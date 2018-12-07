Hafta bitmeden

BİSKÜVİ ADAM’IN MACERALARI

Nihat Alpteki’nin yönetmenliğini üstlendiği Bisküvi Adam adlı tiyatro oyunu aralık ayı boyunca her Pazar günü 12.00 ila 15.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sergilenecek. Bisküvi Adam’ın arkadaşlarıyla maceraları ve fare ile mücadelesine şahitlik edeceğiniz oyunda; Ada Alize Ertem, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Müslüm Tamer ve Osman Kaba rol alıyor.

ŞİİRİMİZİN ŞAH KARTALI: BAHAETTİN KARAKOÇ

Türk Edebiyatı’nda “Dede Korkut” ve “Beyaz Kartal” olarak anılan Şair Bahaettin Karakoç, özel bir etkinlikle anılacak. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından hazırlanan “Şiirimizin Şah Kartalı Bahaettin Karakoç” programı, bugün 14.00’da gerçekleşecek. Belgesel gösterimi ile başlayacak etkinlik, moderatörlüğünü Erhan Genç’in yapacağı panel ile devam edecek. Panele; Prof Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Yakup Çelik ve Dr. Bahtiyar Aslan konuşmacı olarak katılacak.

İSTANBUL’UN YENİ SANAT MERKEZİ: TAKSİM SANAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’a yeni bir sanat merkezi daha kazandırdı. Taksim Sanat, Taksim Meydanı Metro girişinde “Resmemaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” sergisi ile kapılarını açtı. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” seçkisi ile birlikte Sezer Tansug’un Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum ‘66 Kare’ çalışmasının yer aldığı sergi, 15 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Taksim Sanat’ın içinde bir Kitap Kafe de yer alıyor.