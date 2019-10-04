Anadolu’nun zenginliği organik kozmetikte

İçeriğinde zararlı bileşenler bulunmayan organik kozmetikler artık daha çok revaçta. Bu tür ürünlerin formüllerinde kullanılan içeriğin en az yüzde 98’ini organik tarım kökenli malzemeler oluşturuyor. Organik kozmetik alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten ve bu alanda Anadolu bitkilerinden faydalanarak birçok ürün ortaya koyan Iva Natura markasının sahibi Levent Karıman, 150 civarında ürün ürettiklerini belirtiyor.

Organik kozmetik ürünlerini yaparken genelde ülkemizde yetişen bitkileri kullandıklarını anlatan Karıman, “Ürünlerimizde temel nokta Anadolu bitkileri. Anadolu’da binlerce yıldan gelip günümüzle ulaşan büyük bir miras var. Biz de bu yanı ile bu topraklarda yetişen bitkileri çalışmalarımızın merkezine koyduk. Ülkemizin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı Aydın ilinden topladığımız ölmez çiçek bitkisi ile yaşlanma karşıtı krem yaptık. Yörüklerin yaşadığı Toroslardan topladığımız sarı kantaron bitkisinin özleri ile ayak kremi ürettik. Dünyanın en büyük sodalı göllerinden olan Van Gölü’nün suyu ile yüz toniği, yeşilin her tonunu görebileceğiniz Karadeniz Bölgemizin markalaşmış yeşil çayı ile duş jeli gibi toplamda 26 bölgeden derlediğimiz 50 civarında bitki ile “Iva Natura” adını verdiğimiz organik kozmetik markamızı oluşturduk.” diyor ve ekliyor: “Ülkemizin dört bir yanını ziyaret edip yerli çiftçiler ile görüştüm. Tarlalara gittim. Bitki kurutma yerlerini gördüm. Çok daha büyük bir kaynağın ülkemiz topraklarında bulunduğunu biliyorum. Bu yüzden bu serinin adına Anadolu Bitkileri dedik.”

Avrupa’da organik kozmetik zincirleri olduğunu ve orada insanların bu ürünleri tercih ettiğini belirten Karıman, ilgi olmasına rağmen dünyada organik kozmetik üreticisinin toplam kozmetik üreticilerinin yüzde 5’ini dahi oluşturmadığına dikkat çekiyor: “Almanya epey yol almış durumda. Biz de pazarın dinamiklerini daha iyi takip etmek ve etkili ilişkiler kurmak için orada da bir şirket kurduk. Körfez ülkelerinden, Amerika’dan, Uzakdoğu’da da Çin’den organik kozmetiğe büyük talep var.” dedi.

Sertifikalı ürünler alınmalı

“Organik kozmetikler, dünya genelinde güvenilir kozmetik ürünler olarak kabul ediliyor.” diyen Karıman, “Organik kozmetik alan tüketiciler ürünün gerçekten organik olup olmadığına dikkat etmeli” uyarısında bulunuyor. Ülkemizin zengin bitki örtüsünün farkındalığını arttırmak ve bitki yetiştiriciliği konusunda bir eğitim merkezi oluşturmak için Kozmetik Bitki Bahçesi kuracaklarından bahseden Karıman, en kısa zamanda ziyarete açılacağının da müjdesini verdi.