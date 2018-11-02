Hafta bitmeden

SERGİ

YÜZ YILIN AKŞAM’I

Akşam Gazetesi, 100 yıllık yayın hayatını “Akşam Gazetesi 100 Yıl 100 Manşet” adlı sergiyle halka açtı. 1. Dünya savaşından Cumhuriyet’in kuruluşuna, Hitler’in Almanya’sından ilk atom bombasına, Kore Savaşı’ndan Ay’a ilk yolculuğa, İran devriminden Çernobil faciasına, 12 Eylül darbesinden 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına yüz yıllık Türkiye ve dünya tarihine ayna tutan bu sergiyi, 12 Kasım’a kadar Cemal Reşit Rey Konser Salonu fuayesinde ziyaret edebilirsiniz.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE ETTİ

20 Eylül 1918’de Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay ve Ali Naci Karacan tarafından kurulan Akşam, köklü tarihiyle Türk basınının kilometre taşlarından biri. Kurulduğu ilk günden bu yana güvenilir haberciliğin simgesi haline gelen gazete, Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak modern Türkiye’nin tarihine tanıklık etti. Türkiye tarihinin kritik dönüm noktalarında aldığı tavırla ön plana çıkarak tercihini daima “haklı olan”dan yana kullandı. İlk sayısındaki baş makalesi “Yeni Devir” ismini taşıyan Akşam, o dönemde İstanbul’da Kuva-yi Milliye hareketini destekleyen az sayıdaki gazeteden biri olarak; Türkiye’nin bağımsızlık savaşı verdiği günlerde, Anadolu’dan gelen haberleri yayınlayan cesur gazeteler arasında yer aldı. Akşam’ın faaliyetlerinin temelini; halkın gerçek gündemini yansıtan özel haberler, güçlü yazarlar, ilgi uyandıran yazı dizileri ve hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen ek yayınları oluşturuyor. Modern Türkiye’nin her döneminde gazeteciliğe yön veren Akşam, kültür ve sanat dünyasının övgüsünü alan yarışmaları ve basın tarihine yakışır kampanyalarıyla bu alanda da öncü oldu. Basın ve fikir hayatında önemli isimlere ev sahipliği yapan Akşam, TürkMedya çatısı altında doğru, dürüst yayıncılık anlayışı içerisinde yolculuğuna devam ediyor.

TİYATRO