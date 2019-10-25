'Amacımız doğaya teşekkür etmek...'

17 Ekim’de başlayan 29. Akbank Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. “Şehrin Caz Hali” başlığıyla şekillenen festival için yerli ve yabancı birçok sanatçı İstanbul’da farklı mekânlarda konserler verdi. Uluslararası sanatçılar İstanbul’da misafirimiz oldu. Vaudou Game adlı müzik grubu da festival kapsamında Babylon’da şahane bir konser verdi.

Konser sonrası bir araya geldiğimiz grup ile yaptıkları müzik ve hayatları üzerine konuştuk. 70’lere davetiye tadındaki son albümleri Otodi’yi geçtiğimiz yıl yayımlayan Vaudou Game, voodoo kültürü ritüellerinden aldığı ilhamı, Afrobeat ritimleri, funk ve soul tınılarıyla benzersiz bir biçimde harmanlıyor. James Brown stili rengârenk, gizemli ve çarpıcı groove’lar, Afro-funk ruhunu kusursuzca yansıtıyor. Lyon çıkışlı Afro-Fransız gruba adını veren Afrika kökenli vaudou geleneğinin otantik yansımaları, grup lideri Peter Solo’nun vokal tekniğinde de yeni kapılar açıyor. Japonya’dan Güney Afrika’ya, Togo’dan Belçika’ya, İsveç’ten Kanada’ya, farklı ülkelerde kendi dinleyici kitlesini yaratmayı başaran Vaudou Game sahneden taşan enerjisiyle Star Cumartesi’ye konuştu…

KÜLTÜR KÖKTÜR

Grup adına konuşan grubun solisti Peter Solo grubun nasıl bir araya geldiğini şöyle anlatıyor: “Yaptığımız müziği voodoo funk olarak adlandırıyoruz. 70’li yılların funk müziği ile voodoo enerjisinin karşımı diyebiliriz. Biz voudou funk çalıyoruz. Buna esas itibariyle, funk müzik diyebiliriz. Yaptığımız tek başına voodoo müziği çalmak değil. Bununla birlikte funk müziğini voodoo enerjisiyle harmanlıyoruz. Çünkü voodoo müziği, Togo ve Benin’de çalınan çok geleneksel bir müzik. Funk’un modern halini voodoo töreniyle birleştirdikten sonra ortaya çıkan müziği enerji ve trans hali olarak tanımlıyoruz. Son derece pozitif bir enerji olan voodoo enerjisini funk müzikle harmanlıyoruz. Grubumuzu ülkemiz dışındaki insanların voodoo hakkındaki önyargılarını kırmak onlara vooduoo’yu açıklamak maksadıyla kurduk. Aynı zamanda doğayı temsilen bir araya geldik. Bizler doğadan ve doğanın iyi ve manevi yönünden bahsediyoruz. Bu, bizim yaşam biçimimiz. Müzik olmasaydı, bir araya gelemezdik. Temel temamız ‘herkes için müzik…’ Peter Solo caz müzik hakkındaki düşüncelerini ise şöyle anlatıyor: “Caz, müzik, size kendinizi ifade etme konusunda bir miktar özgürlük tanıyor. Dolayısıyla, caz müziği seviyorum. Ve bu müzikte kültür köktür. Bu açıdan, kültürü seviyorum. Kültür köktür.”

DOĞAYA BORÇLUYUZ

Yaptıkları müzikle insanlara ne söylemek istiyorlar? Solo bu sorumu şöyle yanıtlıyor: “Temel söylemimiz doğayı insanlara açıklamak. İnsanlara üzerinde yürüdüğümüz bu toprağın bir ruha sahip olduğunu anlatıyoruz. Yiyeceklerimizi, giysilerimizi bu doğadan elde ettiğimizi ve şifayı bu doğada bulduğumuzu biliyoruz. Bizim ise, doğaya teşekkür etmek için ayıracak bir saniyemiz bile yok. İnsanlar, yiyeceklerimizin süpermarketten geldiğini sanıyorlar. Hayır, yediğimiz yiyecekler topraktan, doğadan geliyor. Dolayısıyla bizim asıl söylemimiz, doğanın iyiliklerinden bahsetmek ve doğayı gelecek nesil için korumaya çalışmak. Bugün insanlar doğanın iyiliklerini unutuyorlar. Herkes materyalizme geçiyor. Köklerimizi kaybediyoruz ve işte, Vaudou Game de doğa konusunda insanları yeniden bir araya getirmekle ilgileniyor. Dördüncü albümlerinin hazırlığında olan Vaudou Game, “Türkiyeli dinleyicilere teşekkür ederiz çünkü daha önce de Türkiye’ye gelmiştik. Biz bu güzel ülkeye, Türkiye’ye, yeniden geldiğimiz için son derece mutlu ve memnunuz.Çok teşekkür ederiz” dedi.