Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
CEM ADRİAN İŞ SANAT’TA
Sıra dışı ses rengiyle Türkiye’nin değerli müzisyenlerinden biri olan Cem Adrian, 6 Şubat Çarşamba günü 20.30’da İş Sanat Konser Salonu’nda sahnede olacak. Türkülerden oluşan Seçkiler adlı projesinden eserler seslendirecek olan sanatçı, Anadolu türkülerini kendine has tarzı ile yorumlayacak. Gecede Adrian’a, Ahmet Aslan, Jehan Barbur ve Erdal Erzincan’da eşlik edecek.
BARIŞ MANÇO’YA SAYGI GECESİ
Esenler Belediyesi 7’den 77’ye herkesin sevgilisi Barış Manço’yu “Vefatının 20. Yılında Barış Manço’ya Saygı Gecesi” programıyla anacak. Program kapsamında Manço’nun bu zamana kadar hiçbir yerde görülmemiş 20 fotoğrafı ve özel eşyaları, plakları sergilenecek. Sergi açılışından sonra Kurtalan Ekspres, Seyyal Taner, Aylin Vatankuş, Cemil Demirbakan, Çimen Yalçın, Hakan Dedeler’in sahne alacağı bir konser düzenlenecek. Program yarın 19.30’da başlayacak.
TEKSAS İSTANBUL’A GELİYOR
Teksaslı indie pop grubu Khruangbin, 8 Şubat Cuma günü 22.00’da Salon İKSV’de. The Guardian’ın “Hüzünlü soul ve slow-motion funk tınılarının buluştuğu egzotik bir Tarantino filmi soundtrack’i gibi” benzetmesini yaptığı grup, 2019 turnesi için İstanbul’a geliyor. Gözlerinizi kapatın ve Khruangbin’in hipnotize edici düşük tuşeleri, atmosferik saykedelik pedalları ve hayranlık uyandırıcı çalım kabiliyetlerine kendinizi bırakın.
FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ
19. yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş bir mirasyedidir. Diğer kahramanımız Rakım Efendi ise Arap Dadı tarafından yetiştirilen, geleneklerine bağlı, çalışkan ve herkesin sevdiği bir gençtir. İkilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı müzikal oyun, “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. İBB ŞT’nin sahnelediği oyun; 6 ve 9 Şubat 15.00 ila 20.30’da, 7 ve 8 Şubat’ta ise 20.30’da perde açacak.
RÂVİ ENSEMBLE CRR SAHNESİNDE
Tanbur ve neyde Murat Salim Tokaç, piyanoda Orhan Şallıel ve perküsyonda Burak Çakır’ın yer aldığı Râvi Ensemble, 5 Şubat Salı günü 20.00’da CRR sahnesine konuk oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında değişik projelerde müzik yapan Murat Sâlim Tokaç ve Orhan Şallıel yeni bir repertuvarı Burak Çakır’ın dinamik ritmi ile harmanlıyor. Sirtodan, longaya suitten, saz eserine, türküden ilahiye hemen her tür bu trionun ellerinde yeniden şekillenecek.
KUBBEALTI’NIN KONUĞU M. UĞUR DERMAN
Gelenekli sanatlarda ülkemizde ve uluslararası sâhada otorite kabul edilen M. Uğur Derman’ın Ömrümün Bereketi-2 kitabı okurla buluşuyor. 2011 yılında yayımlanan Ömrümün Bereketi-1’in devamı olan eser, Derman’ın makaleleri, kongre ve sempozyum bildirileri, konferans metinleri, hâtıralarını ve gelenekli sanatlara dâir kaleme aldığı yazıları içeriyor. Kitap tanıtımının da yapılacağı M. Uğur Derman söyleşisi bugün 16.00’da Kubbealtı Akademisi’nin Çemberlitaş’taki merkezindegerçekleşecek.
DOĞANIN “SESSİZ” HALİ
Galeri Diani, 16 Şubat – 9 Mart tarihleri arasında, sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin son yıllarda özellikle yakından takip ettiği yeni kuşak ressamlardan Hasan Çevik’in “Sessiz” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Deseni ön planda tutan, renk ve ışık kullanımında kendine özgü, aşırıya kaçmayan, yalın bir resim diline sahip olan Hasan Çevik “Sessiz” isimli ikinci kişisel sergisini kendi bakış açısı ile doğayı, doğanın gizemini, dilini çözümleme, görünür hale getirme çabası olarak değerlendiriyor. Çevik, “Bilim ve teknolojide olduğu gibi sanatın da geleneksel kökleri, inanç esaslarıyla da bir araya gelip, belirli biçimleri, formları bir kurallar bütünü dahilinde işlemiştir. Bu da sanatçılar için alışılmış ifade biçimlerinin dışında yeni imkanların kapısını açmıştır” şeklinde konuşuyor.
VİZYONDAKİLER
İSKOÇYA KRALİÇESİ MARY
16 yaşında Fransa Kraliçesi olan Mary Stuart, 18 yaşında dul kalır ve omuzlarına yeniden evlenme baskısı yüklenir. Ancak Mary’nin buna hiç niyeti yoktur. Genç kadın bunun yerine yurdu İskoçya’ya döner ve hakkı olan tahtı geri ister. Fakat İskoçya ve İngiltere etkileyici genç Kraliçe Elizabeth’in yönetimindedir. İki genç kraliçe birbirlerinden bambaşka hayatlar ve karakterlerde olsalar da başta omuz omuza vererek iki ülkede barış sağlamayı hedeflerler. Ancak zamanla kıskançlık ön plana çıkar. İki genç kadın, erkek egemen bir dünyada hem tahtta hem de aşkta rakip konumundayken bağımsızlığa karşı evlilik oyununu nasıl oynayacaklarına karar vermelidir. Bu süreçte yaşanan ihanetler, isyanlar ve entrikalar tarihin akışını belirleyecektir...
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Josie Rourke
Senarist: Beau Willimon
Oyuncular: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden
Yapım: ABD, İngiltere
ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI 1
Organize İşler’in merakla beklenen devam filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nihayet vizyonda. Serinin ikincisinde de İstanbul’da organize işler yola devam ediyor. Yıllardır insanları dolandıran Noyan bu kez “sazan sarmalı” denilen bir üç kağıda bulaşıyor. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Noyan ve ekibi harekete geçer. Nazlı, babasını bu işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini sazan sarmalının içinde bulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan Senarist: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı Yapım: Türkiye
DOGMAN
Geçen yıl Cannes Film Festivali’nde başrolündeki Marcello Fonte’ye insanın iliklerine işleyen performansından dolayı En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran Dogman gösterimde. Usta yönetmen Matteo Garrone’nin “modern bir başyapıt” olarak nitelendirilen filmi Dogman’ın konusu şöyle:
Nazik, sevgi dolu bir adam olan Marcello köpek bakıcılığı yapmaktadır. Sakin, sıradan bir yaşam süren Marcello, hayatını değiştirecek bir adam ile tanışır. Adam sayesinde farklı bir dünya ile tanışan Marcello şiddet dolu bir hayata sürüklenir. Matteo Garrone’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Marcello Fonte, Adamo Dionisi, Edoardo Pesce, Francesco Acquaroli, Nunzia Schiano gibi isimler yer alıyor.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Matteo Garrone
Senarist: Ugo Chiti, Massimo Gaudioso
Oyuncular: Marcello Fonte, Adamo Dionisi, Edoardo Pesce, Francesco Acquaroli, Nunzia Schiano
Yapım: İtalya, Fransa
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