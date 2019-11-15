''Artizan ekmeği sabır ister''

HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul‘un 7. buluşması, Rational desteği ile usta şeflerin yer aldığı “Artizan Ekmek” alanına da ev sahipliği yaptı. Artizan ekmekler doğal ekşi mayadan üretiliyor. Endüstriyel mayanın yer almadığı, buğdaydan mayanın yapımına ve bazen 30 saati bulan pişirme süresine kadar yoğun emek isteyen artizan ekmek üretimi, her üründe lezzetseverlere farklı bir deneyim yaşatıyor. Artizan ekmek son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde yükselen bir trend. Sağlık ve çeşitlilik açısından ekmek ve mayalanmış ürünlere ilgi büyük. “Artizan ekmek, el yapımı olması, geleneksel yöntemlerin kullanılması, genellikle küçük miktarlarda üretilen, uzun bir üretim süreci olan, koruyucu ve katkı maddelerinden uzak, usta ellerin marifeti ile ortaya çıkan ekmeklerdir.” diyen ekmek ustası Diler Terzi, artizan ekmek yapımının püf noktasının sabır olduğunu söylüyor. Koruyucu içermemesi, sanayi mayalarından uzak ve uzun fermantasyon süreci geçirmiş olması, artizan ekmeğin en bilinen sağlıklı özelliklerinden olduğunu belirten Diler sözlerine şöyle devam ediyor: “Son dönemlerde artizan ekmeğe karşı ilginin çoğaldığı bir gerçek. Bunun hem pozitif ve hem de negatif tarafı var. Pozitif yönü; ekmeğe karşı bilinç artıyor. Negatif yönü ise; artizan ekmeklerin fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı herkesin ulaşılabilirlik imkânının olmaması. 7’den 70’e herkes için uygundur diyemeyiz. Dolayısıyla sağlık problemi olan kişilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüketmeli. Dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerden biri olmakla birlikte ne yazık ki ekmeği israf eden ülkelerden de biriyiz. Tüketeceğimiz kadar ekmek almalıyız.”