Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Osmanlı elyazmalarının dünyasına yolculuk
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı elyazmaları aracılığıyla ziyaretçileri metinler, objeler ve zamanlar arasında bir yolculuğa davet ediyor. Enstitü’nün koleksiyonundan yapılan bir seçkiyle oluşturulan “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” sergisi, zaman içinde dönüşen Osmanlı elyazması kültürünü yeniden gündeme taşıyor. Sergi, yakın zamanda gelişen yeni yaklaşımlardan yola çıkarak kolektif okuma-yazma kültürünün ve elyazmalarının çok katmanlı dünyasını daha iyi anlamamıza olanak sağlıyor. “Hafıza-i Beşer”, Van Kalesi’ni beklerken yazma kopyalamaya fırsat bulan muhafız İbrahim Ağa’yı, divanı elden ele gezmiş Zübeyde Hanım’ı, kendi yazmasını düzelten Fransa Sefiri Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’yi ve yüzlerce meşhur ya da isimsiz yazarı ve okuru bir araya getiriyor. 18 Ekim’de açılan sergi, 25 Temmuz 2020’ye kadar ziyaret edilebilir.
Klasik müzik zamanı
Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 13 Kasım Ankara CSO Sahnesi’nde, 14 Kasım Lütfi Kırdar’da ve 15 Kasım’da Hisar Okulları’nda sonbahar konserlerini verecek. Klasik müzikseverlere, enstrümanlarının gerçek ustalarını dinletmekten heyecan duyan, Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, bu sonbahar, büyüleyici bir entonasyona ve benzersiz bir tekniğe sahip Alman klarnetçi Sebastian Manz’ı ağırlıyor. ARD Uluslararası Müzik Yarışması’nı 40 yıl aradan sonra klarnet ile kazanan isim olan Manz’a Ankara ve İstanbul Hisar Okulları temsillerinde, sevilen Türk klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik edecek.
‘fizy İstanbul Müzik Haftası’ başlıyor
Türkiye’nin popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Kenan Doğulu, Teoman, Haluk Levent, Ceza, Gökhan Türkmen gibi pek çok sevilen ismin sahne alacağı festival; Volkswagen Arena, Kadıköy Sahne, IF Beşiktaş ve Moda Kayıkhane gibi mekânlarla, şehrin farklı noktalarına yayılacak. Biletlere, biletix.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Köstebekgiller, çocuklarla buluşuyor
TRT Çocuk’un fenomen dizisi Köstebekgiller, Aile müzikali ile çocuklarla buluşuyor. Köstebekgillerin en sevimli karakterleri Boya, Süslü, Kösteban ve Amcaları Köstan’a bu sefer Tırtıl Soren, Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız, gerçeği çizen ressam karakterleri de eşlik ediyor. Müzikalde, Boyo’nun çocukları gösteride birlikte oynamak üzere söz verip davet ettiği, ancak son ana kadar üstlendiği sorumluluğu yerine getirmediği için tüm arkadaşlarını zor durumda bıraktığı anlatılıyor. Köstebekgiller aile olarak bu sorunun üstesinden geliyorlar. Oyun, bugün 12.00’da Mall of İstanbul MOİ Sahnesi’nde olacak.
On Küçük Zenci
Birbirini tanımayan 10 kişi Zenci adasında verilecek bir partiye davet edilir. Farklı mesleklere ve kişiliklere sahip bu on kişi neden orada olduklarını öğrendiğinde artık çok geçtir. Kafanız karışacak, içinizdeki dedektif canlanacak ve bu adada gerçekten 10 kişi mi var diye soracaksınız... Agatha Christie’nin ölümsüz eseri ‘’On Küçük Zenci’’, yarın 16.00’da Ak’la Kara’da.
DJ CLAPTONE ile sıra dışı bir eğlence
Altın maskesinin altında deep house’ın en güzel tınılarını saklayan Berlinli prodüktör ve DJ Claptone yeniden Zorlu PSM’de. Sınırsız enerji ve dans dolu melodileri parçalarından eksik etmeyen gizemli DJ, yalnızlık ve kalp kırıklığına değinmeyi de ihmal etmiyor. Dinleyicilerini uzun bir serüvene çıkaracak performansıyla sanatZorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.
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