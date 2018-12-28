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‘Güzel Cin’ Ocak'ta vizyonda

Oyunculuğu ile adından ettiren Nurgül Yeşilçay İran sinemasına damga vurdu.

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Yeşilçay’ın rol aldığı Güzel Cin adlı film ilk olarak Ocak ayında İran’da ardından Türkiye ve birçok ülkede vizyona girecek. 

Türkiye ve İran ortak yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Azeri asıllı Bayram Fazlı otuyor. Filme Yeşilçay’a çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülleri olan, tiyatro-sinema oyuncusu Ferhad Aslani eşlik edecek. Film de Nurgül Yeşilçay talihsiz bir olay yaşayıp, girdiği psikolojik şoktan konuşma yeteneğini kaybetmiş bir kadının canlandırıyor. Oyunculuk performanslarının çok konuşulacağı Güzel Cin sanatsal açıdan sinemaseverleri doyururken, çekimlerinin gerçekleştiği Selçuk İmparatorluğu’nun başkenti olarak bilinen İran’ın İsfahan şehrinin masalsı görselliğiyle de izleyicileri büyüleyecek. 

İRAN’DA NURGÜL YEŞİLÇAY HAYRANLIĞI  

Nurgül Yeşilçay’ın İran da olduğunu öğrenen hayranları, sanatçıyı görebilmek, setin bulabilmek için fan sayfalarından haberleştiler. Yeşilçay ayağını İran’a basar basmaz İran’daki fan sayfasının takip sayısı 800 bin arttı. 

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