Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
VİYANA KLASİKLERİ ENKA’DA
Borusan Quartet’in Viyana Klasikleri serisinin ikinci konseri, 18 Aralık Salı günü Enka Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Konserde Borusan Quartet çoksesli müzik tarihinin en ilham verici iki oda müziği yapıtı olan Mozart’ın, KV 464 numaralı dörtlüsü ile Beethoven’ın olgunluk dönemin başyapıtlarından Op. 131 numaralı dörtlüsünü seslendirecek. Program, 20.30’da başlayacak.
OMAR SOULEYMAN ZORLU’YA KONUK OLUYOR
Suriye’den Glastonbury’e bir dünya fenomeni haline gelen Suriyeli şarkıcı ve söz yazarı Omar Souleyman, 21 Aralık Cuma günü Zorlu Studio’ya konuk oluyor. “Yalnızca Suriye’nin değil, içinde bulunduğum komünitenin müziğini yapıyorum. Kürt, Arap hatta sınırın hemen öte yanındaki Türk ve Iraklı komşularımın da müziğidir bu.” cümleleriyle kendini anlatan Souleyman, 21.30’da sahnede olacak.
ŞİİRİN TARİHİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ’NDE KONUŞULACAK
Beykoz Üniversitesi bu kez İranlı şair, yazar ve akademisyen Dr. Fatemeh Shams’ı ağırlıyor. 19 Aralık Çarşamba günü Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda ‘Bulanıklaşan Sınırlar: Modern İran ve Afganistan Şiirinde Muğlak Alanlar’ başlıklı konferans verecek olan Shams, şiir sanatının detaylarını da enine boyuna anlatacak. Program, 14.00’da başlayacak.
BESTECİ İLE SÖZ YAZARININ HİKÂYESİ
Ali Mert Yavuzcan ve Özge Özder’in başrollerini paylaştığı Bak Bizim Şarkılarımızı Çalıyorlar adlı müzikal tiyatro oyunu, 20-21 Aralık günleri Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde 20.30’da sergilenecek. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlara içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyifli şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor.
PERA MÜZESİ’NDE “ZAMAN DEĞİŞMELİ”
Pera Müzesi yeni yıla iki yeni sergi ile giriyor. “Parajanov – Sarkis ile” başlıklı sergi, doğumunun 95. yılında, ünlü yönetmen ve sanatçı Sergey Parajanov’un çok yönlü sanatçının zengin dünyasına ışık tutuyor. Pera Müzesi’nin, Sergey Parajanov Müzesi iş birliğinde gerçekleştirdiği, küratörlüğünü Zaven Sargsyan’ın üstlendiği “Parajanov – Sarkis ile” başlıklı sergi, sinema tarihinin en önemli yönetmenleri arasında yer alan sanatçının farklı sanat dallarındaki üretimlerini bir araya getiriyor. Zaman kavramının yerleşik kurallarını yıkan, “Zaman Değişmeli” sergisinde üç farklı coğrafyadan; Çin, Türkiye ve Hindistan’dan sanatçıların çizim, video, fotoğraf, yerleştirme ve yeni medya çalışmaları ile zaman kavramlarına dair bir düşünce alanı oluşuyor.
MAVİ SESLİ BİR ŞAİR: A. VAHAP AKBAŞ
Edebiyatımızın ve medeniyetimizin güçlü şair ve yazarlarından A. Vahap Akbaş, vefatının 4. yılında Türk Edebiyatı Vakfı tarafından özel bir program ile anılacak. Bugün, 14.00’da başlayacak etkinlik kapsamında düzenlenecek panelin moderatörlüğünü Abdurrahman Şen üstlenecek. Panelde; Mustafa Özçelik, Nurettin Durman, Şeref Akbaba konuşmacı olarak yer alacak. Programa Akbaş’ın ailesi de katılacak.
“HOŞ SADA”
TRT Müzik ve TRT İstanbul Radyosu işbirliğiyle gerçekleşecek “Hoş Sada”, Ocak ayından itibaren Zorlu PSM’de Türk Müziği’nin yıldızlarını ağırlayacak. Sanat ve halk müziğinin değerli isimlerinin konuk edileceği konser serisi aynı zamanda, TRT Müzik ekranlarından müzikseverlerle buluşacak. Türk Müziği’nin en sevilen eserlerinin yer alacağı “Hoş Sada”, 6 Ocak 21.00’da, TRT Müzik’teki “Yıldızlar Altında” programıyla tanıdığımız Ayşen Birgör ile başlayacak. Sezon boyunca Zorlu PSM’de gerçekleşecek programın biletlerine, Biletix ve Zorlu PSM gişelerinden alabilirsiniz.
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