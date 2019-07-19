40 bin askere ‘Sıfır Atık’ eğitimi
Sıfır Atık Projesi, Milli Savunma Bakanlığı’nın Atık Yönetim Sistemi’ne entegre edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar’ın da katıldığı uygulama kapsamında 40 bin Mehmetçik’e atık eğitimi verildi.
Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin Milli Savunma Bakanlığı’ndaki uygulaması hızla devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek ‘Atık Geçici Depolama Alanları’ oluşturuldu. Buralarda kaynağında ayrıştırılan atıklar geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor. Kağıt-plastik-cam-metal atıklar ayrı olarak toplanarak ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar da projenin Milli Savunma Bakanlığı’nda yürütülen uygulamalarını bizzat takip ederken, konuyla ilgili bilincin oluşması amacıyla tüm askeri personele, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine ve kıtalardaki askerlere sıfır atık eğitimi veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 40 bin personel söz konusu eğitimi aldı.
KOMPOST ÜRETİLİYOR
Bakanlık tarafından sıfır atık tanıtım filmi ve sıfır atık kataloğu hazırlanırken Bakanlığın konuya ilişkin hazırladığı tanıtım filmi de ‘www.msb.sıfıratık’ internet adresinden yayımlandı. Belirli kışlalara kompost cihazları yerleştirildi. Çay posaları dahil, mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderilirken kompost üretimi de başladı. Kompost ünitelerinde elde edilen organik gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma Bakanlığı yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor. Kompost ile verimli hale getirilen söz konusu arazide ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor. Bölgede üç yılda 228 bin 144 adet fidan dikildi. Bu fidanların tutma oranı ise yüzde 70 olarak belirlendi.
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