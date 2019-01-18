Her yönüyle Derviş Zaim Sineması

Tabutta Rövaşa ile başlayan filmografisinde her filmde arayışını bir öncekinden daha ileri noktaya taşıyan Zaim’in bu çabası yeni sinemacılar için de çok değerli bir örneklik. Derviş Zaim sinemasını merak edenler için Türk Sineması Araştırmaları bir hafta sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” başlıklı programda sinemaseverler Derviş Zaim’in filmlerini topluca izleme, bu üretimler üzerinden geleneğin sinemada nasıl kapılar açabileceğine dair beyin fırtınası yapma fırsatı bulabilecek.

Film gösterimlerinden önce sinema yazarı, akademisyen ve Zaim’in setinde görev alan profesyoneller filmlerle ilgili kısa sunumlar gerçekleştirecek. Program kapsamında gösterilecek filmler şöyle; 33. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Tabutta Rövaşata (1996), 37. Antalya Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülüyle dönen Filler ve Çimen (2000), Kıbrıs üzerine çekilen belgesel Paralel Yolculuklar (2002), 60. Venedik Film Festivali’nde UNESCO ödülü alan Çamur (2003), 14. Adana Film Festivali’nde Jüri Özel ödülünün sahibi olan Cenneti Beklerken (2006), 27. İstanbul Film Festivali’nde yönetmene En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Nokta (2008), 22. Ankara Film Festivali’nde En İyi Film seçilen Gölgeler ve Suretler (2011), 32. İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel ödülüne layık görülen Devir (2012), 21. Adana Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülü alan Balık (2014) ve yönetmenin son filmi Rüya (2015).

Bilim ve Sanat Vakfı’nda Hasanali Yıldırım koordinatörlüğünde düzenli olarak gerçekleştirilen Film Bahane atölyesi ise bu program kapsamında özel bir başlıkla gerçekleşecek. 26 Ocak Cumartesi günü 11.00 ila 14.00 arasında gerçekleşecek olan Film Bahane Özel’de Cenneti Beklerken filmi Hasanali Yıldırım ile birlikte sahne sahne analiz edilecek.

DERVİŞ ZAİM SİNEMASINA TERSTEN BAKMAK

26 Ocak Cumartesi günü de Derviş Zaim’le Ustalık Sınıfı gerçekleştirilecek. Sinema yazarı Barış Saydam’ın moderatörlüğünde, 17.00’de yapılacak olan bu buluşmada, filmlerinden seçilen sahnelerden yola çıkarak Derviş Zaim kendi sineması ile ilgili ayrıntılı bir konuşma yapacak. Program kapsamında “Derviş Zaim Sinemasına Tersten Bakmak” başlıklı bir panel düzenlenecek. Alanında uzman akademisyen, yazar ve sinemacıları bir araya getirecek olan bu buluşmada Zaim sinemasının temaları, filmlerinde öne çıkan temsiller, biçimsel arayışları gibi pek çok unsur tartışılacak. Sadece davetlilerin katılabileceği kapalı oturum iki bölümden oluşacak. Tuba Deniz ile Barış Saydam tarafından modere edilecek.

Derviş Zaim sinemasını konuşmak üzere seyircilerin söz sahibi olacağı “Seyirciler Tartışıyor! Derviş Zaim Sinemasında Gelenek ve Hafıza” programı, 25 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. Yönetmen Murat Pay’ın moderatörlüğünde yapılacak olan bu keyifli açık oturumda mikrofon daha çok katılımcılarda olacak. Program kapsamında yapılacak olan etkinlikler ve film gösterimleri herkese açık (kapalı oturum hariç) ve ücretsizdir.