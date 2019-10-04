Hafta bitmeden

Çizgi roman, çizgi film, karakter tasarımı, oyun tasarımı, illüstrasyon, CosPlay, bilimkurgu sineması, fantastik edebiyat, FRP kartkutu oyunları, sosyal medya, youtuber, yeni teknolojiler gibi popüler kültür alanlarını bir araya getiren COMİKON-İstanbul Festivali bu yıl da bir çok sürpriz etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yaratıcı çizim ile ilgilenen tüm taraflardan büyük ilgi gören COMiKON-İstanbul bu yıldan itibaren daha merkezi bir mekana taşınarak Mehter Takımı gösterileri ile ünlü Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde19-20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Geleceğin senaristleri yetişiyor

Açık Diyalog İstanbul’da çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayının ilk atölye çalışması 6-13 Ekim tarihlerinde New York Film Academy (NYFA) Güzel Sanatlar Oyunculuk Bölümü mezunu olan Deniz Kara önderliğinde Senaryo Yazarlığı Akademisi. 8-11 yaş grubu çocuklara yönelik bu atölye çalışmasında çocuklar hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak kendi kahramanlarını kurgulama ve hikâyelerini yazma fırsatı yakalayacak.

VİZYONDAKİLER

JOKER

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesi takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u annesi Happy adıyla çağırır. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.