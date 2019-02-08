40 yılda bir gelir Barış gibisi...  

Barış Manço’yla fani alemde ayrılalı 20 yıl oldu. Hepimizin özlemi azalmak bir yana daha da arttı geçen zaman içinde. Manço ailesi her yıl O’nun yokluğunu sevenleri ile bir araya gelerek hafifletmeye çalışıyor. Türkiye’nin Barış abisi yokluğunun 20. yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 14-15 Şubat tarihlerinde İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen “Bir Dünya Barış’ı” etkinlikleri ile yâd edilecek. Barış Manço ile büyüyüp şimdi yetişkin olanlar için ondan söz etmek çok da kolay değil. Herkesin Barış abisi biricik. Hele onun kıymetli emanetleri ile bir araya gelip boğazınızda düğümlerle ondan söz etmek... Ama 25 yıl önce hayalini kurup Barış Manço ile gerçekleştiremediğim röportajı sevgili eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile yapabildim 20. yıl vesilesiyle. Zeynep Türkoğlu da röportajımıza eşlik etti. Ortaya hiç bitmesin istediğim bir konuşma çıktı.

Sağlığında anlaşılamamaktan yakınan bir sanatçı Barış Manço. 14 Şubat’ta yapılacak “Barış Manço’nun Sanatına Akademik Bakış” başlıklı sempozyum bu açıdan çok anlamlı. Onun hatırasını canlı tutmak ve anlaşılması için neler yapıyorsunuz?

Lale Manço: Her sene dernek olarak vefat yıldönümünde geleneksel Barış Manço vapur etkinliğimiz mutlaka var. Bunun haricinde de çok çeşitli yerlerde belediyelerde, okullarda birtakım kurumlarda Barış Manço anma etkinlikleri de yapılıyor. Biz her sene bu dönem dört beş etkinliğe gidiyoruz. Bu etkinlik için de 2017’den beri üretim halindeyiz; en iyi ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye yavaş yavaş şekillendi. Bu proje için en iyi şartları sağlayabilecek olan da İstanbul Belediyesi idi. Onlarla yürütmeye karar verdik.

Onunla ilgili yapılan pek çok akademik çalışma var. Hepsini takip edebiliyor musunuz? Galatasaray Üniversitesi taziye defterlerinden bir tez hazırlamıştı ilk sene.

Lale Manço: Evet o da bizim fikrimizdi. Barış’ın ölümünden sonra çok farklı bir resim çıktı ortaya. İnsanlar neden bu kadar etkilendi? Birçok sanatçımızı, devlet adamımızı kaybettik fakat Barış’a gösterilen ilgi çok başka. Türkiye’nin her tarafından insanlar geldi. Böyle bir olay ilk defa oluyordu. Dedik ki bunun altında çok enteresan bir sosyolojik olgu var. Taziye defterlerini toparladık. Benim arzum esasında bunların konuşulması, tartışılması ve araştırılmasıydı. Onlar daha farklı bir şey çalışıp seçkiler yaptılar. O da tamam çok güzel bir şey oldu ama benim beklentim esasında biraz daha farklıydı orada. Neden Barış Manço? O bu insanlara ne verdi, ne hissettirdi ki bu kadar büyük bir etkilenme oldu?

Aşık Veysel gibi bağrına bastı millet...

Lale Manço: Aynen... Aylarca taziyeye geldiler, dünyanın her tarafından taziye mektupları aldık. Bunun bir nedeni olmalı diye düşünmüştüm o zaman.

Sizce nedeni nedir peki? Siz nasıl açıklıyorsunuz?

Lale Manço: Barış’ın kişisel başarısı olarak düşünüyorum. “Benim söyleyecek sözüm var, ben bu sözü söylemek için her şeyi kullanıyorum. Müziği, besteyi, sözümü, televizyonu, bedenimi, ellerimi kullanıyorum.” derdi. Beş duyuyla nüfuz etti insanlara. Onun için de kendilerinden bir parça olarak gördüler.

Doğukan Manço: Bunun bir kaç cevabı var. “Ben size sizin şarkınızı söyledim” diyor. Bizi bize anlattı. En büyük başarısı çok iyi bir gözlemciydi. Yurtdışına giderdik otel odasında 15 dakika kanalları zaplardı. Sebebini sorduğumda ise “Oğlum, ben bir yere gittiğimde bakarım insanlar neleri seyrediyorlar ve tv programlarındaki insanların yüz ifadeleri nasıldır? Onlardan o toplumun analizini çıkartırım zaten” derdi. Akşam konserini vereceği zaman bulunduğumuz ülkede ona göre espri anlayışı ve konuşma dili çıkarırdı.

Gittiği her yerde o ülkenin diliyle konuşması da incelikli bir tercih...

Doğukan Manço: Japonya’ya gittiğinizde onlar İngilizce tercüman istemezler ve özellikle de belirtirler. Babam da buna çok saygı duyardı. Karşınızdakine bu kadar saygı gösterirseniz ömür boyu sevilmeyi de hak ediyorsunuzdur.

Toplumsal bir barış da inşa ediyor her yaptığıyla. Peki kendi içinde kavgalı olduğu şeyler yok muydu? Onu en çok ne kızdırırdı mesela?

Lale Manço: Evet o da bizim fikrimizdi. Barış’ı kızdırmak çok zordu. Onu en çok kızdıran şey bir işin özensiz yapılmasıydı. Çocuklarına da hep o nasihati vermiştir. “Ne iş yaparsanız yapın, özenli, düzgün ve itinalı yapın.” Uyduruk iş sevmezdi. En kızacağı, sinirleneceği şeyler bunlardı. Onun haricinde öfkelendiğini, bağırıp çağırdığını görmedim. Zaten adı Barış. Çocuklara da herhalde hiç bağırmamıştır. Sesi çıktı mı size karşı?

Batıkan Manço: Yok... Annemin dediği gibi hiç sesinin yükseldiği anlar yaşanmamıştır. Ama okul yıllarımda çok iyi bir öğrenci olamadım. Bir kaç zayıf not geldiği zaman babamın yüzünde o hayal kırıklığı ifadesiyle karşılaşmak benim için çok daha ağırdı. Onun yerine bir kaç söz söylese, kırsa bile tercih ederdim.

Kimdi Barış Manço sizin için?

Batıkan Manço: Ben ve abim başta baba olarak tanıdık onu. Barış Manço kimliğini başta radyoda kasette, plakta sesini duyarak sonra televizyonda kendisini sık sık görerek öğrendik.

21. yüzyıldan yarına kalacak isim