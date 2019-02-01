Hafta bitmeden

KUBBEALTI’NIN KONUĞU M. UĞUR DERMAN

Gelenekli sanatlarda ülkemizde ve uluslararası sâhada otorite kabul edilen M. Uğur Derman’ın Ömrümün Bereketi-2 kitabı okurla buluşuyor. 2011 yılında yayımlanan Ömrümün Bereketi-1’in devamı olan eser, Derman’ın makaleleri, kongre ve sempozyum bildirileri, konferans metinleri, hâtıralarını ve gelenekli sanatlara dâir kaleme aldığı yazıları içeriyor. Kitap tanıtımının da yapılacağı M. Uğur Derman söyleşisi bugün 16.00’da Kubbealtı Akademisi’nin Çemberlitaş’taki merkezindegerçekleşecek.

DOĞANIN “SESSİZ” HALİ

Galeri Diani, 16 Şubat – 9 Mart tarihleri arasında, sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin son yıllarda özellikle yakından takip ettiği yeni kuşak ressamlardan Hasan Çevik’in “Sessiz” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Deseni ön planda tutan, renk ve ışık kullanımında kendine özgü, aşırıya kaçmayan, yalın bir resim diline sahip olan Hasan Çevik “Sessiz” isimli ikinci kişisel sergisini kendi bakış açısı ile doğayı, doğanın gizemini, dilini çözümleme, görünür hale getirme çabası olarak değerlendiriyor. Çevik, “Bilim ve teknolojide olduğu gibi sanatın da geleneksel kökleri, inanç esaslarıyla da bir araya gelip, belirli biçimleri, formları bir kurallar bütünü dahilinde işlemiştir. Bu da sanatçılar için alışılmış ifade biçimlerinin dışında yeni imkanların kapısını açmıştır” şeklinde konuşuyor.

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