Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
DÜŞLERE HAYAT VEREN HEYKELLER
İş Sanat Kibele Galerisi, heykel sanatçısı Maria Kılıçlıoğlu’nun Evrenin Nabzı retrospektif sergisiyle sanatseverleri düşlerin dünyasına davet ediyor. Doğu Avrupalı ünlü Bulgar heykeltıraş Dimitir Dimov’un kızı olan Maria Kılıçlıoğlu’nun çok küçük yaşlarda başlayan sanat yolculuğu yeni arayışlarla sürüyor. Taş, balmumu ve bronz kullanarak ürettiği heykelleri ile Helenistik tarzda çok sayıda esere imza atan sanatçı, sürrealist ve fantastik öğeler kullanarak ürettiği eserleri ile dikkatleri çekiyor. Sanat hayatı boyunca çok sayıda sergi açan Maria Kılıçlıoğlu’nun retrospektif sergisini 23 Şubat’a kadar ziyaret edilebilirsiniz.
KONSER
EDİS İLE UNUTULMAZ BİR AKŞAMA HAZIR MISINIZ?
Edis, 18 Ocak Cuma akşamı Poll Production organizasyonuyla gerçekleşecek ‘Halkın Yıldızları’ etkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’e geliyor. Muhteşem sahne showları, özel repertuvarı ve tüm enerjisi ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Edis, 20.30’da müziksevenlerinin karşısında olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın....
VİZYONDAKİLER
REPLİKALAR
Nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlıdır. İnsan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki Foster’ın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını oluşturmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak bir seçim yapmak zorunda kalır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff
Senarist: Chad St. John
Oynayanlar: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emjay Anthony
Yapım: 2018, ABD, 107 Dak.
ŞÜPHE
Japonya’nın 20. yüzyılda yetiştirmiş olduğu en önemli yazarların başında gelen Haruki Murakami’nin kısa bir öyküsünden uyarlanan filmde; birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki adam ile yolu kesişen bir kadının hikayesi anlatılıyor. Biri oldukça zengin, diğeri ise yazar olmak için mücadele eden biridir. Yaşanan gizemli bir olay üçünü de farklı bir şekilde etkileyecektir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Chang-dong Lee
Senarist: Lee Chang-dong, Oh Jung-Mi
Oynayanlar: Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon
Yapım: 2018, Güney Kore, 148 Dak.
TİYATRO
OYUNUN OYUNU
İBB Şehir Tiyatroları’nın beğeniyle izlenen Oyunun Oyunu adlı tiyatro, 16 Ocak Çarşamba günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde 15.00 ve 20.30’da sahnelenecek. ‘Çırılçıplak’’ adlı oyunu sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve sevinçleri anlatan oyunun yönetmeni Ali Gökmen Altuğ. Oyunda; Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Yanmaz Kubilay, Caner Çandarlı, Destan Batmaz, Ergun Üğlü, İlhan Kilimci ve Yeliz Gerçek rol alıyor.
KELOĞAN KELEŞOĞLAN
Ulviye Karaca’nın yazıp yönettiği Keloğlan Keleşoğlan adlı oyun, yarın 14.00’da Cevahir Salon 1’de sahnelenecek. Oyunun konusu: Sıradan bir hayatın içinden çıkıp birden sıra dışı olaylar yaşamaya başlayan Keloğlan’ın hayata ve olaylara bakışı değişir, kendi içindeki dinamikleri fark eder. Artık o eski tembel Keloğlan gitmiş, yerine kendine güvenen, aklını kullanan ve insanları olumlu yönde etkileyen bambaşka bir Keloğlan gelmiştir.
FUAR
YENİ NESİL KİTAP FUARI BAŞLADI
Okuyucular, yazarlar ve yayınevlerine bambaşka bir deneyim sunacak olan Yeni Nesil Kitap Fuarı, dün başladı. Kitapseverlerin yazarlarla buluşacağı ve ilk kez bir kültür sanat merkezinde düzenlenecek Yeni Nesil Kitap Fuarı İstanbul, 20 Ocak Pazar gününe kadar Zorlu PSM’de ziyaretçilerini ağırlayacak. NAP Fuarcılık tarafından hayata geçirilen kitap fuarında; İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Kahraman Tazeoğlu, Müfit Can Saçıntı, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve daha birçok ismin imza günleri ve söyleşileri olacak. Fuar programına http://www.zorlupsm.com/tr/etkinlik/kitap-fuari-istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
TOKER KLASİKLERİ KURCALIYOR
Klasik Batı müziği, caz ve Türk müziği başta olmak üzere pek çok müzik türüne hâkim olan ve dilediği müzik türlerini doğaçlama yoluyla birbirine karıştırıp şaşırtıcı ve esprili sentezler ortaya çıkaran Hakan A. Toker, Toker Klasikleri Kurcalıyor programı ile Summart Sanat Merkezi’ne konuk oluyor. Sanatçı konserde, dinleyicilerden gelecek istekler üzerine doğaçlamalar yapacak. Program, 16 Ocak Çarşamba günü 20.00’de gerçekleşecek.
EROL DENEÇ SERGİSİYLE TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNE AYNA TUTACAK
Üsküdar Belediyesi, fantastik realist tarzın Türkiye’deki ilk, dünyadaki önemli temsilcileri arasında yer alan ressam ve müzisyen Erol Deneç’in eserlerini İstanbullularla buluşturuyor. Dünyada “Doğudan yükselen yıldız” olarak anılan sanatçının seçkin eserleri, Nev Galeri Nevmekân Sahil’de sergilenmeye başladı. Sergide Deneç, eserleriyle milli kültürümüzün köklerinden bugüne uzanan yolculuğunu gözler önüne serecek. Dünyanın önemli koleksiyonlarında eserleri yer alan sanatçının Dünden Bugüne sergisini 10 Şubat’a kadar gezebilirsiniz.
ÜSTAD EROL SAYAN’A SAYGI KONSERİ
Türk müziğinin gelişmesine büyük katkı sağlayan ve 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri’nde müzik alanında ödüle layık görülen Erol Sayan’ın eserleri İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yankılanacak. Üstad Erol Sayan Özel Etkinliği programında CRR Oda Orkestrası eşliğinde Sadiye Erimli, Yaprak Sayar, Gizem Coşkun, Atakan Akdaş, İbrahim Suat Erbay, Faruk Korzay ve Cihat Aşkın sahne alacak. Hocanın eserlerinden oluşan repertuarın ilk bölümünde; klasik bir takım icrası, ilahiler ve çocuk şarkıları yer alacak. Cihat Aşkın’ın hocanın bir saz eserini seslendireceği gecede başta “Hatıra” olmak üzere meşhur Erol Sayan besteleri Oğuzhan Balcı’nın düzenlemeleri ile icra edilecek. Program, 15 Ocak Salı günü 20.00’da başlayacak.
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