Hafta bitmeden

Osmanlı elyazmalarının dünyasına yolculuk

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı elyazmaları aracılığıyla ziyaretçileri metinler, objeler ve zamanlar arasında bir yolculuğa davet ediyor. Enstitü’nün koleksiyonundan yapılan bir seçkiyle oluşturulan “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” sergisi, zaman içinde dönüşen Osmanlı elyazması kültürünü yeniden gündeme taşıyor. Sergi, yakın zamanda gelişen yeni yaklaşımlardan yola çıkarak kolektif okuma-yazma kültürünün ve elyazmalarının çok katmanlı dünyasını daha iyi anlamamıza olanak sağlıyor. “Hafıza-i Beşer”, Van Kalesi’ni beklerken yazma kopyalamaya fırsat bulan muhafız İbrahim Ağa’yı, divanı elden ele gezmiş Zübeyde Hanım’ı, kendi yazmasını düzelten Fransa Sefiri Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’yi ve yüzlerce meşhur ya da isimsiz yazarı ve okuru bir araya getiriyor. 18 Ekim’de açılan sergi, 25 Temmuz 2020’ye kadar ziyaret edilebilir.

Klasik müzik zamanı

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 13 Kasım Ankara CSO Sahnesi’nde, 14 Kasım Lütfi Kırdar’da ve 15 Kasım’da Hisar Okulları’nda sonbahar konserlerini verecek. Klasik müzikseverlere, enstrümanlarının gerçek ustalarını dinletmekten heyecan duyan, Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, bu sonbahar, büyüleyici bir entonasyona ve benzersiz bir tekniğe sahip Alman klarnetçi Sebastian Manz’ı ağırlıyor. ARD Uluslararası Müzik Yarışması’nı 40 yıl aradan sonra klarnet ile kazanan isim olan Manz’a Ankara ve İstanbul Hisar Okulları temsillerinde, sevilen Türk klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik edecek.