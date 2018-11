Hafta bitmeden

YUVA I HOME

Yuva nedir? Neye denir? Yaşadığımız ev? Doğduğumuz ülke? Barındığımız alan? Değişen enlem ve boylamlarımızla bitmeyen yuva arayışımız bir gün son bulabilir mi? Sami Berat Marçalı’nın yazıp yönettiği Yuva I Home oyununda; Bora Akkaş, Ozan Ayhan, Özlem Zeynep Dinsel ve Saim Karakale rol alıyor. Yuva I Home, yarın 17.00’da Toy İstanbul sahnesinde olacak.

KORE FİLM GÜNLERİ BAŞLADI

Kore hayranlarına müjde! Akbank Sanat, “Kore Film Günleri”ne ev sahipliği yapıyor. 6 Kasım’da başlayan film günleri 21 Kasım’a kadar sürecek. Kore sinemasından güncel beş filmin gösterileceği etkinlikte filmler, Türkçe altyazı ile izlenebiliyor. Program ise şöyle: 13 Kasım’da Cadı: Bölüm 1: Yıkılma (TheWitch: Part 1: The Subversion), 15 Kasım’da Son Çocuk (Last Child) ve 21 Kasım’da Dongju: Bir Şairin Portresi (Dongju: Portrait of A Poet) adlı film gösterilecek. Gösterimler, 19.00’da başlayacak.