Afrika'dan dünyaya yayılan notalar: 3MA 

3MA, Afrika’daki ülkelerinin sembolü olmuş ve müzik tutkularını paylaşan, dostlukları sayesinde karşılıklı diyaloğa girebilen üç telli sazlar virtüözünün buluşması ile oluşan bir grup. Madagaskarlı valiha sanatçısı Rajery, Faslı ud üstadı Driss El Maloumi ve Malili kora sanatçısı Ballaké Sissoko’dan oluşan 3MA, 28. Akbank Caz Festivali kapsamında özel bir performansla 5 Aralık’ta Akbank Sanat sahnesine konuk oldular. Biz de bu vesileyle bir araya gelip kendileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

MÜZİK BULAŞICI BİR ŞEY

İlk olarak kendilerine müziğin mesleki ve teknik anlamları dışında onlar için duygusal olarak ne anlam ifade ettiğini soruyorum. Rajery şöyle yanıtlıyor: “Müzik evrensel bir dildir, bize keyif veren içimizde hissettiğimiz bir şeydir. Aynı zamanda değişik mesajlar vermek ve duyguları yaymak için de harika bir araçtır.” Driss El Maloumi ise Rajery’nin sözlerinden hareketle şöyle devam ediyor: “Müzik yaparken kendi içimizde hissettiğimiz coşkuyu çok seviyoruz. Bunun şöyle güzel bir yanı var: Bu sadece bizde kalmıyor, müziğin çok bulaşıcı bir özelliği var. Bunu yaparken aldığımız zevk bizi dinleyen herkese yayılabiliyor ve bu çok güzel. Her üçümüz için de müzik bir zorunluluk ve bizim olmazsa olmazımız.” Grubun üçüncü üyesi Ballaké Sissoko da bir ülke için müziğin çok önemli bir unsur olduğuna dikkat çekiyor. Müzik sayesinde duygularını ve mesajlarını paylaşabildiklerini söylüyor.

ARAMIZDA RUH BİRLİĞİ VAR

Grubun kendi arasındaki iletişiminden birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını ve aralarında özel bir bağ olduğunu anlıyorum. Peki, bu müziklerine nasıl yansıyordu? Ballaké Sissoko şöyle yanıt veriyor: “Üçümüz de Afrika ülkelerinden geliyoruz ama tabii üçümüzün de ayrı ülkeleri var. Afrika çok büyük bir coğrafya, çok değişik sesler var. Bizim yaptığımız bir araya gelerek aynı zamanda birbirimizin kültürlerine de saygı duyarak fikirlerimizi paylaşmak ve bundan yeni bir şey oluşturmak.” Rajery ise çok doğal olan bu insanî buluşmalarının bir araya gelmeleriyle bir müzik paylaşımına dönüştüğünü söylüyor ve ekliyor: “Biz üç ayrı Afrika ülkesinden üç ayrı enstrüman çalan müzisyenleriz ve bir araya geldik. Yeni bir şey yapmak ve yeni bir dil oluşturmak istedik. Bundan mutluluk duyuyoruz.” Driss El Maloumi ise arkadaşlarının açıklamalarına şöyle bir katkıda bulunuyor: “Burada anahtar sözcük paylaşmak. Her birimizin kendi dünyaları ve enstrümanları var fakat bizim bir araya gelişimiz bir karşılaşma ve vermemiz gereken bir sınav gibi. Sonuç olarak biz insanız. Ve yüksek anlarımız olabiliyor, bazen anlaşamıyoruz. Ama tüm bunları aşıp paylaşma duygusu içinde bir bütünlük yaratıyoruz. Bunu da mükemmel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bu bir ruh birliği.”