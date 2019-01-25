Darülaceze: 124 yıldır gönülleri ısıtıyor

Darülaceze; kadın-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocukları korumak için, Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında yaptırılarak hizmete sunulan düşkünler yurdu. Osmanlı’dan kalan kendi nizamnamesi ile yürüyen yarı özerk bir kuruluş olan Darülaceze, 2011 yılından beri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı. 124 yıldır yuvasızların yuvası olan Darülaceze bugün de aynı hizmet aşkı ile kimsesizlerin yanında. 31 Ocak’ta yeni yaşına girecek bu değerli kurumu yöneticisi ve sakinleri ile konuşalım istedim. Gözlerinin içi gülen teyzeler, amcalar ile sıcacık bir yuva burası. Darülaceze, sakinlerinin ikinci bahar yaşadıkları belki de ömür boyu hasret kaldıkları aile ortamını tattıkları bir yer. Birbirlerine yoldaş olmuşlar. Darülaceze’nin bu kadar yıl ayakta kalmasının sebebi sanırım maneviyat dolu bu ortam.

Darülaceze’nin kuruluş hikâyesi zor zamanlara dayanıyor. Darülaceze Başkan Hamza Cebeci şöyle anlatıyor: “O yıllarda savaşlardan dolayı canını kurtarmak isteyenler İstanbul’a sığınmış. Bu insanlar meydanlarda milletin paçalarına sarılıp dileniyorlardı. Padişah bunu duyunca Darülaceze’nin kurulması emrini veriyor. Burada yoksul insanların yanı sıra çocuklara da bakılıyordu. Çocuklar burada eğitilip bir zanaat sahibi yapılıyordu.” şeklinde konuşuyor.

DEVLETİ AYAKTA TUTAN İNSANLARA VERİLEN HİZMET

Bugün de aynı amaca hizmet eden kurumun kapasitesi 550 kişi. Bunların 50’si çocuk. Çocuklar ayrı bölümde kalıyor. Yetişkinler de sağlık durumlarına göre farklı dairelerde kalıyorlar. Darülaceze’de kalan 0-6 yaş arası çocuklar daha sonra Çocuk Esirgeme’ye ya da Bakanlığa bağlı kurumlara gönderiliyor. Çocuk ve yatalak bakmanın kolay olmadığını belirten Cebeci, “Milleti, devleti ayakta tutan bu insanlara verilen hizmettir. Burada 24 saat elektrik, su, doktor, hizmet, hemşire var. Bizim burada verdiğimiz hizmet yurt dışında çok pahalı.” diyor. Darülaceze içerisinde cami, fırın, ziyaret merkezi, rehabilitasyon merkezi ve kilise bulunuyor.

Darülaceze’de kalmak için misafirlerin 60 yaşın üzerinde olması; Şizofren, Demans, Alzheimer ya da bulaşıcı hastalığı olmaması; İstanbul doğumlu ya da İstanbul’da en az beş yıl yaşamış olması gerekiyor. Bazen bu kıstaslara uymayan kişileri de aldıklarını söyleyen Cebeci şunları aktarıyor: “Burada yıllarca kaldıktan sonra Alzheimer olmuş birini yollamıyoruz. Daire 9’da ağırlıklı bu tip sakinlerimiz kalıyor. Bulaşıcı hastalığı olanları da tedavi olduktan sonra alıyoruz. Beş yıl İstanbul’da kalmış olması lazım diyoruz çünkü Anadolu’da mahalle baskısından çekinenler İstanbul’a gelip yaşlısını buraya bırakıp gider ve biz bunun önüne geçemeyiz.”

Devlet artık ihtiyaç sahiplerine yatalak hastalara maddi yardım ediyor. Bu durumun buraya gelenlerin sayısını azalttığını vurgulayan Cebeci, binlerce insana evde bakım hizmeti verildiğini belirtiyor. Avrupa’da da bu tarz yardımların olduğunu ancak bizdeki kadar bol olmadığını söyleyen Cebeci, Darülaceze benzeri bir kurumun Almanya’da da kurulması için çalışmalara başladıklarını anlatıyor: “Türkiye, Almanya’daki mağdurlarına da sahip çıkacak. Almanya’da da huzur evi, bakım evi var. Hatta daha modern ve mekanik olabilir. Ama insanların geleni gideni yok. Bizim burada ziyaretçi sayımız çok fazla. Bizde maneviyat, ruh var. Buradaki insanların inancı, mezhebi ne olursa olsun örfi bir anlayışla yaşlıya mağdura bakmanın artı bir değer olduğuna inanıyoruz. ”

ABDÜLHAMİD’İ İNDİREN ZİHNİYET DEVAM EDİYOR

Darülaceze gibi bugün de ayakta olan birçok kurumu insanlığa kazandıran II. Abdülhamid Han’ın toplumda hak ettiği şekilde tanınmadığına dikkat çeken Cebeci sözlerini şöyle tamamlıyor: “O günün şartlarında kendisini tahttan indirenlerden 1913 Sivas milletvekili buraya geliyor ve diyor ki ‘Bu zalim bunları millet için değil kendi saltanatı için yaptı’. Oysa Abdülhamit gitti ama yaptığı eserler burada kaldı. Bugün de aynı kafa devam ediyor. Havalimanı, tünel, Marmaray yaparsın yandaşlara para kazandırmak için derler. Böyle bir mantık olabilir mi? Artısı eksisi ile II. Abdülhamit’i iyi tanımak lâzım. Herkes zamanına göre değerlendirilmeli. Bu millet asil bir millet. Yeryüzünde ezilen mazlumların umutla baktığı yer Türkiye’dir.”