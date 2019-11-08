Bozkır tabulara galip gelince… 

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 26 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Ulusal ve uluslararası farklı biçimsel formatlarda birçok filmin gösterildiği ve yarıştığı festivalde birçok yan etkinlik de düzenlendi. Yedi gün süren festivalin sonunda ödüller sahiplerini buldu. 17 kategoride ödüllerin dağıtıldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Ali Özel’in ilk uzun metrajlı filmi Bozkır En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil olmak üzere toplam 11 ödülün sahibi oldu. Ümit Ünal’ın bir aşk hikayesini sosyal sınıf çatışmalarıyla harmanladığı Aşk, Büyü, vs. adlı filmi 3 ödül alırken, İzleyici Ödülü de Leyla Yılmaz’ın Bilmemek adlı filmine gitti. Bu yıl ilki verilen Cahide Sonku Ödülü’nü ise Kronoloji ve Küçük Şeyler filmlerinin kurgucusu Selda Taşkın aldı. Gecede En İyi Kısa Film Ödülü, Burcu Aykar’ın Ablam filmine, En İyi Belgesel Film Ödülü ise Şirin Bahar Demirel’in Kadınlar Ülkesi’ne verilirken, uluslararası yarışmada en iyi film, Japon yönetmen Joe Odagiri’nin Zaman Her Şeyi Siler oldu. Bu kategoride En İyi Yönetmen Ödülü ise Şirin’in Kalesi filmiyle İranlı yönetmen Reza Mirkarimi’ye verildi.

YÖNETMELİK TEKRAR OKUNDU

Ulusal kategoride zaten az sayıda olan iyi birkaç film ödülle tescillendi. Buraya kadar bir sorun yok bence. Ama sinema camiamızın bir takım kişi ve grupları için öyle değil; sorun var. Sinema yazarlarından tutun da sinemayı profesyonel olarak icra ettiğini iddia eden birçok kişi Bozkır’ın 11 ödül alabilmiş olmasını kabul etmiş değil. Öyle ki rakip yönetmenlerin bile vermediği tepkileri veren bu kişiler, kapanış töreninin hemen ardından festival yönetmeliğini didik didik etti, tepkili paylaşımlar yaptı, yazılar yazdı. Yetmedi; jüri başkanı Zeki Demirkubuz’un En İyi Film Ödülü’nü açıklarken yaptığı konuşma oldukça eleştirildi, üzerine komplo teorileri kuruldu hatta Demirkubuz’un festivali trollediği bile söylendi. Bu noktada görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu’nun da jüri üyeleri arasında olduğunu hatırlamak gerekir. Demirkubuz konuşmasında; “Bütün kararları oy birliği ile aldık. Her ödülü tek tek tartıştık, hepsini ayrı ayrı ele aldık. Küçük büyük demedik, hiç eyyam yapmadık. Para pul konuşmadık. Ulufe dağıtmaya kalkışıp kimseye saygısızlık yapmadık. 10 film izledik. Bir bölümünü kendimize hiç yakın hissetmedik. Bazılarına saygı duyduk. Bazılarını sevdik. Ama birine hayran olduk. Sinemanın devlet ve hükümet tarafından değişik yöntemlerle evcilleştirilip ehlileştirilmeye; muhalif olduğunu söyleyen bazı güruhlar tarafından ucuz eleştirinin, gündelik siyasetin nesnesi haline getirilmeye çalışıldığı, kısacası tutanın elinde kaldığı, şu günlerde, bizlere yaşamın doğasını, geçmişi, geride bıraktıklarımızı, ölümü, mezarlıkları hatırlatan, bir parça olsun kendimize gelmemizi sağlayan, zamanın ruhunu hissettiren, hakikatin izini süren aşkın bir film izledik. Gözlerimiz yaşardı, boğazımız düğümlendi ve çok heyecanlandık. Öyle bir filmdi ki, biraz daha sürse Anton Çehov’un dediği gibi ‘Neredeyse neden yaşadığımızı anlayacaktık.’ En İyi Yönetmen Ödülü’nü o filmin yönetmenine vermekten gurur duyuyorum.” demişti.

PEKİ, BOZKIR’I İZLEDİNİZ Mİ?

Bozkır’a bu ödüllerin nasıl verildiğini anlamakta zorlandığını dile getiren birçok kişinin ortak özelliği ise garip bir şekilde filmi izlememiş olmalarıydı. Ya onlar yerli filmleri izlemeyi zaten tercih etmiyorlardı ya da festival kitapçığından Konya’da geçtiği anlaşılan bu film klişeleşmiş taşra edebiyatından daha fazlası olamazdı onlar için. Ama ne olursa olsun, izlememiş olsalar bile adı Bozkır ve henüz bir ilk film olan, üstelik yönetmenini de daha önce pek ‘tanımadığımız’ bir yapım nasıl olur da bu kadar ödül alabilirdi? Üstelik o kategoride yarışan ‘ne yapsa izlenir hocam ya’ denilen yönetmenler ve filmleri varken.

Bozkır’ın bendeki karşılığına gelirsek; köylerine yapılacak olan baraj ile kendi evleri de dahil köydeki tüm evlerin su altında kalacak olmasının bir ailenin hayatına nasıl etki ettiğini buna aile üyeleri arasındaki ilişkileri de dahil ederek oldukça naif ve insani duygularla anlatan Bozkır, benim için Türk sinemasının önemli temsillerden biri olmaya aday. Keşke neden bu kadar ödül aldığı değil de bu ödülleri alabilecek başka alternatiflerin olup olmadığı üzerinden tartışsaydık. Eğer tartışacaksak kendini sürekli tekrar eden, anlatım diliyle sadece kendi çevresinin anlayabileceği filmler yapan yönetmenleri neden asla eleştiremediğimizi, neden buna cesaret edemediğimizi tartışalım. ‘Hiç ödül alamadı çünkü Bozkır hepsini aldı’ gibi komik bir cevap vermek yerine ‘alamadı çünkü yapamamış’ diyebilelim rahatlıkla… İşte o zaman daha samimi oluruz ve sinemamıza birtakım katkılarda bulunabiliriz… Böylelikle belki düşüncelerimizi ifade etme konusunda daha medeni de oluruz...

NEYİN GÜNAHINI ÇIKARDINIZ, ÜNSAL?