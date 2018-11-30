Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
DÜNYA HALK MÜZİKLERİ CRR’DE
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başlıyor. Festival kapsamında; İspanya, İran, Kore, Azerbaycan ve Türk Halk Müzikleri müzikseverlerle buluşacak. HomayounShajarian, PacoPeña, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Yavuz Bingöl festival kapsamında sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Festival CRR başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüsleri dâhil 4 farklı mekânda düzenleniyor. 5 Aralık’ta sona erecek festival kapsamında, 35 konser gerçekleşecek. Festivalin açılışı, İBB CRR’de bugün 20.00’da Aziza Mustafa Zadeh’le yapılıyor. Sazı, sözü ve avazı ile Pers Klasik Müziği’nin efsane ismi Mohammed RezaShajarian’ın oğlu HomayounShajarian (Hümayun Şeceryan) ise 3 Aralık’ta CRR’de ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 5 Aralık Çarşamba 21.00’da gerçekleşecek “Yavuz Bingöl İle Bin Yılın Ozanları” konseri ile sona erecek. Detaylı programa Cemal Reşit Rey Konser Salonu sitesinden ulaşabilirsiniz.
SANAL KİTAP FUARI BAŞLADI
Türkiye’nin en köklü online kitabevlerinden idefix tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen “Sanal Kitap Fuarı” başladı. Yıl sonuna kadar devam edecek fuarda; 2500 yayınevi ve 170 bin kitapta yüzde 60’a varan indirimler uygulanıyor. Fuar kapsamında çok sayıda yazar, eleştirmen ve editörün katılımıyla “2018 yılının En İyi 50 Romanı” seçilecek ve edebiyatta geçtiğimiz yılın panoraması sunulacak. Fuar boyunca, polisiyenin süper yıldızı Jo Nesbove kitaplarıyla milyonlarca insanın dünyaya bakışını değiştiren Yuval Noah Harari gibi isimlerin yanı sıra Nermin Yıldırım, Burak Aksak gibi pek çok ünlü yazarın röportajları da okuyucularla buluşacak.
İŞ SANAT’TA CAZ AKŞAMI
Avustralyalı caz piyanisti Sarah Mckenzie, son albümü “Paris In The Rain” ile ilk defa Türkiye’de sahne alacak. Caz hayali ile dünyayı dolaşan bir gezgin olan Mckenzie’nin müziği ile tanışmak isteyenler için konser, 4 Aralık Salı günü 20.30’da gerçekleşecek. Yerinizi ayırtmayı unutmayın...
AFRİKA TINILARI İSTANBUL’DA
3MA; Malili kora sihirbazı Ballaké Sissoko, Faslı ud ustası Driss El Maloumi ve Madagaskarlı valiha prensi Rajery, sıra dışı müzikleri ile Akbank Sanat’a konuk oluyor. Konser, 5 Aralık Çarşamba günü 20.00’da gerçekleşecek. Bu üçlünün mucizevi tınlarını kaçırmayın...
TULUYHAN UĞURLU DENİZ MÜZESİ’NDE
Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Deniz Müzesi’nde yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Müzenin merdivenlerinde tarihi kadırgalar arasında gerçekleşecek konser, 7 Aralık Cuma günü 20.00’da başlayacak. Uğurlu, konserde müzik ve görüntülerle Akdeniz’i ve Akdeniz’in ölümsüz kahramanlarını anlatacak.
‘ARDA İLE CEREN’ ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR
TRT Çocuk’ta yayımlanan ve çocukların gönüllerinde taht kuran ‘Arda ile Ceren’ adlı müzikal oyun, bugün 14.00’da Akbatı’da sahnelenecek. Arda ile Ceren, sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile interaktif bir gösteri gerçekleştirecek ve izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.
ÜÇ SİLAHŞOR İSTANBUL’DA
Alexandre Dumas’ın ölümsüz eserinden baleye aktarılan Üç Silahşor, ilk kez İstanbul’da sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan, “Üç Silahşor”un prömiyeri, Kadıköy Süreyya Operası’nda yapılacak. Eserin senaryo ve koreografisi, Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait. Eser, Giuseppe Verdi’nin müzikleri ile hayat buluyor.
ÖĞRENME SIRASI EBEVEYNLERDE
Bu kez öğrenme sırası ebeveynlerde! Yarın Pedagog Gözde Erdoğan ile birlikte ‘Hayat Oyunla Başlar’ etkinliği kapsamında anne-babalar, çocukları için yaratıcılıkta sınır tanımayan oyunların provasını yapacaklar. KidzMondo tiyatro sahnesinde düzenlenecek etkinlik, 14.00 ila 17.00 arasında gerçekleşecek.
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