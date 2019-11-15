Hafta bitmeden

Suç ve Ceza’da ‘Adalet’ arayışı

Adalet teması ile 9. kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 21 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak açılış ile başlayacak. Açılışta yönetmenliğini Miroslav Terzi’nin yaptığı Soy Bağı adlı film gösterilecek. Festival filmleri Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında 22-28 Kasım 2019 tarihleri arasında izleyici ile buluşacak. Gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşan Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan bir yenilik gerçekleştirilecek. VisionIST, “Endüstri Günleri”, 23-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedefleniyor.