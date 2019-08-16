Hafta bitmeden

Selçuk Balcı’dan Karadeniz fırtınası

Karadeniz müziğinin güçlü yorumcularından Selçuk Balcı, birbirinden güzel şarkıları, kemençesi ve orkestrası ile Turgut Ünlü Açık Hava sahnesinde olacak. Balcı, 23 Ağustos Cuma günü vereceği konserde Karadeniz fırtınası estirecek. Konser, 20.30’da başlayacak.

Vadi Açıkhava’da sahne Kubat’ın

İstanbul’un yeni konser mekanı Vadi Açıkhava’da, yaz akşamları konserlerle devam ediyor. Vadi Açıkhava’nın 23 Ağustos Cuma günkü konuğu Kubat olacak. Halk müziği sanatçısı Kubat, sevenlerine eğlenceli bir akşam yaşatacak. Sanatçı, 21.00’da sahnede olacak.

VİZYONDAKİLER

KAÇIŞ OYUNU

Kaçış Oyunu, ‘Paranoya’ adındaki bir kaçış oyununa katılan iki arkadaşın yaşadıklarını konu ediyor. Oyunda sadece iki kural var. Birincisi, oyundaki hiçbir şey gerçek değil, ikincisi ise içinizden bir kişi ölecek. Oyun tutkunu olan Lucas ve Chloe da bu çok özel olan kaçış oyunu Paranoya’ya katılmaya karar verir. İlk bilmeceyi başarıyla çözen ikili, terk edilmiş bir akıl hastanesine götürülür. Kendileri gibi finale kalan dört oyuncu daha vardır. Oyuncular, kapatıldıkları yerden kurtulup oyunu tamamlamanın yolunu aramaya başlar. Ancak çok geçmeden içlerinden sadece bir kişinin oradan sağ çıkacağını anlarlar.