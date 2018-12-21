Esaretin Bedeli tiyatro sahnesinde
Esaretin Bedeli oyunu, 25 Aralık Salı günü Sabancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi, Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez sahneleniyor. Yönetmenliğini Şakir Gürzumar’ın yaptığı oyunun başrollerinde Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) yer alıyor.
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