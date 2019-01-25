Hafta bitmeden

CRR’DE HALK MÜZİĞİ AKŞAMI

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçıları Gülşen Kutlu, Aysun Gültekin, Cengiz Özkan ve Necdet Kaya’yı Harman Yeri programı ile sahnesinde ağırlayacak. Gönül Dağı, Bir Ay Doğar, Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım, Unutursun Mihribanım, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım ve Değme Felek gibi sevilen türkülerin yanı sıra bozlaklar ve uzun havaların da seslendirileceği konser, 31 Ocak Perşembe günü 20.00’de başlayacak.

DON KİŞOT’UM BEN

Ozan Güven’in çılgın asilzade Don Kişot’a, Günay Karacaoğlu’nun ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza’ya hayat verdiği “Don Kişot’um Ben”; şarkıları, kostümleri, danslarıyla hareketli, rengarenk ve kahkaha dolu bir oyun. “Don Kişot’um Ben”, bugün 20.30’da ve yarın 16.30’da UNIQ Hall’de tiyatro severlerle buluşacak. Biletleri uniqistanbul.com adresinden ve Biletix’ten temin edebilirsiniz.

OYUN İÇİNDE OYUNA GELİN

Tiyatro Ak’la Kara yeni sezona sesli, efektli ve müzikli Radyotra oyunu ile başladı. Jules Verne’nin 80 Günde Dünya Gezisi’yle yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiren oyunda ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesleri çıkarıp seyirciye çeşitli efektler sunuluyor. Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun’un rol aldığı oyun, bugün 20.30’da Tiyatro Ak’la Kara’da sahnelenecek.