Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Vefatının 10. yılında Halit Refiğ Programı
Türk Edebiyatı Vakfı, Bandırma Üniversitesi ve ESKADER iş birliğiyle vefâtının 10. yılında Türk sinemasının usta isimlerinden Halit Refiğ’i anacak. Prof. Dr. Gülper Refiğ, Abdurrahman Şen, İhsan Kabil’in konuşmacı olarak katılacağı panelin moderatörü Gülcan Tezcan. Program, 10 Ekim Perşembe 14.00’da başlayacak. Panelin ardından Muzaffer Özdemir bir konser verecek. Anma etkinliğinde Halit Refiğ’in özel arşivinden seçme karelerin bulunduğu fotoğraf sergisi de yer alacak.
Don Kişot sahnelere dönüyor
Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu Don Kişot’um Ben, 10 Ekim Perşembe 20.30’da UNIQ Hall’de seyircisiyle buluşacak. Don Kişot’um Ben oyunu; delilikte direndiği için bilge olan çılgın asilzade, gezgin şövalye Don Kişot ile silahtarı Sancho Panza’nın şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli kahkaha dolu macerası ile karşınızda olacak.
Dilek Türkan ile o AN
Türk müziğinin sevilen sesi Dilek Türkan, yeni albümü An ve unutulmaz eski şarkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor. Türkan, 8 Ekim salı günü Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sahnede olacak. Sanatçı, herbirinin bir hikayesi ve anlatısı olan yeni şarkılarını seslendireceği An albümünden eserlerle dinleyenleri zamanda yolculuğa çıkaracak.
Kaan Sekban Saçmalar
10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı talk şovları bir adım öteye taşıyarak seyirci karşısına çıkıyor. Plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar pek çok konuda kendine özgü üslubuyla ‘saçmalıyor.’ Kaan Sekban Saçmalar; 7-8 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde 20.30’da başlayacak.
Akordeonun ustası Mario Batkovic Salon’da
Bosna doğumlu, İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde Salon İKSV’ye konuk oluyor. Akordeonun böylesine deneysel, alışılmadık ve büyüleyici olabileceğine tanıklık etmek isterseniz, Mario Batkovic’le zihin açıcı deneyim tam size göre. İki gece üst üste sahne alacak olan Batkovic, 21.30’da seyirci karşısına çıkacak.
Dünya Kuklaları İstanbul’da
Cengiz Özek’in koleksiyonundan oluşan Kukla Müzesi “Dünya Kuklaları” Metropol İstanbul’da açıldı. 115 parçadan oluşan müzede İtalya’nın Sicilya bölgesine ait “Şövalye Kuklalar” ve yalnızca Alman Etnoğrafya müzelerinde bulunan “Memlük Gölge Oyunundan” bir kukla, “Myanmar ipli kuklası” ve “Endonezya gölge kuklaları” bulunuyor. Vietnam’ın nadir bulunan “su kuklası” da en çok ilgi çeken kuklalardan. Müzenin bir bölümü de “Karagöz” figürleriyle bezeli.
COMİKON başlıyor
Çizgi roman, çizgi film, karakter tasarımı, oyun tasarımı, illüstrasyon, CosPlay, bilimkurgu sineması, fantastik edebiyat, FRP kartkutu oyunları, sosyal medya, youtuber, yeni teknolojiler gibi popüler kültür alanlarını bir araya getiren COMİKON-İstanbul Festivali bu yıl da bir çok sürpriz etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yaratıcı çizim ile ilgilenen tüm taraflardan büyük ilgi gören COMiKON-İstanbul bu yıldan itibaren daha merkezi bir mekana taşınarak Mehter Takımı gösterileri ile ünlü Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde19-20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.
Geleceğin senaristleri yetişiyor
Açık Diyalog İstanbul’da çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayının ilk atölye çalışması 6-13 Ekim tarihlerinde New York Film Academy (NYFA) Güzel Sanatlar Oyunculuk Bölümü mezunu olan Deniz Kara önderliğinde Senaryo Yazarlığı Akademisi. 8-11 yaş grubu çocuklara yönelik bu atölye çalışmasında çocuklar hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak kendi kahramanlarını kurgulama ve hikâyelerini yazma fırsatı yakalayacak.
VİZYONDAKİLER
JOKER
Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesi takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u annesi Happy adıyla çağırır. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Todd Phillips
Senarist: Todd Phillips, Scott Silver
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy
Yapım: ABD, Kanada
DERT BENDE
Kenan, Cem ve Mert üç yakın arkadaştır. Kenan ve Cem, Mert’in evleneceğini öğrendiklerinde arkadaşlarının mutsuz bir evlilik yapmasını engellemek ister. İkili, kirli işlerle uğraşan Ejder’in yardımı ile Mert’i kaçırır. Ancak Ejder’in yardımı işlerin karışmasına neden olur. Ekrem adında bir adamın karısı kaçırılmıştır ve Ekrem’in fidyecilere vereceği para Ejder’in eline geçer. Bunun üzerine Ekrem, Mert’i rehin alır ve genç adamın serbest bırakılması için Kenan ve Cem’den parayı bulup karısını kurtarmalarını ister.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Berat Özdoğan
Senarist: Muhammer Tali
Oyuncular: Ümit İbrahim Kantarcılar, Onur Dilber, Jessica May, Sermet Yeşil, Ahu Sungur
Yapım: Türkiye
KRAL ŞAKİR “KORSANLAR DİYARI”
Şehir büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık, şehre gelmek üzeredir. Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur. Ancak yolda işler pek de planlandığı gibi gitmeyince, Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki gizemli bir kürenin içinde bulur. Bu gizemli bölge, daha önce onların görmediği bir evrene aittir. Korsanların kol gezdiği, canavarların yaşadığı fantastik bir evrene adım atan Şakir ve ailesi, karşılarına çıkan engelleri aşıp, tarih öncesine ait dev yaratığı durdurabilmek için altın savaş topunu bulmayı başarabilecek midir?
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay
Senarist: Haluk Can Dizdaroğlu
Yapım: Türkiye
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.