''BağımızVar'' Bu kültür bizim!
10 farklı sanatçının 10 sevilen türküyü kendine has tarzlarıyla yeniden yorumlamasıyla hayat bulan #BağımızVar projesi bizi biz yapan kültürel bağları yeniden keşfetmeyi, hatırlatmayı, yeni yorumlarla geçmişten günümüze, bugünden geleceğe taşımayı; kültüre, tarihe, toprağa ve insana dair değerleri yaşatmayı hedefliyor.
- ALİ DEMİRTAŞ
Yalkın Yel küratörlüğünde hayata geçen #BağımızVar projesiyle sanatçılar tanıdık ezgileri ve geleneksel enstrümanları, bambaşka tarzlarda bizlerle buluşturdu. 10 sevilen türkünün, 10 farklı sanatçı tarafından, kendilerine yakın tarzlarda yeniden yorumlanmış halleri, son günlerde Youtube’da dikkatleri üzerine çekiyor. Beğeni toplayan bu prodüksiyon çalışması, aynı zamanda çok kapsamlı bir kültürel miras projesinin ilk adımını oluşturuyor. Youtube’da yayınlanan klipler ile başlangıcı yapılan #BağımızVar projesi, tarihin bize ulaştırdığını yarına aktarıp bugünü dün ile harmanlamayı, bu toprakların insanına kattığı güzelliklerinden yola çıkıp, yeni kolektif hatıralar oluşturmayı amaçlıyor. Bu projenin yansımalarını, hayatın birçok noktasında göreceğimizi dile getiren #BağımızVar projesinin sahibi Yalkın Yel, “Herkese ulaşabilen, geniş kitlelerde karşılık bulan, paylaşımlarla hızlı ve kolay yayılabilen müzikle başlamayı tercih ettik ve özen göstererek bu türküleri seçtik. #BağımızVar projesi, kültüre, tarihe, toprağa ve aslında insana dair güzelliklerini konuşmak ve konuşturmak; bu toprakların değerlerini hatırlayıp, yeniden yorumlayarak günlük hayatımızın içerisine almak ve orada yaşatmaya devam etmek için gerçekleştiriliyor” dedi.
TÜRKÜLERİMİZ YENİDEN YORUMLANDI
#BağımızVar projesinin ilk adımında 10 farklı sanatçı, 10 sevilen halk ezgisini farklı tarzlarla, ‘tanıdığımız ama duymadığımız yepyeni tınılarla’ yeniden yorumladı. Bu yorumların ve sanatçılarla gerçekleştirilen röportajların video çekimleri ise projeye yeni bir boyut kazandırdı. Sanatçılar, ‘gözlere aşina ama unutulmuş motiflere ev sahipliği yapan büyüleyici mekânlarda’ gerçekleştirilen çekimlerde, sesleri ve enstrümanlarıyla türkülere yepyeni yorumlarıyla hayat vermekle kalmadılar; bu türkülerle kurdukları bağın öyküsünü de anlattılar. Sanatçılar, seslendirdikleri geleneksel ezgilerle bağ kurdular, kendi tarzlarını yansıttılar. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun, Ağlama Yar türküsüne, akustik bir yaklaşımla, bir düet olarak can verdi. Jehan Barbur İki Keklik türküsünü jazz tarzında yorumlarken, Çökertme, Sansar Salvo & Esin İris & Rapozof yorumunda rap ile buluştu. Monality’nin Hey Onbeşli yorumu ise, kanun ve saz gibi geleneksel enstrümanlarını, tekno ritimleri ve elektronik müzik aygıtları ile buluşturdu. Bu dört ezginin yanı sıra, Halil Sezai Denizin Dibinde Hatçem, Korhan Futacı Yemen Türküsü, Umut Kaan Çakır & Soner Han Sarı Gelin’i Kozmonot Osman Fidayda, Emre Sertkaya Zühtü, İkiye On Kala Dağlar Dağımdır Benim yorumlarıyla projeye dahil oldular.
TÜRKÜLERİMİZİ MODERN HAYATIN İÇİNDE YAŞATACAĞIZ
#BağımızVar projesinin, üzerinde yaşadığımız topraklarda ve toplumun kolektif hafızasının koridorlarında paylaştığımız değerlerin izini süreceğini ifade eden Yalkın Yel, proje hakkında şunları söyledi: “Biz, bu toprakların bize verdiği her bir lütfun peşinde koşacağız. Bunları yeni yorumlarla modern hayatın içerisinde yaşatacağız. Bizi kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı öğrenmeye çalışırken ya da bir heykelin, bir motifin, bir desenin peşinde koşarken göreceksiniz. Bazen bir tınının, bir türkünün; bazen de bu topraklara ait adetlerin, yemeklerin, meyvelerin, tatların izini süreceğiz. Bir zanaatkâr özeninde kadehe taşınmış üzüm ile medeniyetlerden bize miras lezzetlerin uyumunu keşfedeceğiz. Bu yolculuk, bizleri çok farklı mekanlara götürecek. Bu bir mağara, bir antik yerleşim yeri, bir hamam ya da belki bir konser olabilir. Belki hiç bilmediğiniz bir yerde bir bahçe de olabilir, bir bağ da olabilir. Geçmişi ve geleceği ile yaşadığı topraklar ve bu topraklarda birlikte yaşadığı insanlarla bağını güçlendirmek isteyen herkesi, bu heyecan verici yolculukta bize eşlik etmeye davet ediyoruz. Bu toprakları besleyen farklılıklar bize miras. Herkese açığız. Sanatın, kültürün, lezzetin, zanaatın her türlüsüyle #BağımızVar projemiz, minik bir ekibin büyük hayallerini ve bu toprakların binlerce yıllık öğretilerinde buluşan takipçileri birbirine bağlıyor. Bu toprakların büyüleyiciliği ve değeri konusunda bizimle hem fikir olan, medeniyetlerin mirasını sürdürme ihtiyacı hisseden ya da sadece projemizi beğenen herkesle #BağımızVar. Projenin ruhunu ve ortak değerleri paylaştığımız herkese kapımız açık”
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