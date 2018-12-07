Avrupa’nın eşarbı GAP bölgesinde üretiliyor 

Müslüman kadının örtünme sembollerinden ‘’başörtüsü’’ batı toplumunda ‘eşarp’ adıyla aksesuar olarak kullanılıyor. Temelinde dini ve etnik özelliklere sahip olsa da bu iki durumdan farklı olarak kullanılabilirliği açısından geçmişten günümüze her dönem moda dünyasının gündeminde yer aldı. Kâh 17. yüzyılda Jan Vermeer’in başyapıtı sayılan ‘’İnci Küpeli Kız’’ isimli ikonik tablosunda, kâh Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü Galası’nda Kate Moss’un başında... Dünya arenasında her inanca mensup kadın tarafından kullanılabilen eşarp, aksesuar olarak büyük ilgi görüyor ve başlı başına diğer birçok eşyayı geride bırakabilecek güce sahip. Moda endüstrisinin yükselen ‘modest fashion’ ( muhafazakar moda ) trendinin de kaçınılmaz tamamlayıcısı olan eşarp artık kıyafetlere de sirayet etti. Bilhassa Kraliçe Elizabeth’in İngiliz tasarımcı Richard Quinn’in defilesini ön sıradan izlemesiyle İngiliz majestelerinin üniformalarının vazgeçilmezi ‘’eşarbın’’ kıtalara yayılarak trend haline gelmesi sürpriz olmadı.

Eşarp modasının kısa tarihi

Günümüz moda dünyasında gördüğümüz, çoğumuzun gardrobunda yer alan giysiler, aksesuarlar aslında geçmişte ‘’ihtiyaçtan’’ ötürü doğdu. Hasır şapkalar güneş ışınlarını engellemek için dokundu, yağmurdan korunmak için kova şapkalar yapıldı, atkılar soğuk havada boynu sıcak tutmak için üretildi. Jilet gibi takımları ipek gömleği ve boynuna bağladığı ipek eşarbı ile Beethoven 1810 yılında ipek eşarbı aksesuar olarak moda haline getiren ilk kişi oldu. Birkaç yıl sonra 1837’de Kraliçe Victoria tahta geçti ve kullandığı ipek eşarpları lüksün sembolü olurken soyluların yegane aksesuarı oldu. Bilhassa ipek eşarbın halk tarafından kullanımı çok daha sonralara dayansa da, bunun gerçekleşmesi ikonik isimler sayesinde oldu. Dünyaya ‘’first lady’’ stilini lanse eden Amerikan Başkanı John F. Kennedy’nin eşi Jackie’nin eşarpları onun şöhret kalkanıydı adeta. Tiffany’de Kahvaltı filminde Audrey Hepburn’un şapkasını süsleyen eşarp hafızalardan silinmedi. Grace Kelly’nin kırılan kolunu desteklemesi amacıyla bir askı olarak eşarbı kullanması da en sıradışı kullanımlarından biri olarak tarihe geçti.

En kullanışlı aksesuar

Moda tasarımcısı Donna Karan’ın ifade ettiği üzere ‘’Eşarp en kullanışlı aksesuardır’’ cümlesi bugün tam anlamıyla vücut buluyor. Başörtüsü olarak kullanımın yanı sıra boyunda, bilekte, çantanın sapına bağlanmış bir şekilde ve yeni sezonda kıyafet olarak kullanılması oldukça popüler olmuş durumda. Dünyada lüks devlerinin yıllar boyu aralık vermeden her sezon ürettiği ipek eşarplar artık çeşitli karışımlarla skalasını oldukça genişletti. Pamuk-ipek, sadece pamuk, pamuk- kaşmir gibi doğal karışımlılar en çok tercih edilenler arasında.

Ülkemizde yıllardır duyduğumuz eşarp markalarının yanı sıra alışılagelmiş çizgilerin ötesinde sizi mistik ve eğlenceli bir dünyaya davet eden, uluslararası arenada çok başarılı bir Türk markamız var; Rumisu.