonlar yapabilir, sevdiğinizle birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bugünlerde unutkanlıklarınız maddi olarak sizi zora sokabilir, dikkat.

Romantizm zamanı! Biraz romantizm yaşamaya ne dersin. Bunu pek bilmediğini biliyoruz ama denemek için bu tutulmadan faydalanırsan ve tutulmadan (!) bunu yaşarsan şahane olacak. Sağlığına da dikkat et lütfen. Günlük yaşam dengesini doğru ilerletir, karşına çıkan romantizm fırsatlarını değerlendirirsen o zekanla hayata dair daha da güzel projeler üretirsin.







BALIK BURCU 20 Ocak 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Şubat - 22 Mart)

Balık: Ofis hayatı, günlük işler, projeler, ekip, beslenme şekli

Olumlu düşünceler içine girmeye özen gösterin. Bazı durumlar kafanızı karıştırabilir. Karar vermenizin zor olduğunu anlayacak ve sabırsızlık duyacaksınız. Ancak, acele etmeyin. Gelişmeleri beklemenizde yarar var. Stresli halinizin karşılığı çoğu zaman migren, unutmayın.

Gelsin yeni heyecanlar! Geçen sene en büyük sınavlarını ve değişimlerini günlük ilişkiler üzerinden ve odaklanman gereken iç huzurundan verdin. Eğer bunları yapamadıysan sağlıkla ilgili bir yerlerde tezahürler yaşamış olabilirsin. Ama müjde, çünkü artık bitti. O değişim işaretlerini doğru aldıysan iç huzurunu, günlük rutinlerini ve ilişkilerini doğru oturttuysan, artık belki de yeni hobiler, yeni heyecanlar ve yeni aşklar için doğru zaman gelmiştir.