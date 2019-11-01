Eğlence anlayışında yeni dönem

Vakit geçirmek, yemek yemek, alışveriş yapmak, kültür sanat faaliyetlerine katılmak ve eğlenmek için ilk tercih edilen noktalar AVM’ler oluyor. Türkiye’de 400’ün üzerinde alışveriş merkezi var. Her yaştan insana hitap eden AVM’ler de son dönemlerde eğlence perakendesi önem vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde eğlence anlayışını ön plana çıkaran AVM’lerden biri olan İsfanbul’u ziyaret ettim. Eğlence de son trend Zipline ve keyifli karelerin yakalanacağı Ters Çatı’yı deneyimleme imkanım oldu. Başka eğlence alanları da vardı. Neden bu kadar eğlence sektörüne yöneldiklerini ve insanların AVM’leri neden sevdiklerini İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk ile konuştuk.

Farklı deneyimler sunuyoruz

AVM’ler çok hızlı hayatımıza girdi. İnsanların da AVM’lere olan talepleri arttı. Bunun nedeni ise yeni dünya düzeninde insanlar hızlı yaşamaya mahkum. “İnsanlar az vakitte çok şey yapmak istiyor. Kültür ve sosyal anlamda da insanlar zamanı değerlendirmek için AVM’lere gidiyor. Aileler, 2-3 saat içinde kaliteli bir zaman geçirmek istiyor. Bunun içinde AVM’ler kendilerine bazı ek fonsiyonlar kazandırmaya başladı. Sosyal ve kültürel merkezler olmaya başladı. Hatta son yapılan AVM’ler kompleks yapıda. İçerisinde evler, ofisler var. Yaşam alanı haline geldi.” diyen Baştürk, insanların eğlenceye de hızlı bir şekilde ulaşmak istediğini bundan dolayıda AVM’lerin bu konulara yatırım yaptığını söyledi. Kendilerinin de ‘Eğlencenin başkentiyiz’ mottosuyla yola çıktıklarını anlatan Baştürk, “AVM içinde eğlence noktalarını artırdık. Biz burada ziyaretçileri normal bir alışveriş merkezinde elde edemeyeceği deneyimler sunuyoruz. Bütün aile fertlerine hitap edecek alanlar belirledik. Kapalı alan eğlence merkezleri sayısını artırdık” şeklinde konuşuyor. AVM çatısı altında birçok eğlence noktası olduğundan bahseden Baştürk şunları aktardı: “Standart alışveriş merkezlerinde göremeyeceğiniz büyüklükte içerik ürünler oluşturuyoruz ve biz buna eğlence perakendesi diyoruz. Bir alışveriş merkezi içinde en uzun Zipline hattına ev sahipliği yapıyoruz. İnsanlara farklı deneyimler sunuyoruz. Deneyim satıyoruz aslında biz insanlara. Ters Çatı var. Hayatımız evlerde geçiyor ve belli bir düzen var. Bunun tam tersi olsa nasıl olurdu? İnsanlara farklı açılardan bakmalarını söylüyoruz. Özellikle fotoğraf çektirme konusunda yoğun bir ilgi var. Junggle İstanbul aslında küçük bir hayvanat bahçesi. Eklem bacaklılar, balıklar, kuşlar, sürüngenler, memeliler gibi 100 türden toplamda 400’e yakın hayvan yer alıyor. Ziyaretçiler doğadaki yaşama yakınlaşma imkanı buluyor. Hatta burada toplu çocuk grubuna hafta sonları atölyeler veriliyor. Hayvanlar, Bakanlık kontrolünde. Koruma altına alınmış, nesli tükenmekte olan türler var. Hatta biz bu türlerin sayısını artırdık. Doğumlar oldu burada. Safari ünitemiz var. Safari ortamını simüle ediyoruz. Onun hemen yanında Zindan var. Korku tünelinde vagona binip ilerliyorsunuz. Önümüzdeki yıl kültür sanat anlamında da çalışmalar yapacağız.”