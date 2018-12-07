Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
BİSKÜVİ ADAM’IN MACERALARI
Nihat Alpteki’nin yönetmenliğini üstlendiği Bisküvi Adam adlı tiyatro oyunu aralık ayı boyunca her Pazar günü 12.00 ila 15.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sergilenecek. Bisküvi Adam’ın arkadaşlarıyla maceraları ve fare ile mücadelesine şahitlik edeceğiniz oyunda; Ada Alize Ertem, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Müslüm Tamer ve Osman Kaba rol alıyor.
ŞİİRİMİZİN ŞAH KARTALI: BAHAETTİN KARAKOÇ
Türk Edebiyatı’nda “Dede Korkut” ve “Beyaz Kartal” olarak anılan Şair Bahaettin Karakoç, özel bir etkinlikle anılacak. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından hazırlanan “Şiirimizin Şah Kartalı Bahaettin Karakoç” programı, bugün 14.00’da gerçekleşecek. Belgesel gösterimi ile başlayacak etkinlik, moderatörlüğünü Erhan Genç’in yapacağı panel ile devam edecek. Panele; Prof Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Yakup Çelik ve Dr. Bahtiyar Aslan konuşmacı olarak katılacak.
İSTANBUL’UN YENİ SANAT MERKEZİ: TAKSİM SANAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’a yeni bir sanat merkezi daha kazandırdı. Taksim Sanat, Taksim Meydanı Metro girişinde “Resmemaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” sergisi ile kapılarını açtı. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” seçkisi ile birlikte Sezer Tansug’un Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum ‘66 Kare’ çalışmasının yer aldığı sergi, 15 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Taksim Sanat’ın içinde bir Kitap Kafe de yer alıyor.
İKİ KADININ KENDİ HİKÂYELERİ: UNUTULAN
Elif Ongan Tekçe’nin yazdığı Sanem Öge’nin yönettiği Unutulan tiyatro oyunu, 12 Aralık Çarşamba günü 20.30’da Kumbaracı50’de sahnelenecek. Elif Ongan Tekçe ve Burçak Karaboğa Güney’in rol aldığı oyunun konusu ise şöyle: Mari ve Nıvart çalıştıkları kumpanya tarafından turne sırasında ödemedikleri bir otel masrafı için otelin emanetçisine rehin bırakılırlar. Ancak burada o kadar uzun zaman kalırlar ki, zamanın akışını anlamayacak duruma gelirler. Unuttukları her şeyi hatırlamak için bir oyununun provalarına başlarlar. Bu oyun zaman zaman iki kadının kendi hikâyeleri ve kökleri ile karşılaşmalarına dönüşür.
BİR MİLLET İKİ DEVLET CRR SENFONİ ORKESTRASI
İki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye’nin türküleri, CRR Konser Salonu’nda yankılanacak. Konserde; Azez Zeylanov, Berk Dalkılıç, Tutu Aydınoğlu, Perihan Diana ve Nayır Artan sahne alacak. Şef Mustafa Mehmandarov yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği program, 12 Aralık Çarşamba günü 20.00’da başlayacak.
İŞ SANAT’TA KLASİK MÜZİK AKŞAMI
14 yaşında Paris’te başladığı keman eğitimi ile sayısız ödül kazanan Renaud Capuçon, şef Philippe Morard yönetimindeki Wiener Concert-Verein ile aynı sahnede buluşuyor. Klasik müziğin evi Viyana’dan gelen topluluk ile Renaud Capuçon’un uyum dolu bu müzikal birlikteliğini kaçırmayın. Program, 14 Aralık Cuma günü 20.30’da İş Sanat’ta.
GOD IS AN ASTRONAUT ZORLU’DA
İrlandalı post-rock üçlüsü God Is An Astronaut, 14 Aralık Cuma günü büyüleyici bir performans için Zorlu Studio’da olacak. 2002 yılında ilk kurulduğu günden beri enstrümantal müzik üreten topluluklar arasında özel bir yer tutan topluluk, 21.00’da sahnede olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın.
PERA FİLM’DEN ANLAMLI PROGRAM
Pera Film, Dünya AIDS günü kapsamında düzenlediği “Buradayım II” başlıklı film programı devam ediyor. Geçtiğimiz sene ilki gerçekleştirilen program, günümüzde hâlâ bir tabu olan HIV virüsü ve AIDS ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sunuluyor. Program kapsamında; bugün 15.00’da Asi Kombinasyon: Bir Arthur Russell Portresi (71’) ve yarın 15.00’da Annem Hakkında Her Şey (101’) filmleri Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gösterilecek.
AİLE FESTİVALİ BAŞLIYOR
Ailelere birlikte eğlence fırsatı sunan İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı başlıyor. Bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan fuar, 14 - 16 Aralık tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. ‘Yaratıcı Annem, İlham Perim’ teması ile gerçekleşecek olan fuarda birbirinden eğlenceli programlar yapılacak.
Her yıl bir öncekinden farklı ne yapabiliriz diye araştırmalar yaptıklarını söyleyen İBS Fuar Kurucu Ortağı Seçil Fida, “Son trendleri yakından takip edip, hem ebeveynleri hem de çocukları yakalayabileceğimiz etkinlik, sohbet içerikleri ve aktiviteler tasarlıyoruz. Normal zamanda görmeye fırsat bulamadıkları, alanında başarılı önemli isimlerle ziyaretçilerimizi bir araya getirerek hayatlarına farkındalık katmaya özen gösteriyoruz. ’’ diye konuştu.
İBS Fuar, üç gün boyunca fuarın her köşesinde eğlenceli, öğreten onlarca etkinlik düzenleyecek ve yüzlerce aileye değerli hediyeler kazandıracak. Fuar, temasına uygun olarak yüzlerce hikaye ve fikir, İBS talks alanında dile gelecek. Ceyda Düvenci, Akasya Asıltürkmen, Alper Kul, Prof Dr. Norma Razon, Hande Birsay, Seren Fosforoğlu ve yazar Şermin Yaşar İBS ziyaretçileriyle tadına doyulmayacak sohbetlerde buluşacak.
3 SAHNEDE 3 GÜN BİTMEYEN EĞLENCE
Çocukların en sevdiği karakterler İBS’ye konuk oluyor. “Maşa ve Koca Ayı” karakterleri renkli atölye çalışmalarında çocuklarla harika vakit geçirecek. Zumba atölyeleri yapılacak. Çocuklar Potanın Perileri’yle profesyonel basketbol deneyiminiz yaşarken, UNO Akademi ile heyecan dolu voleybol şovları gerçekleşecek. Eğlencesi bol İBS’de yer alacak çocuklar için kurgulanan Baby Disco ve Hamile Annelerin ağırlanacağı eğlenceli Baby Shower Partisine tüm İBS ziyaretçileri davetli. İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı’nın indirimli biletleri “www.ibsfuar.com” sitesi üzerinden temin edilebilir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.