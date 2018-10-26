Hafta bitmeden
Müzik dolu bir haftaya hazır mısınız? 1 Kasım’da İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Emel Sayın, 2 Kasım’da Zorlu PSM Sahnesi’nde ise enfes vokal yeteneğiyle müzikseverlerin hayranlığını kazanan Youn Sun Nah şarkılarını sizler için söyleyecek
- MERVE YILMAZ ORUÇ
TASARIM HARİKASI KALEMLER PENFEST’TE BULUŞUYOR
Dünyaca ünlü kalem markaları İstanbul’da kalem tutkunları ve koleksiyonerlerle buluşuyor. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Penfest, 2-3 Kasım tarihlerinde markakalem.com tarafından Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek. Program kapsamında sanat eseri kalemlerden eşsiz bir defile düzenlenirken ünlü kalem işleme ustaları da performanslar sergileyecek.
KELİMENİN KALBİ
Ressam Ahmet Sula’nın 33. kişisel resim sergisi Kelimenin Kalbi 29 Ekim Pazartesi günü Makedonya’nın başkenti Üsküp’te açılacak. Sula, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın davetiyle çoğunluğu felsefi eserlerden oluşan 30 resmini Üsküplü sanatseverlerin ilgisine sunacak. Daha öncede Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova’daki sergileri büyük beğeni kazanan Uslu’nun Kelimenin Kalbi başlıklı sergisi bir hafta açık kalacak.
EMEL SAYIN’DAN MUZAFFER İLKAR ŞARKILARI
Türk müziğinin değerli seslerinden Emel Sayın, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Son iki sezondur “Makam Zamanı” ve “Bestekârlarımız” konser dizisiyle müzikseverlerin karşısında olan sanatçı bu ayki programında Muzaffer İlkar’ı anacak. Konserde Sayın, bugüne bir çok eser bırakan, sesi ve icracılığı ile Türk müziğine emek veren Muzaffer İlkar’ın eserlerini seslendirecek. Konser, 1 Kasım Perşembe günü 20.00’de gerçekleşecek.
YOUN SUN NAH ZORLU’DA
Günümüz caz sahnesinin aranan isimlerinden Youn Sun Nah, 2 Kasım Cuma günü 21.00’da Zorlu PSM’de olacak. Son albümü She Moves On’un dünya turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek olan sanatçı, enfes vokal yeteneğiyle sadece caz severleri değil tüm müzik aşıklarını mest edecek. Yerinizi önceden ayırtmayı unutmayın.
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