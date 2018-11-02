Hafta bitmeden
100. yılını dolduran Akşam Gazetesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi’nde açılan “100 Yıl 100 Manşet” adlı sergide bir asırlık ömrünü okurlarıyla paylaşıyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
SERGİ
YÜZ YILIN AKŞAM’I
Akşam Gazetesi, 100 yıllık yayın hayatını “Akşam Gazetesi 100 Yıl 100 Manşet” adlı sergiyle halka açtı. 1. Dünya savaşından Cumhuriyet’in kuruluşuna, Hitler’in Almanya’sından ilk atom bombasına, Kore Savaşı’ndan Ay’a ilk yolculuğa, İran devriminden Çernobil faciasına, 12 Eylül darbesinden 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına yüz yıllık Türkiye ve dünya tarihine ayna tutan bu sergiyi, 12 Kasım’a kadar Cemal Reşit Rey Konser Salonu fuayesinde ziyaret edebilirsiniz.
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE ETTİ
20 Eylül 1918’de Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay ve Ali Naci Karacan tarafından kurulan Akşam, köklü tarihiyle Türk basınının kilometre taşlarından biri. Kurulduğu ilk günden bu yana güvenilir haberciliğin simgesi haline gelen gazete, Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak modern Türkiye’nin tarihine tanıklık etti. Türkiye tarihinin kritik dönüm noktalarında aldığı tavırla ön plana çıkarak tercihini daima “haklı olan”dan yana kullandı. İlk sayısındaki baş makalesi “Yeni Devir” ismini taşıyan Akşam, o dönemde İstanbul’da Kuva-yi Milliye hareketini destekleyen az sayıdaki gazeteden biri olarak; Türkiye’nin bağımsızlık savaşı verdiği günlerde, Anadolu’dan gelen haberleri yayınlayan cesur gazeteler arasında yer aldı. Akşam’ın faaliyetlerinin temelini; halkın gerçek gündemini yansıtan özel haberler, güçlü yazarlar, ilgi uyandıran yazı dizileri ve hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen ek yayınları oluşturuyor. Modern Türkiye’nin her döneminde gazeteciliğe yön veren Akşam, kültür ve sanat dünyasının övgüsünü alan yarışmaları ve basın tarihine yakışır kampanyalarıyla bu alanda da öncü oldu. Basın ve fikir hayatında önemli isimlere ev sahipliği yapan Akşam, TürkMedya çatısı altında doğru, dürüst yayıncılık anlayışı içerisinde yolculuğuna devam ediyor.
TİYATRO
MASALSI BİR ÇOCUK YİTİP GİDERKEN...
GNOM’un sahnelediği “Eve Dönüş” oyunu, 7 Kasım Çarşamba günü 20.30’da TOY İstanbul’da sahnelenecek. Barış Gönenen’in yönetmenliğini üstlendiği, Ece Nur Ateş, Tara Demircioğlu, Yusuf Sefaoğlu ve İrem Yünsel’in rol aldığı oyun; masalsı bir çocuğun renklerini yitirmiş bir kadına dönüşünü, çocukluk, ergenlik ve kadınlık dönemlerine odaklanarak anlatan otuz yıllık bir hikâyeyi sahneye taşıyor.
ÇOCUK
PEPE İLE SEVMEK ZAMANI BAŞLIYOR
Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee’nin başrolde olduğu “Pepee Sevmek Zamanı” isimli tiyatro oyunu çocuklarla buluşuyor. Müzikal oyun çocukların gelişimi ve eğitimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirecek. Oyun bugün 14.00’da Akbatı Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecek. Ücretsiz sergilenecek oyun zemin kattaki havuz önünde sahnelenecek.
MÜZİK
GELECEĞİN ŞARKILARI BOSTANCI’DA
Türk müziğinin değerli sesleri Göksel Baktagir, Nazire Savran ve Hüsamettin Elçi, kendi bestelerinden oluşan Geleceğin Şarkıları adlı albümleri ile Bostancı Gösteri Merkezi’ne konuk oluyor. Bu albümü gelecek kuşağa aktarılacak bir mektup olarak gören sanatçılar, 7 Kasım Çarşamba günü 20.30’da müzikseverlerin karşısında olacaklar.
VOLKSWAGEN ARENA’DA PİYANO RESİTALİ
Efsane piyanist David Helfgott, 9 Kasım Cuma günü Volkswagen Arena’ya geliyor. Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri olarak gösterilen ve hayatı Oscar ödüllü ‘Shine’ filmi ile beyaz perdeye aktarılan David Helfgott, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir konser deneyimi ile 21.00’da karşınızda olacak. Çift piyano ile gerçekleşecek bu özel konserde David Helfgott’a, genç yaşına rağmen büyük başarılar elde etmiş, Limelight’ın “30 Yaştan Küçük 30 Muhteşem Müzisyen” listesinde yer alan Vietnam asıllı Avustralyalı piyanist Hoang Pham eşlik edecek.
VEFATININ 35. YILINDA SERDENGEÇTİ
Şiirleri ve yazılarıyla bir döneme damga vurmuş öncü şahsiyet Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 35. yılında TYB İstanbul Şubesi’nde yâd edilecek. Program, 10 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. İBB Kültür Daire Başkanlığı ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin birlikte düzenlediği programda Serdengeçti’yi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Dursun Ali Taşçı ve Emine Bağlı anlatacak. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yöneteceği program, halka açık olacak.
YAZMANIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRENMEK İSTEYENLER...
Beykoz Üniversitesi’nde geçen yıl ilki düzenlenen “Yazmanın İncelikleri” sertifika programının ikincisi başlıyor. Alanında başarılı yazarlar tarafından verilecek eğitimlerde kalem oynatmanın sırları da katılımcılarla paylaşılacak. “Yazmanın İncelikleri” sertifika programında Mario Levi, Gülşah Elikbank, Alper Canıgüz ve Prof. Dr. Uğur Batı gibi edebiyat dünyasının usta isimleri eğitim verecek. Program, 3 Kasım 2018-19 Ocak 2019 tarihlerinde her Cumartesi Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.
VADİSTANBUL’DA BU HAFTA
Vadistanbul AVM’de bulunan Jolly Joker bu hafta, Türk müziğinin sevilen sanatçılarını müzikseverler ile buluşturuyor. 6 Kasım’da Hakan Altun, 7 Kasım’da Yıldız Tilbe, 8 Kasım’da Merve Özbey ve 9 Kasım’da Gökhan Türkmen sahnede olacak. Biletleri, Biletix ve Jolly Joker bilet satış noktalarından temin edilebilirsiniz.
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