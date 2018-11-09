Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
NALAN ALTINÖRS KULAKLARINIZIN PASINI SİLECEK
80’li yıllarda müzik yolculuğuna başlayan Türk Sanat Müziği’nin kıymetli seslerinden Nalan Altınörs, 13 Kasım Salı günü Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Bugüne kadar sayısız konserler veren ve yedi albüm çalışması yapan Altınörs, 20.00’da sahnede olacak. Konser, ücretsiz gerçekleşecek.
YUVA I HOME
Yuva nedir? Neye denir? Yaşadığımız ev? Doğduğumuz ülke? Barındığımız alan? Değişen enlem ve boylamlarımızla bitmeyen yuva arayışımız bir gün son bulabilir mi? Sami Berat Marçalı’nın yazıp yönettiği Yuva I Home oyununda; Bora Akkaş, Ozan Ayhan, Özlem Zeynep Dinsel ve Saim Karakale rol alıyor. Yuva I Home, yarın 17.00’da Toy İstanbul sahnesinde olacak.
KORE FİLM GÜNLERİ BAŞLADI
Kore hayranlarına müjde! Akbank Sanat, “Kore Film Günleri”ne ev sahipliği yapıyor. 6 Kasım’da başlayan film günleri 21 Kasım’a kadar sürecek. Kore sinemasından güncel beş filmin gösterileceği etkinlikte filmler, Türkçe altyazı ile izlenebiliyor. Program ise şöyle: 13 Kasım’da Cadı: Bölüm 1: Yıkılma (TheWitch: Part 1: The Subversion), 15 Kasım’da Son Çocuk (Last Child) ve 21 Kasım’da Dongju: Bir Şairin Portresi (Dongju: Portrait of A Poet) adlı film gösterilecek. Gösterimler, 19.00’da başlayacak.
GİTAR VİRTÜÖZLERİ FESTİVAL İÇİN İSTANBUL’DA
3. CRR Uluslararası Gitar Festivali 16 Kasım’da başlıyor. Festival, üç gün boyunca dünyaca ünlü gitaristleri misafir edecek. Festival kapsamında gitarist ve gitar eğitimcileri tarafından ustalık sınıfı çalışmaları da yapılacak. 16-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan festivalde; İspanyol gitarist Marco Socias ve İgnacio Rodes, İtalya’dan Salvatore Seminara, Arjantin’den Ricardo Moyano, Venezuela’dan Gabriel Gullien, Fransa’dan Laurent Boutros gibi gitaristler performans sergileyecek.
MUHTEŞEM BİR PİYANO RESİTALİNE HAZIR MISINIZ?
İstanbul Resitalleri, Asya, Avrupa ve Amerika’dan usta ve şampiyon piyanistleri ağırlamaya devam ediyor. Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de gerçekleşen İstanbul Resitalleri programının 13 Kasım Salı günkü konuğu Fransız piyanist Alexandre Tharaud olacak. Dünyanın neredeyse en prestijli salonlarında ve en gözde orkestralarıyla sahneye çıkan 37 albümünün yanı sıra Haneke’nin ödüllü “Amour” filminin müziklerine de imzasını Alexandre Tharaud, 20.00’da unutulmaz bir resitalle karşınızda olacak.
RODRİGO AMARANTE ZORLU’DA
Narcos dizisinin zihinlere kazınan müziğine imza atan; folk rock, Brezilya popüler müziğini kendine has bir incelikle harmanlayan Emmy ödülü adayı Rodrigo Amarante, 13 Kasım Salı günü Zorlu PSM Studio’da olacak. Brezilya popüler müziğine yön vermeye devam eden sanatçının konseri 20.30’da başlayacak.
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