Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
TOM ODELL YENİDEN ZORLU’DA
Another Love ile listeleri altüst eden Tom Odell, Jubilee Road turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Geçen yılki İstanbul konserinin biletleri günler öncesinde tükenen İngiliz pop şarkıcısı Tom Odell, 18 Şubat Salı günü bir kez daha Zorlu PSM’de olacak. Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek olan konser, 21.00’da başlayacak.
NİLOYA ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR
Niloya, Küçük Balık Müzikali ile yarın izleyicisiyle buluşuyor. Niloya Müzikali, değerli kadrosuyla, özel olarak hazırlanmış eğlenceli şarkıları ve dekoruyla, sürprizlerle dolu sahne maceralarıyla çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor. Küçük büyük herkesin keyifle izleyeceği müzikal, Mall of İstanbul MOİ Sahne’de 12.00’da başlayacak.
“PERA’DA A CAPELLA” KONSERLERİ DEVAM EDİYOR
Pera Müzesi’nin yeni konser serisi “Pera’da A Capella”, “Barbershop İstanbul”un gerçekleştireceği performans ile devam ediyor. Bugün, 17.00’de başlayacak konser öncesi 16.00’da, çok sesli müzik meraklılarına yönelik sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen “Atölyede Sohbet” etkinliğinde, “Barbershop” tarzı a capella müzikten bahsedilecek. 2013 yılında klasik ve modern barbershop tarzı a capella müziğini icra etmek amacıyla kurulan grup, Onur Zorluuysal, Erdinç Hasılcıoğulları, Kaan Bayır ve Enis Turhan’dan oluşuyor. Konser biletlerini, Biletix’ten ve konser günü Pera Müzesi’nden temin edilebilirsiniz.
GÜLMEYE HAZIR OLUN ‘BAVUL’LAR KARIŞTI
Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulu havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışırsa sonuç ne olur? İşte bu karışıklıklarla başlayan Bavul adlı oyun birbirine son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor. Bedri Kırçıl’ı karısı terk edip Bodrum’a kaçmıştır. Dönüş yolunda, uçakta yine Bodrum’a tatil için gidip dönen Filiz Kavak vardır. Ve birbirine tıpatıp benzeyen iki bavul havaalanında karışır, ardından tuhaf ve komik olaylar birbirini kovalamaya başlar. Levent Tülek’in uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı oyunda; Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay rol alıyor.
İSTANBUL KIRTASİYE OFİS FUARI BAŞLIYOR
Türkiye’nin en köklü ihtisas fuarlarından ‘Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı’ 25. kez sektör profesyonellerini buluşturacak. Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin (TÜKİD) desteği ile 20-24 Şubat’ta 3. kez TÜYAP’ta gerçekleşecek fuar böylece çeyrek asrı geride bırakacak. Fuarın bugün uluslararası bir nitelik kazanarak sektörün en değerli organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade eden TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, şimdiden 13 bin metrekarelik alanın kiralandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sudan’dan Çin’e kadar geniş bir katılım talebi söz konusu. Afrika ve Doğu Avrupa pazarlarıyla ilişkilerimizin belirgin bir gelişim gösterdiği gelen taleplerden anlaşılıyor.”
AKBANK SANAT’TAN HİNT SİNEMASI GÜNLERİ
Akbank Sanat’ta Hint Sineması Günleri başladı. Hint sinemasının seçkin eserlerini Türk izleyicisiyle ile buluşturuyor. Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte; “Bareilly’nin Barfisi”, “Hintçe Konuşulan Ortam”, “Hikaye” ve “Dağ Adamı Manjhi” adlı filmler gösterilecek. Filmler orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek. Açılış 12 Şubat’ta Bareilly’nin Barfisi adlı filmle yapıldı. 27 Şubat’a kadar devam edecek program şöyle: 21 Şubat Perşembe Hintçe Konuşulan Ortam/ Hindi Medium, 26 Şubat Salı Hikaye / Kahaani, 27 Şubat Çarşamba Dağ Adamı Manjhi / Manjhi The Mountain Man gösterilecek. Filmler, 19.00’da başlayacak. Biletler, Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilirsiniz.
