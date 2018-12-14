Hafta bitmeden

ŞİİRİN TARİHİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ’NDE KONUŞULACAK

Beykoz Üniversitesi bu kez İranlı şair, yazar ve akademisyen Dr. Fatemeh Shams’ı ağırlıyor. 19 Aralık Çarşamba günü Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda ‘Bulanıklaşan Sınırlar: Modern İran ve Afganistan Şiirinde Muğlak Alanlar’ başlıklı konferans verecek olan Shams, şiir sanatının detaylarını da enine boyuna anlatacak. Program, 14.00’da başlayacak.

BESTECİ İLE SÖZ YAZARININ HİKÂYESİ

Ali Mert Yavuzcan ve Özge Özder’in başrollerini paylaştığı Bak Bizim Şarkılarımızı Çalıyorlar adlı müzikal tiyatro oyunu, 20-21 Aralık günleri Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde 20.30’da sergilenecek. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlara içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyifli şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor.

PERA MÜZESİ’NDE “ZAMAN DEĞİŞMELİ”

Pera Müzesi yeni yıla iki yeni sergi ile giriyor. “Parajanov – Sarkis ile” başlıklı sergi, doğumunun 95. yılında, ünlü yönetmen ve sanatçı Sergey Parajanov’un çok yönlü sanatçının zengin dünyasına ışık tutuyor. Pera Müzesi’nin, Sergey Parajanov Müzesi iş birliğinde gerçekleştirdiği, küratörlüğünü Zaven Sargsyan’ın üstlendiği “Parajanov – Sarkis ile” başlıklı sergi, sinema tarihinin en önemli yönetmenleri arasında yer alan sanatçının farklı sanat dallarındaki üretimlerini bir araya getiriyor. Zaman kavramının yerleşik kurallarını yıkan, “Zaman Değişmeli” sergisinde üç farklı coğrafyadan; Çin, Türkiye ve Hindistan’dan sanatçıların çizim, video, fotoğraf, yerleştirme ve yeni medya çalışmaları ile zaman kavramlarına dair bir düşünce alanı oluşuyor.