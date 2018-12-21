Esaretin Bedeli tiyatro sahnesinde

Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi, Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez sahneleniyor. Yönetmenliğini Şakir Gürzumar’ın yaptığı oyunun başrollerinde Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) yer alıyor.