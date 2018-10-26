Hafta bitmeden

TASARIM HARİKASI KALEMLER PENFEST’TE BULUŞUYOR

Dünyaca ünlü kalem markaları İstanbul’da kalem tutkunları ve koleksiyonerlerle buluşuyor. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Penfest, 2-3 Kasım tarihlerinde markakalem.com tarafından Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek. Program kapsamında sanat eseri kalemlerden eşsiz bir defile düzenlenirken ünlü kalem işleme ustaları da performanslar sergileyecek.

KELİMENİN KALBİ

Ressam Ahmet Sula’nın 33. kişisel resim sergisi Kelimenin Kalbi 29 Ekim Pazartesi günü Makedonya’nın başkenti Üsküp’te açılacak. Sula, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın davetiyle çoğunluğu felsefi eserlerden oluşan 30 resmini Üsküplü sanatseverlerin ilgisine sunacak. Daha öncede Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova’daki sergileri büyük beğeni kazanan Uslu’nun Kelimenin Kalbi başlıklı sergisi bir hafta açık kalacak.