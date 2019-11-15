Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
İstanbul’da Afrika tınıları
700 yıllık bir aile geleneği, ders olarak okutulacak vokal yeteneği ve kora ile Sona Jobarteh, Batı Afrika müziğinin genç temsilcilerinin başında geliyor. Sona Jobarteh, babadan oğula geçen bir öğreti olan korayı çalan tek kadın sanatçı. Sahnede hem enstrümanı hem de sesiyle rotanızı Batı Afrika’ya döndürmenizi sağlayacak Jobarteh, Türkiye’de ilk kez İş Kuleleri Salonu’nda. Konser, 21 Kasım Perşembe günü 19.30’da başlayacak.
Komiser, gerçeğin peşinde
Genç yazar Mehmet Taşdelen Kırmızı Kitap, Kahpe Düzenin Yiğit Çocukları, Milli Beka ve Vatan İçin Can Bayrak İçin Kan adlı kitaplarının ardından bu kez bir romanla okur karşısında. Polisiye roman kurgusunda yazılan Komiser, sevgilisinin ölümü üzerine şüphelerini gidermek adına komiserliğe yönelen Buğra’nın gerçeği ortaya çıkarmak için uzun uğraşlarını konu alıyor. Sevgilisi Nehir’in ölüm nedeninin intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştıran Buğra, ömrünü olayın çözümüne adar.
Nadir hastalıkları tanıyalım
Türkiye’de 2 bin kişide 1 kişiyi etkileyen nadir hastalıkların tanınması ve toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla her ay bir nadir hastalık uzmanlar eşliğinde anlatılıyor. Bu ay Uzm. Dr. Ali Oruç bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen ve genetik geçişli bir hastalık olan “SMA” hastalığını ele alacak. Program SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ile birlikte gerçekleştirilcek. Etkinlik, 21 Kasım Perşembe günü 15.00’da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.
‘Kuzucuk’tan özel gösterim
Kuzucuk’un kahramanları ara tatilde Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek ‘Kuzucuk’ gösterisi, çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak. 15-24 Kasım tarihleri arasında her gün Trumpland’de sahnelenecek gösteri, tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Ayrıca gösteri sonunda her çocuğa Kuzucuk posteri hediye edilecek. 12.00–14.00–16.00– 18.00 seansları olmak üzere bir günde toplam 4 defa çocuklarla buluşacak.
Suç ve Ceza’da ‘Adalet’ arayışı
Adalet teması ile 9. kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 21 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak açılış ile başlayacak. Açılışta yönetmenliğini Miroslav Terzi’nin yaptığı Soy Bağı adlı film gösterilecek. Festival filmleri Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında 22-28 Kasım 2019 tarihleri arasında izleyici ile buluşacak. Gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşan Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan bir yenilik gerçekleştirilecek. VisionIST, “Endüstri Günleri”, 23-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedefleniyor.
Gitar efsanesi: Al Di Meola
Nesillere ilham veren efsanevi gitarist Al Di Meola, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında dörtlüsüyle birlikte 21 Kasım Perşembe günü Uniq Hall’e konuk olacak. Hem kendi şarkılarını hem de The Beatles ve Astor Piazzolla şarkılarını akustik olarak seslendirecek sanatçı, 20.00’da hayranlarının karşısında olacak.
Diego Valdivia’nın flamenko melodileri
Piyanosuyla yepyeni bir Flamenko füzyonu yaratan ve eleştirmenler tarafından övgüyle söz edilen Diego Valdivia, 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak. 6 Flamenko dansçısı ve 5 müzisyenin Diego Valdivia’ya eşlik edeceği konser, 23 Kasım Cumartesi 20.30’da Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek.
VİZYONDAKİLER
Söz Vermiştin
Hayatın gerçeklerine rağmen birbirini her gün yeniden ve daha çok sevebilmeyi anlatan Söz Vermiştin, aslında günümüzün hızla tükenen aşklarına sitem ediyor. Film, sosyal medya aracılığıyla yolları yeniden kesişen Nesim ve Lilyan’ın hikayesini konu ediyor. Müzik yapımcısı olan Nedim’in hayatı, bir gün sosyal medyada eski okul arkadaşına rastlamasıyla bambaşka bir hâl alır. Okuldan ayrıldıktan sonra bir daha görüşmediği Lilyan’ı sosyal medyada bulan Nesim, bu tesadüf sayesinde Lilyan ile kısa sürede büyük bir aşka yelken açar. Yıllar sonra gelişen bu aşk bir çok sürprizi de beraberinde getirir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Baran Seyhan
Senarist: Baran Seyhan
Oyuncular: Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır, Nur Sürer
Yapım: Türkiye
Asfaltın Kralları
Asfaltın Kralları, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikayesini konu alıyor. Henry Ford II ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby (Matt Damon) ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın (Christian Bale) başını çektiği ekip, uzun yıllardır pistlere egemen olan Ferrari’yi Fransa’da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası’nda alt etmek için işe koyulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: James Mangold
Senarist: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, Jason Keller
Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Jon Bernthal, Josh Lucas
Yapım: ABD
Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk
Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk, ilkel çağlara yolculuk yapan Briar ve Bramble kardeşler ile arkadaşları Vick’in maceralarını konu ediyor. Tarih öncesi dönemi keşfetmek için uzay-zaman sürekliliğindeki bir boşluktan yararlanan ekip, kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde bulur. Önlerine çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Briar, Bramble ve Vick, geçmişte sıkışıp kalmadan günümüze dönmeye çalışır. Ekip, bu süreçte yaban domuzları, dev kaplumbağalar ve sevimli pandalar gibi tehlikeli ve egzotik hayvana rastlar. Briar, Bramble ve Vick, geçmişten kurtulup, geri dönmenin yolunu bulabilecek midir?
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Leon Ding
Besteci: Roc Chen
Yapım: Çin
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