Hafta bitmeden

Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk

İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve içerisinde henüz keşfedilmemiş pek çok giz barındıran Göbeklitepe binlerce yıl öncesinden günümüze kadar bir çekim merkezi olma özelliğini koruyor. Peki, bu bölgeyi bu kadar özel kılan ne? İnsanlık yeni medeniyetler kurmanın ilk adımları olan Göbeklitepe’ye nasıl ulaştı? Araştırmacı yazar İsmet Cerit Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk adlı kitabında okurlarını 12 bin yıl öncesinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Sadece tarihe değil, insanın kendine yolculuğuna da dönüşen bu serüven, hayatta kalma güdüsünü bir sanata dönüştürüyor adeta.

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