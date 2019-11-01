''BağımızVar'' Bu kültür bizim!

Yalkın Yel küratörlüğünde hayata geçen #BağımızVar projesiyle sanatçılar tanıdık ezgileri ve geleneksel enstrümanları, bambaşka tarzlarda bizlerle buluşturdu. 10 sevilen türkünün, 10 farklı sanatçı tarafından, kendilerine yakın tarzlarda yeniden yorumlanmış halleri, son günlerde Youtube’da dikkatleri üzerine çekiyor. Beğeni toplayan bu prodüksiyon çalışması, aynı zamanda çok kapsamlı bir kültürel miras projesinin ilk adımını oluşturuyor. Youtube’da yayınlanan klipler ile başlangıcı yapılan #BağımızVar projesi, tarihin bize ulaştırdığını yarına aktarıp bugünü dün ile harmanlamayı, bu toprakların insanına kattığı güzelliklerinden yola çıkıp, yeni kolektif hatıralar oluşturmayı amaçlıyor. Bu projenin yansımalarını, hayatın birçok noktasında göreceğimizi dile getiren #BağımızVar projesinin sahibi Yalkın Yel, “Herkese ulaşabilen, geniş kitlelerde karşılık bulan, paylaşımlarla hızlı ve kolay yayılabilen müzikle başlamayı tercih ettik ve özen göstererek bu türküleri seçtik. #BağımızVar projesi, kültüre, tarihe, toprağa ve aslında insana dair güzelliklerini konuşmak ve konuşturmak; bu toprakların değerlerini hatırlayıp, yeniden yorumlayarak günlük hayatımızın içerisine almak ve orada yaşatmaya devam etmek için gerçekleştiriliyor” dedi.

TÜRKÜLERİMİZ YENİDEN YORUMLANDI

#BağımızVar projesinin ilk adımında 10 farklı sanatçı, 10 sevilen halk ezgisini farklı tarzlarla, ‘tanıdığımız ama duymadığımız yepyeni tınılarla’ yeniden yorumladı. Bu yorumların ve sanatçılarla gerçekleştirilen röportajların video çekimleri ise projeye yeni bir boyut kazandırdı. Sanatçılar, ‘gözlere aşina ama unutulmuş motiflere ev sahipliği yapan büyüleyici mekânlarda’ gerçekleştirilen çekimlerde, sesleri ve enstrümanlarıyla türkülere yepyeni yorumlarıyla hayat vermekle kalmadılar; bu türkülerle kurdukları bağın öyküsünü de anlattılar. Sanatçılar, seslendirdikleri geleneksel ezgilerle bağ kurdular, kendi tarzlarını yansıttılar. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun, Ağlama Yar türküsüne, akustik bir yaklaşımla, bir düet olarak can verdi. Jehan Barbur İki Keklik türküsünü jazz tarzında yorumlarken, Çökertme, Sansar Salvo & Esin İris & Rapozof yorumunda rap ile buluştu. Monality’nin Hey Onbeşli yorumu ise, kanun ve saz gibi geleneksel enstrümanlarını, tekno ritimleri ve elektronik müzik aygıtları ile buluşturdu. Bu dört ezginin yanı sıra, Halil Sezai Denizin Dibinde Hatçem, Korhan Futacı Yemen Türküsü, Umut Kaan Çakır & Soner Han Sarı Gelin’i Kozmonot Osman Fidayda, Emre Sertkaya Zühtü, İkiye On Kala Dağlar Dağımdır Benim yorumlarıyla projeye dahil oldular.