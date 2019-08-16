Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Dünyanın ötesinde bir uygarlık
Anna Laudel, Intergalaktik sergisi ile 3 Eylül’de yeni sezona merhaba diyor. İpek Yeğinsü küratörlüğündeki sergi, uygarlığımızı dünyanın ötesine taşıyıp hayatımızı orada sürdürmeyi başarırsak bizi nasıl bir geleceğin beklediği sorusundan yola çıkıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı 16. İstanbul Bienali’ne (14 Eylül - 10 Kasım) paralel olarak düzenlenecek olan İntergalaktik, 20 Ekim 2019 tarihine kadar Anna Laudel’de ziyaret edilebilecek. Sergide resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya dahil olmak üzere birçok farklı alanda eser sergilenecek.
Notre Dame’nin Kamburu Müzikali
Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; Notre Dame - Quasimodo Musical, 20 Ağustos Salı günü 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunda çirkin ve kambur Quasimodo ile Fransa’nın ruhani lideri Claude Frollo’nun ve Kral’a bağlı komutan Phoebus’un semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile papazın ruhlarında oluşan ikilemleri romantik yaklaşımla ele alan bir müzikal izleyeceksiniz.
Selçuk Balcı’dan Karadeniz fırtınası
Karadeniz müziğinin güçlü yorumcularından Selçuk Balcı, birbirinden güzel şarkıları, kemençesi ve orkestrası ile Turgut Ünlü Açık Hava sahnesinde olacak. Balcı, 23 Ağustos Cuma günü vereceği konserde Karadeniz fırtınası estirecek. Konser, 20.30’da başlayacak.
Vadi Açıkhava’da sahne Kubat’ın
İstanbul’un yeni konser mekanı Vadi Açıkhava’da, yaz akşamları konserlerle devam ediyor. Vadi Açıkhava’nın 23 Ağustos Cuma günkü konuğu Kubat olacak. Halk müziği sanatçısı Kubat, sevenlerine eğlenceli bir akşam yaşatacak. Sanatçı, 21.00’da sahnede olacak.
VİZYONDAKİLER
KAÇIŞ OYUNU
Kaçış Oyunu, ‘Paranoya’ adındaki bir kaçış oyununa katılan iki arkadaşın yaşadıklarını konu ediyor. Oyunda sadece iki kural var. Birincisi, oyundaki hiçbir şey gerçek değil, ikincisi ise içinizden bir kişi ölecek. Oyun tutkunu olan Lucas ve Chloe da bu çok özel olan kaçış oyunu Paranoya’ya katılmaya karar verir. İlk bilmeceyi başarıyla çözen ikili, terk edilmiş bir akıl hastanesine götürülür. Kendileri gibi finale kalan dört oyuncu daha vardır. Oyuncular, kapatıldıkları yerden kurtulup oyunu tamamlamanın yolunu aramaya başlar. Ancak çok geçmeden içlerinden sadece bir kişinin oradan sağ çıkacağını anlarlar.
Yönetmen: Jacques Kluger
Senarist: Amiel Bartana, Jacques Kluger
Oyuncular: Charley Palmer Rothwell, Roxane Mesquida, Laetitia Chambon, Helena Chambon
Yapım: Belçika
GECE KUŞU
Gece Kuşu, kadın düşmanı olmakla suçlanan gece yarısı talk show programı sunucusu Katherine Newbury’nin hikayesini konu ediyor. İnsanlara, kadınlardan nefret etmediğini göstermek isteyen Newbury, tamamı beyaz ve erkeklerden oluşan ekibine, kadın bir çalışan dahil etmeye karar verir. Yapılan çeşitli görüşmelerin ardından siyahi bir kadın olan ve daha önce bir kimya tesisinde kalite kontrolü yapan Molly’yi işe alır. Newbury, başlarda Molly’nin varlığından rahatsız olsa da, Molly’nin ünlü sunucunun gittikçe düşen reytinglerini yükseltmek için verdiği çaba iki kadını yakınlaştırır.
Yönetmen: Nisha Ganatra
Senarist: Mindy Kaling
Oyuncular: Emma Thompson, Mindy Kaling, Max Casella, Hugh Dancy, John Lithgow
Yapım: ABD
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