Hafta bitmeden

DÜNYA HALK MÜZİKLERİ CRR’DE

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başlıyor. Festival kapsamında; İspanya, İran, Kore, Azerbaycan ve Türk Halk Müzikleri müzikseverlerle buluşacak. HomayounShajarian, PacoPeña, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Yavuz Bingöl festival kapsamında sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Festival CRR başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüsleri dâhil 4 farklı mekânda düzenleniyor. 5 Aralık’ta sona erecek festival kapsamında, 35 konser gerçekleşecek. Festivalin açılışı, İBB CRR’de bugün 20.00’da Aziza Mustafa Zadeh’le yapılıyor. Sazı, sözü ve avazı ile Pers Klasik Müziği’nin efsane ismi Mohammed RezaShajarian’ın oğlu HomayounShajarian (Hümayun Şeceryan) ise 3 Aralık’ta CRR’de ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 5 Aralık Çarşamba 21.00’da gerçekleşecek “Yavuz Bingöl İle Bin Yılın Ozanları” konseri ile sona erecek. Detaylı programa Cemal Reşit Rey Konser Salonu sitesinden ulaşabilirsiniz.