Hafta bitmeden

EDİS İLE UNUTULMAZ BİR AKŞAMA HAZIR MISINIZ?

Edis, 18 Ocak Cuma akşamı Poll Production organizasyonuyla gerçekleşecek ‘Halkın Yıldızları’ etkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’e geliyor. Muhteşem sahne showları, özel repertuvarı ve tüm enerjisi ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Edis, 20.30’da müziksevenlerinin karşısında olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın....

VİZYONDAKİLER

REPLİKALAR

Nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlıdır. İnsan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki Foster’ın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını oluşturmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak bir seçim yapmak zorunda kalır.

FİLMİN KÜNYESİ Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff Senarist: Chad St. John Oynayanlar: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emjay Anthony Yapım: 2018, ABD, 107 Dak.