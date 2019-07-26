Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Summer Escape Bozcaada'yla başlıyor
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Summer Escape” katılımcılarına gittiği bölgeleri sadece keşfetmeyi değil, unutamayacakları deneyimler yaşamayı vaad ediyor. Yaz festivali, 3 gün boyunca misafirlerini müzik, eğlence ve keyifli deneyimlerle buluşturacak. Festival kapsamında bu akşam pop müziğin sevilen isimlerinden Yalın, misafirleri doyasıya eğlendirecek. Müziğin yanı sıra tadım etkinlikleri, workshoplar, bağ gezisi gibi özel deneyimler de katılımcıları bekliyor. Yapı Kredi Summer Escape Bozcaada’nın ardından, 24 - 27 Ağustos’ta Akyaka’da ve 13-15 Eylül’de Kaş’ta misafirlerini eğlence ile buluşturacak.
Burcu Güneş'le “Akustik Muhabbet”
Üsküdar Belediyesi, kültür- sanat dünyasının kıymetli isimlerini Üsküdarlılarla buluşturmaya devam ediyor. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Burcu Güneş, yarın 20.00’de, Nevmekan Sahil’de Akustik Muhabbet temasıyla düzenlenecek konserde sahne alacak. 90’lı yılların son temsilcilerinden olan Güneş, dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte karşılıklı sohbet ederek seslendirecek.
Evgeny Grinko ile piyano yolculuğu
“Valse” adlı şarkısı ile gönüllerde taht kuran genç piyanist Evgeny Grinko, yarın Ayvalık Amfitiyatro’da 30 Temmuz Salı günü ise Kuşadası AVM Tiyatrosu’nda sahnede olacak. Konserlerinde piyano haricinde gitar ve davulda da hünerlerini sergileyen sanatçı müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Dinleyicilerini düşsel bir yolculuğa çıkaracak olan Grinko 21.00’da sahnede olacak.
Konya’da Meşk Akşamları
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma Ve Uygulama Topluluğu “Konya’da Meşk Akşamları” konserleri İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Sahnesi’nde gerçekleşecek. Yaz ayları boyunca İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu başta olmak üzere farklı şehirlerden de pek çok sanatkârı konuk edecek merkez Konya’yı kadim seslerle gök kubbenin altında buluşturmaya devam edecek. Program, bugün 20.30’da başlayacak.
Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2019 yılı başvuruları başladı. “Kısa Film Uzun Etki” sloganı ile gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması “Dijital Yalnızlık”. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kısa Film Yarışması’na başvurular 22 Kasım’a kadar yapılabilecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık sorununu anlatmaları gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak. Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.
Çizgi film kahramanları mozaik sanatı ile tasarlanacak
Yaz tatilini İstanbul’da geçiren çocuklar için Akbatı, eğlencenin yanı sıra sanatla hayal gücünü birleştiren etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Minik misafirler, bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını mozaik sanatı ile canlandıracak. Küçük küçük ve birbirinden farklı parçaları bir araya getirerek favori çizgi kahramanlarını yapacak olan çocuklar, hem eglenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirecek.
Ares Harikalar Diyarında
1992’de Yunus Nadi Roman Armağanı’nı kazanan Ares Harikalar Diyarında, bir yandan kendi kendini yaratırken bir yandan yalanlayan bir kurgunun, o kurguyla birlikte zamanın, mekânın ve birbirlerinin sınırlarını zorlayan ele avuca gelmez kahramanların ve nihayetinde her şeye ve herkese gölge eden bir “eksen karakter”in romanı. Dikkat çekici dili ve üslubuyla, durmadan dolaşan bir ipin ucunu yakalamaya çağırıyor okurunu Derviş Zaim; rüya içinde rüya, dünya içinde dünya, Selim’in içinde bir Işık...
Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk
İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve içerisinde henüz keşfedilmemiş pek çok giz barındıran Göbeklitepe binlerce yıl öncesinden günümüze kadar bir çekim merkezi olma özelliğini koruyor. Peki, bu bölgeyi bu kadar özel kılan ne? İnsanlık yeni medeniyetler kurmanın ilk adımları olan Göbeklitepe’ye nasıl ulaştı? Araştırmacı yazar İsmet Cerit Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk adlı kitabında okurlarını 12 bin yıl öncesinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Sadece tarihe değil, insanın kendine yolculuğuna da dönüşen bu serüven, hayatta kalma güdüsünü bir sanata dönüştürüyor adeta.
VİZYONDAKİLER
Yuli
Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını aktaran Yuli, bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikâyesini anlatıyor. Sokaklarda zaman geçirmeye alışkın, hür ruhlu Yuli’deki yeteneği sezen babası, çocuğu zorla Küba Ulusal Dans Okuluna yazdırır. Zaman geçtikçe Yuli de kendi içindeki sese kulak verir. Afrika kökenli Yuli, tabuları yıkarak Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyahi balet olur. İspanyol yönetmen Icíar Bollaín’in Ken Loach’un efsane senaristi Paul Laverty tarafından yazılan senaryodan uyarladığı ve Carlos Acosta’nın kendini canlandırdığı Yuli sanat, kökenler, fedakârlık, cesaret, aile ve azim hakkında hareketli, renkli ve güçlü bir film.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Iciar Bollain
Oyuncular: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez, Edlison Manuel Olbera Nunez
Senarist: Paul Laverty, Carlos Acosta
Yapım: İspanya, Küba, Almanya
Ritüel
İlk filmi Hereditary ile çığır açan Ari Aster’in merakla beklenen yeni filmi Ritüel / Midsommar, bu kez seyirciyi bir gündüz kabusunun içine hapsediyor. Genç bir Amerikalı çift Dani ve Christian, üniversite arkadaşlarıyla birlikte, geleneksel Midsommar festivaline katılmak üzere İsveç’in bir köyüne tatile giderler. Ayrılmak üzere olan çift, bu çılgın tatili ilişkileri için son bir şans olarak görür. Zamanla, huzurlu ve yemyeşil bir cennete benzeyen bu yerde, yerel kutlamaların ve pagan ritüellerin göründüğü kadar masum olmadığını anlarlar. 90 yılda bir gerçekleşen gizli bir ayin, onları kaçışı olmayan bir korku labirentinin içine çekecektir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Ari Aster
Senarist: Ari Aster
Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper
Yapım: ABD
Küçük Kahraman
Bayu, çizgi romanlara bayılan ve süper kahraman olma hayali kuran bir çocuktur. Bayu ve kuzeni Raney ormanda keşfe çıkarlar ve gizli bir mağara bulurlar. Bayu mağarada taşa gömülü bir kılıç görür ve onu taştan çıkarır. Kılıcı serbest bıraktığında taşa dönüşmüş kötü canavar Asura’yı yanlışlıkla uyandırmıştır. Yüz yıllar sonra uyanan Asura kötü güçlerini kullanıp Bayu’nun babası dahil köydeki herkesi taşa dönüştürmeye başlar. Bilge maymun, Asura’ya karşı koymak için 6 antik şövalyenin bulunup, güçlerinin yeniden kılıçta birleşmesi gerektiğini anlatır. Bayu, bilge maymunun yardımıyla savaşma gücüne kavuşup babasını ve bütün köyü kurtarmalıdır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Antonius
Ülke: ABD, Endonezya
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