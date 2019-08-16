Anadolu ile İstanbul arasında sanat köprüsü kuruluyor

Geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca (İKSV) gerçekleştirilen İstanbul Bienali ile Contemporary İstanbul, Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ziyaretlerinin ardından deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri eserler, Eylül ayında “Anadolu’dan İzlenimler” adlı sergide sergilenecek. Bu yıl proje kapsamında sergiye katılacak olan genç sanatçılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden olacak.

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, “Sanat Köprüsü” projesine her yıl 12 şehir daha ekleyerek büyüttüklerini, hedeflerinin tüm Anadolu’daki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki başarılı öğrencileri İstanbul’da ulusal ve uluslararası sanat aktivitelerinde ağırlamak olduğunu belirtiyor. Bozkurt, “Projenin ilk etabında geçen sene Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde konaklamalarını sağladığımız gençler eserleriyle bu sene sergide yer alırken, diğer 12 Anadolu şehrinden yeni gençler gelip müze, fuar ve sergileri gezecekler. Bu hepimizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. Bize destek olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla zoru başarabiliyoruz. Geleceğe damgasını vuracak sanatçılarımız yetişiyor.” diye konuşuyor.