MÜZİĞİN USTALARI’NDA AYTEN ALPMAN GECESİ
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun ilgiyle takip edilen programlarından Müziğin Ustaları’nda bu kez Türk pop ve caz müziğinin usta sesi Ayten Alpman anılacak. Bir Başkadır Benim Memleketim adlı parçası ile milyonların gönlünü kazanan Alpman’ı anma programı, 20 Şubat Çarşamba günü 20.00’da gerçekleşecek. Konserde; Hakan Aysev, Yonca Lodi, Işın Karaca ve Dilek Türkan sahne alacak.
VİZYONDAKİLER
VAN GOGH: SONSUZLUĞUN KAPISINDA
Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında, Vincent van Gogh’un Arles’teki son zamanlarını konu ediyor. Ünlü ressamının hayatının ele alındığı filmde, Van Gogh’u William Dafoe canlandırıyor. Van Gogh’un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımın yönetmen koltuğunda Julian Schnabel oturuyor. Senaryosunu yönetmen Schnabel ve Jean-Claude Carrière’nin birlikte kaleme aldığı biyografik yapımın oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Rupert Friend, Mads Mikkelsen gibi isimler yer alıyor.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Julian Schnabel
Senarist: Julian Schnabel, Jean-Claude Carrière
Oyuncular: William Dafoe, Oscar Isaac, Rupert Friend, Mads Mikkelsen
Yapım: Fransa
ASTERİKS: SİHİRLİ İKSİRİN SIRRI
Asterix: Sihirli İksirin Sırrı, iksirin formülünü paylaşacağı büyücüyü seçmek için Asterix ve Oburix ile birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkan Büyüfix’in maceralarını konu ediyor. Sihirli iksir, Galyalıların gücüne güç katan özel bir karışımdır. Sihirli iksirin formülünü tek bilen kişi olan Büyüfix, iksiri hazırlamak için gereli otları toplamaya ormana gider. Fakat burada geçirdiği ufak bir kaza sonucu ayağını incitir. Bu kazayı yaşaması onu farklı düşüncelere sürükler. Artık iyice yaşlanan Büyüfix, sihirli iksirin tarifinin artık sadece kendisinin bilmemesi gerektiğini düşünür. Büyüfix, iksirin tarifini paylaşacağı yetenekli ve dürüst büyücüyü seçmek için Galya’yı baştan başa dolaşmaya karar verir. Ona bu yolculuğunda Asterix ve Oburix de eşlik edecektir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Louis Clichy, Alexandre Astier
Senarist: Alexandre Astier
Dublaj Oyuncuları: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat, Florence Foresti
Yapım: Fransa
HEP YEK 3
Özgür Bakar’ın yönettiği ve Gökhan Yıkılkan, Ulaş İnanTorun, Ali Sürmeli ile Yıldırım Memişoğlu’nun oynadığı Hep Yek: Titrettin Beni, vizyonda. Altan ile Gürkan, serinin ikinci filminde yanlışlıkla cezaevine düşürdükleri Cevat Bakır’ı kurtarmak için Nizam Baba ile anlaşırlar. Yaptıkları büyük bir hata ile tekrar mafyanın bir numaralı öldürülecekler listesine düşen Altan ile Gürkan, kendilerini İstanbul’un en büyük tarihi eser kaçakçısı Bilal Özkök’ün yılbaşı partisinde bulurlar. Yılbaşı partisini birbirine katan Altan ve Gürkan’ın başına gelenler komedi tufanını zirveye çıkarıyor.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Özgür Bakar
Senarist: Bilal Kalyoncu
Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Ulaş İnanTorun, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu
Yapım: Türkiye
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