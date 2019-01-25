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Hafta bitmeden

Ajanda da bu hafta.

  • MERVE YILMAZ ORUÇ
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MARK ELİYAHU, ZORLU PSM’DE 

Dağıstan doğumlu besteci, aranjör ve kamança üstadı Mark Eliyahu, 1 Şubat’ta Zorlu PSM sahnesine konuk oluyor. Ortadoğu ve Balkanlar’ın ruhunu notalara döktüğü müziğiyle dinleyicilerine yıllardır duygu yoğunluğu hayli yüksek bir deneyim sunan Eliyahu, 21.00’da sahnede olacak. Bu konser kaçmaz... 

UĞUR BÖCEĞİ İLE KARA KEDİ ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR 

Çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen çizgi film “Mucize: Uğur böceği ile Kara Kedi” karakterleri, 29 Ocak- 3 Şubat tarihlerinde yeni maceralara atılmak için Tepe Nautilus’ta çocuklarla bir araya geliyor. Arkadaşlarını kötü kalpli Hawk Moth’tan korumaya çalışırken birbirinden heyecanlı maceralara atılan Uğur Böceği ile Kara Kedi; 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde gerçekleşecek müzikal etkinlikte şarkı ve oyunlarla dolu gösterilerini sergileyecekler. Etkinlik, 1. kat sergi alanında gerçekleşecek. 

CRR’DE HALK MÜZİĞİ AKŞAMI 

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçıları Gülşen Kutlu, Aysun Gültekin, Cengiz Özkan ve Necdet Kaya’yı Harman Yeri programı ile sahnesinde ağırlayacak. Gönül Dağı, Bir Ay Doğar, Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım, Unutursun Mihribanım, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım ve Değme Felek gibi sevilen türkülerin yanı sıra bozlaklar ve uzun havaların da seslendirileceği konser, 31 Ocak Perşembe günü 20.00’de başlayacak.  

DON KİŞOT’UM BEN  

Ozan Güven’in çılgın asilzade Don Kişot’a, Günay Karacaoğlu’nun ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza’ya hayat verdiği “Don Kişot’um Ben”; şarkıları, kostümleri, danslarıyla hareketli, rengarenk ve kahkaha dolu bir oyun. “Don Kişot’um Ben”, bugün 20.30’da ve yarın 16.30’da UNIQ Hall’de tiyatro severlerle buluşacak. Biletleri uniqistanbul.com adresinden ve Biletix’ten temin edebilirsiniz.  

OYUN İÇİNDE OYUNA GELİN

Tiyatro Ak’la Kara yeni sezona sesli, efektli ve müzikli Radyotra oyunu ile başladı. Jules Verne’nin 80 Günde Dünya Gezisi’yle yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiren oyunda ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesleri çıkarıp seyirciye çeşitli efektler sunuluyor. Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun’un rol aldığı oyun, bugün 20.30’da Tiyatro Ak’la Kara’da sahnelenecek. 

“ENDER SESLER”İN KONUĞU GARTH KNOX 

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Bahçeşehir Üniversitesi/Bauart’ın ortak projesi olan “Ender Sesler” kapsamında Garth Knox, Loca’ya geliyor. Knox, 30 Ocak Çarşamba günü 20.00’da sahnede olacak. Besteci olarak da tanınan Knox’un konserleri, yenilikçi bir “enstrümantal tiyatro” vaat ediyor.  

KİTAP 

OSMANLI GAZETELERİNDE HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ  

Kuruluşundan bugüne; din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin dünyanın neresinde yardıma muhtaç mazlum ve mağdur insan varsa yardımına koşan Kızılay, kuruluşunun 150. yılı anısına, Osmanlı gazetelerinde çıkan Hilal-i Ahmer Cemiyeti haberlerini kitaplaştırdı.  Kitapta Osmanlı Devleti’nin girdiği Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kimsesizlere, muhtaçlara, evsiz ve yurtsuz kalanlara yaptığı yardımları, o döneme ait görsellerle birlikte sunuluyor. 

VİZYONDAKİLER

ASLI GİBİDİR 

Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesine bağlı olan genç kız, onların isteğini geri çevirmeyip ilk üniversitesini onların tercihine göre belirler. Ancak hayallerinden asla vazgeçmez ve yeniden sınavlara hazırlanıp ikinci üniversite olarak özel bir konservatuarın oyunculuk bölümünü kazanır. Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuarda okumakta kararlı olan Aslı, ne yapacağını düşünürken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. ‘Dublörler Kulübü’ne adımını atan Aslı, burada bir yandan okul için para kazanırken bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur. Aslı’nın yaşamı aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır. 

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu 

Senarist: Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Khaled Mouzanar 

Oyuncular: Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Enis Arıkan, 

Yapım: Türkiye 

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN: GİZLİ DÜNYA 

Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz’in yeni keşfi ile önemini kaybeder. Dişsiz artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder. Bu dişi ejderha vahşi ve zorludur. Tehlike bir kez daha kapıya dayandığında ve Hicks’in otoritesi sınandığında, ejderha da binici de kendi türünü korumak için önemli kararlar vermek zorunda kalacaktır... 

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Dean DeBlois 

Senarist: Dean DeBlois 

Dublaj Oyuncular: Jay Baruchel, Kit Harington, America Ferrera, F. Murray Abraham 

Yapım: ABD 

KEFERNAHUM 

Lübnan ve Fransa ortak yapımı dram filmi, Lübnanlı bir çocuk olan Zain’in hikayesini anlatıyor. Ailesine dava açan küçük Zain’in şikayeti ise ailesinin onu dünyaya getirmiş olmasıdır. Film Zain’in kendisini istismar eden ailesine baş kaldırıp kaçışını, zekası ve pratikliği ile sokaklardaki yaşam savaşından galip çıkışını ve kendisine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duruşunu anlatıyor. Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren film, Toronto, Melbourne, Saraybosna, Zürih, Busan, Londra ve Stockholm gibi uluslararası festivalleri dolaştı. Cannes’dan 3 ödülle dönen film Altın Palmiye ödülü için de adaylık sahibiydi. 

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Nadine Labaki 

Senarist: Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Khaled Mouzanar 

Oyuncular: Zain Alrafeea, Zain Alrafeea 

Yapım: Lübnan, Fransa 

Hortum anında ne yapmalı?

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