Hafta bitmeden

GÜLMEYE HAZIR OLUN ‘BAVUL’LAR KARIŞTI

Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulu havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışırsa sonuç ne olur? İşte bu karışıklıklarla başlayan Bavul adlı oyun birbirine son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor. Bedri Kırçıl’ı karısı terk edip Bodrum’a kaçmıştır. Dönüş yolunda, uçakta yine Bodrum’a tatil için gidip dönen Filiz Kavak vardır. Ve birbirine tıpatıp benzeyen iki bavul havaalanında karışır, ardından tuhaf ve komik olaylar birbirini kovalamaya başlar. Levent Tülek’in uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı oyunda; Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay rol alıyor.